Tampereen Rauhaniemen sairaalassa yksi menehtynyt koronan seurauksena – myös lisää tartuntoja löytynyt

Tartuntoja on löytynyt yhteensä 35. Tartunnoista 19 on potilailla ja 16 henkilökunnalla.

Tampereella Rauhaniemen sairaalassa on todettu uusia koronavirustartuntoja sekä potilailla että henkilökunnan jäsenillä.

Tartuntoja on löytynyt yhteensä 35. Tartunnoista 19 on potilailla ja 16 henkilökunnalla. Yksi koronavirustartunnan saanut potilas on menehtynyt.

– Otamme osaa omaisten suruun. Teemme kaikkemme, että Rauhaniemen sairaalan koronavirustilanne saadaan rauhoittumaan, kertoo sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen tiedotteessa.

Tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti, sillä tiistaina kerrottiin 9 sairastuneesta potilaasta ja 14 henkilökuntaan kuuluvasta.

Joulukuun alussa Rauhaniemen sairaalan osastolla todettiin yhteensä seitsemällä potilaalla ja henkilökunnan jäsenellä koronavirustartunta. Sen jälkeen osastolla aloitettiin kaikkien potilaiden ja henkilökunnan koronatestaus. Heiltä on otettu testi tähän mennessä kahdesti.

Ensimmäisten tartuntojen löydyttyä osastolle ei ole otettu uusia potilaita.

Tartunnan saaneet ja altistuneet potilaat on hoidettu erillään muista potilaista ja tartunnan saaneille on perustettu oma osasto.

Vierailut Rauhaniemen sairaalan osastoilla on kielletty lukuun ottamatta saattohoidossa olevia ja kriittisesti sairaita potilaita. Samoin vierailut on kielletty myös muilla Tampereen kaupungin sairaalaosastoilla ja Oriveden terveyskeskussairaalassa.

Sovellettu karanteeni käytössä

Yle kertoi tiistaina, että Rauhaniemen sairaalassa työntekijöistä on ollut niin paljon pulaa, että töissä on ollut myös koronavirukselle altistuneita. Rauhaniemen sairaalassa hoidetaan pääosin vanhuksia. Koronaviruksen on todettu olevan vaarallisempi vanhuksille kuin muille ikäryhmille.

Tehy on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle TAYSin vastaavasta käytännöstä. TAYS on perustellut sovellettua karanteenia THL:n ohjeella, jonka mukaan tämä on sallittua, jos potilasturvallisuus vaarantuisi työntekijöiden vähyyden vuoksi.

TAYSin erityisvastuualueella on THL:n tuoreimpien lukujen mukaan sairaalahoidossa 38 potilasta. Koronaviruksen seurauksena on menehtynyt TAYSin erityisvastuualueella yhteensä 20 potilasta. Molemmissa luvuissa on kasvua.

Pirkanmaan lisäksi erityisvastuualueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.