Poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta poikaa samanikäisen pojan murhasta Helsingissä

Teko on poliisin mukaan ollut raaka ja julma, ja siksi sitä tutkitaan murhana. Kuvituskuva. Kristiina Lehto / Yle

Epäillyt on otettu kiinni maanantaina. Epäilty teko on tapahtunut perjantai-iltana Koskelan sairaalan lähistöllä.

Helsingin poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta poikaa murhasta. Rikoksen uhri oli myös 16-vuotias poika. Osalliset tunsivat toisensa entuudestaan.

Teko on tapahtunut poliisin mukaan perjantai-iltana 4.12.2020 Koskelan sairaalan lähistöllä, mutta uhri on löydetty samasta paikasta vasta maanantaina 7.12.2020. Poliisi on maanantaina ottanut kiinni teosta epäillyt kolme 16-vuotiasta.

Teko on poliisin mukaan ollut raaka ja julma, ja sitä tutkitaan murhana.

‒ Uhriin on tilanteessa kohdistettu eri puolille kehoa vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa, jonka katsotaan olleen erityisen raakaa ja julmaa. Poliisi ei avaa tekotapaa tässä vaiheessa tarkemmin, koska esitutkinta ja tapahtumien selvittäminen on vasta alkuvaiheessa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Poliisilla ei motiivia tiedossa

Poliisin tiedotteen mukaan pojat ovat viettäneet yhden epäillyn syntymäpäiviä, ja kaikki ovat nauttineet alkoholia. Muiden päihteiden käytöstä poliisilla ei ole tietoa. Murhasta epäillyt eivät ole ennestään poliisille tuttuja.

‒ Poliisin tämän hetken tiedon mukaan kaikki kolme epäiltyä poikaa ovat osallistuneet väkivaltaan tavalla tai toisella. Toistaiseksi poliisilla ei ole tiedossa teolle mitään motiivia, Forss toteaa

Epäiltyjä on alustavasti kuultu ja he ovat myöntäneet osallistuneensa uhrin pahoinpitelyyn. Epäiltyjä esitetään vangittavaksi torstaina. Epäiltyjen nimien perusteella he ovat suomalaistaustaisia.

Kuulusteluissa on käynyt ilmi, että paikalle perjantaina sattunut nainen olisi huutanut pojille jotain teon jossain vaiheessa. Poliisi pyytää tätä naista tai teosta muutoin tietäviä ilmoittamaan tietonsa tapausta tutkivalle Helsingin poliisin nuorisoryhmälle joko sähköpostitse nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai soittamalla virka-aikana numeroon 029 547 1200.