Jo toinen kansanedustaja haluaa Tampereen pormestariksi

Keskustan kunnallisjärjestö asetti kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) pormestariehdokkaakseen. Kaupunginvaltuutettu Ovaska pitää Tamperetta maailman parhaana kaupunkina.

Ovaska julkisti ehdokkuutensa keskiviikkona aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Hän kuvasi tamperelaisuutta ennen kaikkea tunteeksi.

– Se on tunne yhteisöllisyydestä, joka syntyy viihtyisästä ympäristöstä, ihmisistä ja monipuolisesti kulttuuritarjonnasta. Se on tunne turvallisuudesta, siitä, että on työtä, koulutusta ja palveluita. Ja lopulta se on tunne toivosta. Tunne siitä, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Tällä hetkellä Tampereen pormestarina on Lauri Lyly (sd.).

Tampereen Vihreiden pormestarikisaan on ilmoittautunut viisi ehdokasta. Pormestariehdokkaaksi haluavat nykyisistä valtuutetuista Olga Haapa-aho, Jaakko Mustakallio, Olli-Poika Parviainen ja Jaakko Stenhäll. Lisäksi kisaan on ilmoittautunut Oke Rouhe, joka ei ole ole aiemmin osallistunut kuntapolitiikaan Tampereella.

Perussuomalaisista kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) on ilmoittanut halukkuutensa pyrkiä pormestariksi.

Vasemmistoliitto ilmoittaa ehdokkaansa torstaina.

Lue lisää:

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä jatkaa vielä samassa kokoonpanossa – Kiemunki hyväksyttiin mukaan

Tampereen Vihreiden pormestariehdokkaaksi pyrkii viisi hakijaa – ehdokkaasta päätetään jäsenäänestyksen jälkeen