Kotoiluvuosi innosti suomalaiset joulun laittoon jopa viikkoja tavallista aiemmin – lahjahittejä ovat lihashuoltovasara ja ilmafriteerauslaite

Kemiläinen Eeva-Liisa Viide on poiminut ostoskärryynsä täydennystä kodin jouluvalaistukseen. Lasitettu parveke kaipasi lisää valoa ja lisäksi ikkunaan tarvittiin vielä yksi sisustukseen sopiva tähti.

Viide kuuluu siihen monilukuiseen joukkoon, joka tänä vuonna on kaivanut joulukoristeet esille etuajassa.

– Olen kyllä aikaisessa joulukoristelujen kanssa, yleensä en tähän aikaan vielä laittaisi. Mutta nyt on kaikki muut laitettu, tähti ja yksi jouluvalo vain puuttuivat. Jotakin on vähän leipaistukin ja jouluruokaa laitettu. Nyt on aikaa, Viide kertoo.

Eeva-Liisa Viide huomasi kotia koristellessaan, että pientä lisävaloa vielä kaivataan. Jouluvalmistelut alkoivat tällä kertaa harvinaisen varhain. Antti Ullakko / Yle

Eeva-Liisa Viide ei siis tänä vuonna ole todellakaan ainoa, joka on halunnut piristää koronakotoiluaan harvinaisen varhaisella joulutunnelmoinnilla. Tämä näkyy myös kaupanteossa, kertoo vastuumyyjä Cecilia Untinen Tornion TEXistä.

– Kyllä huomaa, että ihmiset ovat kotona ja ovat käyneet joulutavaroitaan läpi. Halutaan varmaan piristää arkea ja joulua on alettu aikaisemmin laittaa.

Untisen mukaan muutos aiempiin vuosiin on ollut huomattavan suuri.

– Voi puhua viikoista, ehkä jopa kuukautta aikaisemmin kuin yleensä on jouluvalmistelu nyt alkanut.

Tuleva kotijoulu näkyy kaupassa

Kemin ja Keminmaan liikkeissäkin on näkynyt aikainen jouluinto, tosin ei aivan niin voimakkaana kuin Untinen on sen Torniossa havainnut. Esimerkiksi Kemin Tokmannilla jouluvalohyllyjä saa kyllä täyttää jatkuvasti, kertoo myymäläpäällikkö Riikka Riikkula.

– Valojen myynnissä on ollut kova tahti, osa malleista on jo loppunut myymälästä ja varastoistakin. Myös koristeita ja etenkin kynttilöitä menee paljon.

Riikkula huomauttaa, että jouluntulo on ylipäätään aikaistunut vuosi vuodelta, mutta tänä vuonna näkyy vielä lisäksi se, että ihmiset viettävät joulua kotona tai ainakin kotimaassa.

Pimeä vuodenaika on kautta maan saanut suomalaiset hankkimaan valoja ennätyksellisen vilkkaasti. K-ryhmän tiedotteen mukaan kausivalojen myynti alkoi vauhdikkaasti jo loppukesällä iltojen hämärryttyä ja joulua kohden vauhti vain kiihtyy. Esimerkiksi K-Raudoissa sesonkivaloja myytiin marraskuun kahden viimeisen viikon aikana yli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myymäläpäällikkö Riikka Riikkula kertoo, että varsinkin jouluvalohyllyt kaipaavat täydennystä tämän tästä. Osa malleista on jo loppuunmyyty. Antti Ullakko / Yle

Lahjapaketeista löytyy hyvinvointi- ja terveystuotteita

Jos on koronakotoilu innostanut monet aloittamaan jouluilun etuajassa, niin se näyttää vaikuttavan myös lahjavalintoihin.

– Hierontalaitteet ja kaikki kivunlievitys- ja hyvinvointituotteet. Myös ilmafriteerauskeittimiä hankitaan runsaasti eli rasvan käyttöä ruoassa halutaan vähentää, Riikkula luettelee.

Sama havainto on tehty valtakunnallisesti. S-ryhmän mukaan lahjoissa näkyvät hyvinvointi- ja terveellisyystrendit.

– Esimerkiksi kuntoiluvälineiden myynti on kasvanut koronan aikana huomattavasti, ja joulun hitiksi tällä saralla ennustetaan erityisesti lihashuoltovasaraa, S-ryhmästä kerrotaan.

Myös TEXin Kemin ja Tornion myymälöissä iso hitti on ollut juuri lihashuoltovasara, joka on välillä päässyt loppumaankin. Omahoitovälineitä halutaan, koska yleistynyt etätyö on lisännyt lihasvaivoja ja moni arastelee nyt käyttää palveluja kodin ulkopuolella.

– Ei ehkä uskalleta lähteä kotoa samalla lailla kuin ennen hierontaan ja muihin hoitoihin. Näillä voi sitten kotona hoitaa itse itseään, vastuumyyjä Cecilia Untinen sanoo.

Pelit kasvattavat suosiotaan yhä

Kotoilu on voimistanut entisestään myös pelien suosiota. Kauppansa tekevät niin perinteiset pala- ja lautapelit kuin muun muassa pelikuulokkeet ja -näppäimistöt.

Suomalaiset ovat korona-aikana innostuneet myös leipomaan ja laittamaan ruokaa. S-ryhmässä ennakoidaankin joulumyynnissä suurta kysyntää pienille keittiökoneille ja -laitteille. Esimerkiksi ilmafriteerauslaitteet ovat jo nouseet hitiksi.

Joulun aterioinnissa on S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysahon nähtävissä kaksi suuntaa.

– Joulua vietettäneen tavallista pienemmällä porukalla, joten osa suosii valmiita ratkaisuja, mutta toisaalta monella on tavallista enemmän aikaa ja halua panostaa itse tehtyihin herkkuihin joulupöydässä.

Joulutunnelmaan halutaan päästä tänä vuonna tavallista aiemmin. Antti Ullakko / Yle

"Haluan aloittaa varhain, että pääsee fiilikseen"

Kemiläisen Laura Leinosen kotiin joulu tulee joka vuosi ennen ensimmäistä adventtia ja usein kuusi on koristeltu viimeistään marraskuun alussa. Hän haluaa laskeutua jouluun rauhassa.

– Haluan aloittaa joulun luomisen varhain, että pääsee siihen fiilikseen. Tietenkin nyt kun on lapsi, niin hänkin tykkää. Tärkeintä on se, että rauhoitutaan perheen ympärille, vaikka muu vuosi olisi tosi kiireistä.

Nyt Leinosen joulukoti on jo lähes valmis. Keittiön värimaailma on vaihtunut puna-harmaaksi, kuusi seisoo olohuoneessa, jouluköynnöksiä, -tauluja ja -koristeita on esillä. Olohuoneeseen Laura Leinonen on askarrellut kasvihuoneena toimineeseen lasilaatikkoon pienen joulumaailman.

3-vuotias Aurora on saanut koristella kuusen ja hän pääsee kuusenkoristelupuuhiin vielä sukulaistenkin luona. Joulukalenterin luukkujakin availlaan yhdessä äidin kanssa. Auroran joulunpunainen juhlamekko odottaa jo vaatepuulla H-hetkeä.

Joulun merkeissä eletään neljännesvuosi

Entä jouluun kuuluvat herkut? Joko on torttuja leivottu ja maisteltu? Jouluhulluksi itseään kutsuva Laura Leinonen antaa yllättävän vastauksen.

– Itse en tykkää joulutortuista ollenkaan. Piparkakkuja Aurora on leiponut mummonsa kanssa ja niitä on maisteltu. Ne oikeastaan ovat se minun jouluherkkuni, Leinonen kertoo.

Monella on tapana purkaa joulu pois heti pyhien jälkeen, kiireisimmät riisuvat koristeet jo tapaninpäivänä. Useimmille loppiainen ja viimeistään Nuutin päivä on merkki jouluajan loppumisesta, mutta Leinosen kodissa joulutunnelmasta nautitaan vielä pitkälle uuden vuoden puolelle.

Joulusisustus saa ilahduttaa asujia yhteensä jopa kolme kuukautta.

– Kyllä ne koristeet siinä tammikuun puolella jossain vaiheessa lähtevät. Helmikuulle ei ole koskaan mennyt. Viimeistään tammikuun viimeisellä viikolla on pakko saada joulu pois, että pääsee valmistelemaan kevättä.

Oletko jo laittanut kotiin joulua? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23 saakka.

