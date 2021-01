Paperikoneita saatetaan sulkea lisää – paperin menekki hiipuu yhä ja sellun läpimurtoa uusiin tuotteisiin odotetaan kuumeisesti

Teollisuuden vanhan iskulauseen mukaan Suomi elää metsästä. Myös vuodesta 2020 odotettiin erittäin menestyksellistä vuotta. Toisin kävi.

Vuodesta ei tullutkaan metsäteollisuudelle niin hyvää kuin ennustettiin. Yhtiöiden johto, pankkien analyytikot, tutkijat ja media menivät ennusteissaan metsään.

Metsäkonsernien yhteenlaskettu liikevaihto romahti jopa kolmisen miljardia euroa. Myös tulokset tippuivat roimasti.

– Vaikka juuri nyt tulevaisuus on pahasti sumun verhoama ja näkymät monin tavoin synkät, näyttää metsäteollisuuden tulevaisuus lupaavalta, Suomen Metsäteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja, Stora Enson maajohtaja ja yhtiön toimitusjohtajan sijainen Seppo Parvi sanoo.

– Jatkossa tulokset enimmäkseen kasvavat, mutta samaan aikaan ala joutuu keskittymään uusiin innovaatioihin. Eli vaikka saadaan hyviä tai parempia tuloksia vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, samaan aikaan pitää työtä pidemmän aikavälin rakennemuutoksen eteen, Nordean päästrategi Antti Saari korostaa.

Metsäteollisuuden rakennemuutos siis jatkuu: paperin kulutus laskee eikä kysyntä nouse koskaan entiselleen. Digiaika ajaa kaiken ohitse.

Metsäteollisuuden tuotannon heikkeneminen jatkui myös vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kaikissa päätuoteryhmissä.

– Parhaiten pintansa pitivät kartonki, sahatavara ja sellu, mutta jyrkimmin jatkui paperin alamäki. Pidemmällä aikavälillä useiden tuoteryhmiemme kysynnän näkymät ovat hyvät, Parvi selvittää.

Parvi huomauttaa, että kaikesta huolimatta metsäteollisuuden tuotanto on pyörinyt koko ajan hyvin ja tuottanut tasaisesti hyvinvointia Suomeen.

– Moni asia tukee metsäteollisuuden menestystä. Puupohjainen tuotanto korvaa fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaa tuotantoa. Metsäteollisuus on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa, Parvi toteaa.

– Metsäteollisuudella on biotuottajana hyviä mahdollisuuksia siirtyä uusiin ratkaisuihin, joilla ongelmia korjataan, päästrategi Antti Saari myötäilee.

Saneerausta saneerauksen perään

Koronapandemia heikensi myös metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja tuotteiden hintatasoa. Toisaalta pandemia on lisännyt hygieniatuotteiden kysyntää ja kertakäyttöisten pakkausten kysyntää.

– Tietenkin Covid-19 ja sen globaalit vaikutukset olivat yllätys. Silti sen myötä tehty digiloikka myös metsäteollisuudessa on ollut iso myönteinen yllätys. Etäyhteyden avulla on pystytty starttaamaan yhdellä tehtaalla jopa uusi tuotantolinja, Parvi kertoo.

Metsäyhtiöt reagoivat nopeasti heikentyneeseen kysyntään ja rajoittivat tuotantoa.

Yhtiöt leikkasivat kulujaan ja saneerasivat tehtaitaan jälleen kerran. Heikosti kannattavia paperikoneita suljettiin kotimaassa ja ulkomailla.

Kaiken takana on paperien kulutuksen vähentyminen. Ihmiset eivät lue paperilehtiä niin paljon kuin ennen eivätkä käytä kopiopaperia niin paljon kuin ennen.

Pandemia heikentänee metsäyhtiöiden myyntiä ja tuloksia ainakin muutaman vuosineljänneksen ajan.

– Digitalisaatio vaikuttaa jatkossa väistämättä siihen, että paperia kysytään vähemmän, päästrategi Saari sanoo.

Pelkästään vuonna 2020 metsäyhtiöiden paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä laski lähes kolmanneksen. Kyyti on ollut kylmää jo monta vuotta peräkkäin.

