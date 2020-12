YK:n päästöraportti: Ilmasto näyttää lämpenevän yli kolme astetta, mutta Pariisin sopimuksen raja on yhä mahdollista saavuttaa

Tuoreen raportin mukaan ilmasto näyttää lämpenevän yli kolme astetta, vaikka Pariisin sopimuksen tavoite on rajata lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Kuluva vuosi 2020 on ollut yksi mittaushistorian lämpimimmistä metsäpaloineen, kuivuuksineen, myrskyineen ja jäätiköiden sulamisineen.

Tilanne näyttää pahenevan entisestään, sillä nykyisellä ilmastopolitiikalla maapallo lämpenee tuoreen YK:n ympäristöohjelman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa 2,9–3,5 astetta.

– Tämän vuoden pandemia on saanut päästöt putoamaan dramaattisesti, mutta ne ovat jälleen nousussa. Joissain paikoissa lähestytään jopa pandemiaa edeltävää tasoa, YK:n pääsihteeri António Guterres kommentoi raporttia.

Tänään keskiviikkona julkaistun raportin mukaan koronapandemia tulee aiheuttamaan noin seitsemän prosentin päästöjen laskun.

Sillä on kuitenkin raportin mukaan mitätön vaikutus ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä – pitkällä aikavälillä päästöjen lasku vastaa noin 0,01 astetta vuoteen 2050 mennessä.

Raportin mukaan toivoa kuitenkin on. Pandemian vuoksi tehtävä vihreä elvytys voi laskea päästöt sille tasolle, että kahden asteen tavoite vuoteen 2030 mennessä on mahdollinen.

Vihreä elvytys voisi leikata jopa 25 prosenttia nyt ennustetuista päästöistä.

Maailman maiden pitäisi myös tuoda pöytään nykyistä kovempia päästövähennyslupauksia ennen ensi vuoden ilmastokokousta, jotta kahden asteen tavoite toteutuisi.

Tähän saakka tehdyillä hiilineutraaliussitoumuksilla ja ilmastotavoitteilla päästään jo melko lähelle kahden asteen kriittistä rajaa.

– Jos nyt ilmoitetut sitoumukset toteutetaan, voi ajatella, että kaksi astetta alkaa olla kosketusetäisyydellä, sanoo Sitran vanhempi neuvontaja Oras Tynkkynen.

Yhdistämällä vihreä elvytys ja hiilineutraalisuussitoumukset jopa 1,5 asteen raja olisi mahdollinen, raportissa arvioidaan.

Ilmaston lämpeneminen johtuu suurelta osin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Amanda Vikman / Yle

Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat ovat sitoutuneet rajaamaan ilmaston lämpenemisen alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkimään kohti 1,5 astetta.

YK:n raportti julkaistaan vuosittain. Se vertaa globaalia päästöjen määrää Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Raportin mukaan viime vuoden 2019 kasvihuonepäästöt kasvoivat uuteen ennätykseen, 59,1 gigatonniin hiilidioksidiekvivalenttia.

Kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet joka vuosi noin 1,4 prosenttia vuodesta 2010 lähtien. Viime vuonna kasvu oli 2,6 prosenttia laajoista metäspaloista johtuen.

Jos raportin arvio vihreän elvytyksen vaikutuksesta toteutuu, päästöt voisivat laskea 44 gigatonniin vuonna 2030.

Viikonloppuna kuullaan, miten maat kiristävät päästövähennystavoitteita

Joulukuussa pidettävä YK:n ilmastokokous Glasgowssa siirtyi vuodella pandemian takia.

Maailman maat kokoontuvat kuitenkin tulevana lauantaina virtuaaliseen huippukokoukseen, jossa ne kertovat päivitetyt, Pariisin sopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteensa.

Suuri osa niistä on jo kuultu julkisuudessa. Esimerkiksi Kiina on on ilmoittanut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuonna 2060.

Japani ja Etelä-Korea taas ovat kertoneet tavoitteistaan olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Uusin päivitys tuli Britannialta, joka kertoi viime viikolla tavoittelevansa 69 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

– Mennään paremmalla polulla kuin jokunen vuosi sitten, mutta eivät nykyiset päästövähennyssitoumukset riitä Pariisiin sopimuksen alle kahteen asteeseen, puolestatoista asteesta puhumattakaan, ilmastoneuvotteluissa Suomen pääneuvottelijana toimiva Outi Honkatukia sanoo.

Oras Tynkkysen mukaan Kiinan sitoutuminen hiilineutraaliuteen on selvästi suurin yksittäinen ilmastouutinen.

– Ilmastotyössä näyttää tapahtuneen aika merkittävä käänne. Ilmastotoimet etenevät eri puolilla maailmaa ihan toisessa tahdissa kuin vielä viisi vuotta sitten, jolloin Pariisin sopimus laadittiin.

Tynkkynen sanoo, että politiikan rinnalla ajurina toimivat esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman hinnan halpeneminen.

– Viidessä vuodessa ilmastoratkaisujen hinta on tullut kovaa vauhtia alas. Tuulivoima on noin viidenneksen halvempaa, aurinkovoima noin kolmanneksen halvempaa, akkujen hinta kaksi kolmannesta. Ilmastoratkaisut ovat todella paljon houkuttelevampia kuin vielä viitisen vuotta sitten, Tynkkynen sanoo.

Yhdysvaltojen lupaukset avainasemassa

Tynkkysen mukaan kriittinen massa alkaa olla kasassa hilaamaan päästökehityksen lähemmäksi tavoitetta. Suurin haaste on saada toimet vauhtiin nyt eikä liian myöhään.

– Jos nyt Yhdysvallat sitoutuu hiilineutraaliuteen, vastaavat sitoumukset alkavat kattaa kaksi kolmannesta maailman päästöistä. Valtavirta on ilmastotyön puolella. Se kasvattaa painetta niitä maita kohtaan, jotka ovat suhtautuneet vastentahtoisesti päästövähennyksiin.

Yhdysvallat erosi Pariisin ilmastosopimuksesta virallisesti presidentinvaaleja seuraavana päivän, mutta alkuvuodesta valtaan astuva demokraattien Joe Biden on jo ilmoittanut, että maa tavoittelee hiilineutraaliutta vuotta 2050 mennessä.

Myös EU tavoittelee hiilineutraaliutta 2050, mutta lyhyen aikaväline eli vuoden 2030 tavoitteesta päätetään vasta loppuviikosta, juuri ennen ilmastohuippukokousta.

– Suomella on hyvin selkeä kanta: haluamme, että päästövähennystavoite on 55 prosenttia. Sitten on joukko maita, jotka olisivat tyytyväisiä vähän vähemmän kunnianhimoiseen tavoitteeseen, Honkatukia sanoo.

Honkatukian mukaan Puola ja Unkari ovat olleet vastahakoisia tavoitteen kiristämisen suhteen.

