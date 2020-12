Viro sulkee koulut ensi viikon alussa – uusia koronatartuntoja tulee enemmän kuin Suomessa

Viro sulkee ensi maanantaista alkaen kaikki koulut ja muut oppilaitokset koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Myös harrastuksia rajoitetaan useaksi viikoksi. Päiväkodit ja lastentarhat jäävät auki.

Asiasta ilmoitti pääministeri Jüri Ratas sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun). Viron hallitus tekee päätökset huomenna torstaina.

Virossa on viimeisen vuorokauden aikana todettu 547 uutta koronatartuntaa, kertoo Viron yleisradio ERR (siirryt toiseen palveluun). Uusia tartuntoja on useita kymmeniä enemmän kuin Suomessa.

Koronatartunnat lähtivät Virossa jyrkkään nousuun lokakuun lopussa. Eniten niitä on Itä-Virumaalla eli Narvassa ja sen ympäristössä. Itä-Virumaalla ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohti on jo yli 1 000. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Tallinnassa.

Koulut ja yliopistot kiinni

Tartuntojen taltuttamiseksi Viro kiristää rajoituksia, joilla pyritään vähentämään ihmisten liikkumista ja kohtaamista.

Maanantaista 14. joulukuuta alkaen suljetaan kaikki oppilaitokset ala-asteesta yliopistoihin. Pidennettyä joululomaa saatetaan jatkaa myös sen loppupäästä ensi vuoden puolella, jos hallitus katsoo tarpeelliseksi.

Myös kaikenlainen ryhmäharrastus ja -liikunta pannaan tauolle maanantaista tammikuun 4. päivään asti. Kielto koskee sekä lapsia että aikuisia. Yksin ulkoilmassa saa urheilla. Kielto ei koske myöskään ammattiurheilijoita.

Maskien käyttämiseen kehotetaan Tallinnassa liikenteenohjauskyltissäkin. Mihkel Maripuu / AOP

Narvan seutu suljetaan

Itä-Virumaalle määrätään muuta maata kovemmat rajoitukset. Tämän viikon lauantaista lähtien siellä suljetaan kolmeksi viikoksi kaikki ajanvietto-, kulttuuri- ja urheilupaikat sekä ravintolat ja majoitusliikkeet.

Muualla Virossa esimerkiksi teatterit, elokuvat ja ravintolat ovat auki.

Vain kirkot saavat pysyä Itä-Virumaalla auki, mutta niihinkin saa tulla ihmisiä vain puolet siitä määrästä mitä mahtuu.

Itä-Virumaalla myös tehostetaan eristysmääräysten noudattamisen valvontaa. Rajanylitykset Venäjälle ja sieltä Viroon otetaan erityiseen tarkkailuun. Pääministeri Rataksen mukaan rajanylityksiä pitäisi välttää.

Itä-Virumaan asukkaat ovat enimmäkseen venäjänkielisiä.

Rajan toisella puolella oleva Pietari puolestaan on Venäjän toiseksi pahin korona-alue.