Perinteinen paperinvalmistus alkaakin olla pian mennyttä kauraa. Koneiden sulkemisia nähtäneen lisää.

Paperikoneita suljetaan tai muutetaan kartonkikoneiksi, koska pakkauksille on kysyntää.

– On tietenkin totta, että painopaperin kysyntä laskee yhä. Suomessa tuotetaan kuitenkin vain noin kuusi prosenttia maailman painopaperista. Mutta kilpailukykyä pitää olla, Parvi muistuttaa.

– Kunhan nähdään, miten paljon tämä pudonnut kysyntä tulee palautumaan, niin kukin yritys varmasti tekee omasta näkökulmastaan tai omista lähtökohdistaan päätöksiä, onko tarve sulkea kapasiteettia ja kuinka paljon, Parvi sanoo.

Stora Enso on uuden toimitusjohtajansa Annica Breskyn mukaan lämmennyt jopa konsolidaatiolle eli paperibisneksen myynnille tai yhdistämiselle jonkun toisen yhtiön kanssa.

Toimitusjohtaja Bresky kertoi marraskuussa yhtiön sijoittajille suunnatussa pääomamarkkinapäivässä olevansa avoin keskusteluille paperi-liiketoiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksista.

Joko vihdoin nähdään jopa Stora Enson ja UPM:n osittainen yhdistyminen?

Myös amerikkalainen suuri metsäfirma International Paper ilmoitti joulukuun alussa, että se pistää erilleen omaan yhtiöönsä paperiliiketoiminnat ja panostaa jatkossa selluun ja pakkausmateriaaleihin. IP voisi hyvinkin olla Stora Enson etsimä kumppani paperibisneksilleen.

Ylipäätään metsäteollisuus on toimialana Euroopassa edelleen hajanainen. Talouden taantuma on yleensä hyvä hetki osallistua alan konsolidaatioon, firmojen tai yksiköiden yhdistymisiin ja yritysostoihin.

Suomalaiset metsäyhtiöt ovat nyt lähes nettovelattomia. Hetki olisi oivallinen fuusioille ja yrityskaupoille.

Sellun tulevaisuus

Monien mielestä metsäteollisuus on jumiutunut vanhoihin tuotteisiin.

Seppo Parvi sanoo, etteivät puheet sellun keittämisestä bulkkituotteena ole perusteltuja.

– Sellu on oiva tuote monen muun pohjaksi. Tutkimuksissa on löydetty täysin uusia mahdollisuuksia puukuitujen hyödyntämiseen. Elämme todennäköisesti suuren selluharppauksen alkuvaihetta, Parvi ennakoi.

Hänen mukaansa sellu on todellinen super-aine: se on uudistuvaa ja biologisesti hajoavaa.

– Sellu on sitä paitsi parhaimmillaan erittäin kannattavaa. Se taas mahdollistaa uudet keksinnöt, joista hyötyy koko yhteiskunta, Parvi selvittää.

Metsäteollisuus yrittääkin kehittää sellun sivuvirroista uusia tuotteita muun muassa terveydenhuollon ja tekstiiliteollisuuden raaka-aineiksi.

Tulokset ovat tosin olleet toistaiseksi melko vaatimattomia. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei ole maltettu laittaa rahaa.

Metsäteollisuuden on nostettava tuotteiden jalostusastetta, sillä nykyisillä tuotteilla on todennäköisesti laskeva hintakehitys tulevaisuudessa. Uusien tuotteiden kehittämiseen on pakko laittaa lisää varoja.

Metsäteollisuuden tuotteiden maailmanlaajuisen markkinan arvioidaan kasvavan nykyisestä 600 miljardista eurosta jopa 800 miljardiin euroon.

Suomi on edelleen yksi maailman suurimmista metsäteollisuusmaista erityisesti paperiteollisuudessa. Sellun markkinat Kiinassa ja muualla Aasiassa ovat lähes ehtymättömät.

Metsäteollisuus on vakuuttunut, että Suomi elää metsästä jatkossakin. Seppo Parvi muistuttaa, että metsäteollisuudella on Suomessa poikkeuksellisen vaikuttava historia.

– Edessä on todennäköisesti vielä hienompi tulevaisuus, Parvi hehkuttaa.

Nyt Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteista.