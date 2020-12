Pehmolelun etsintäkuulutuksesta syntyi ilmiö, ja nyt 8-vuotias Mikael Juliander on kerännyt kalavesien kunnostukseen 1 750 euroa

8-vuotiaan Mikael Julianderin pehmolelutaimen meni hukkaan viime kesänä muuton yhteydessä.

Kalaa ei etsinnöistä huolimatta löytynyt, joten Mikael päätti tehdä kadonneesta kalasta etsintäkuulutuksen.

Se käynnisti lopulta melkoisen lumipalloefektin, sillä vielä kesällä ei kukaan olisi voinut arvata, että piirroksella kerättäisiin rahaa hyväntekeväisyyteen. Pian kuva koristaisi satoja t-paitoja, ja koko Julianderin perhe saisi lähettää joulun alla satoja paitoja Lapista aina Lontooseen saakka.

Isänpäivälahja innosti muitakin

Etsintäkuulutuksesta huolimatta taimen oli ja pysyi hukassa. Samaan aikaan Mikaelin isä Ossi Juliander oli lähdössä kavereineen kalareissulle Lappiin. Mikael antoi kuvan mukaan reissuun eräänlaiseksi onnenamuletiksi, sillä olihan isä vähän samalla asialla: kaloja ja taimenia hakemassa.

Kuva kulki isän mukana ja siitä alkoi tulla reissulla käsite. Samalla porukassa syntyi ensimmäisiä ideoita siitä, että kuvasta pitäisi painattaa t-paita kalastajille.

Tällaisen etsintäkuulutuksen Mikael Juliander teki kotiinsa. "Piirsin kadonneen taimenen kuvan paperille ja kirjoitin siihen WANDET TAIMEN." Seuraavaksi kuva on tarkoitus kehystää muistoksi. Julianderien perhealbumi

Isänpäivän alla perheen äiti Kaisa-Maria Juliander päätti ryhtyä toimeen ja teetti etsintäkuulutuksesta t-paidan lahjaksi.

Lahjapaidan antamisen yhteydessä perheessä puhuttiin vesistöistä ja siitä, miten lohikalakannat niissä oikein voivat. Luonnosta kiinnostuneelle Mikaelille heräsi halua auttaa, kun kotona pohdittiin esimerkiksi kalojen kutupaikkojen vähäisyyttä.

– Äiti kertoi vesistöistä ja siitä, että taimenet eivät synny kunnolla. Sitten keksimme tehdä paitoja, Mikael kertoo.

Kun idea hyväntekeväisyyspaidoista oli keksitty, muun muassa blogia pitävä Kaisa-Maria Juliander osasi käyttää hyväkseen sosiaalisen median voimaa. Hän laittoi Instagramiin seuraajilleen koepallon, kiinnostaisiko heitä t-paidan tilaaminen. Vastauksia tuli heti useita kymmeniä.

– Sitten parin päivän päästä alkoi tulla kyselyjä, koska ne tulevat myyntiin.

Niin moni oli kiinnostunut, että paitaprojekti oli syytä laittaa tulille. Wandet taimen -tempaus oli saanut alkunsa.

Paitojen menekki yllätti

Selvitettäviä asioita oli paljon. Perhe alkoi kysellä t-paitojen painatuskustannuksia ja oli yhteydessä hyväntekeväisyyskohteeksi valikoituneeseen Virtavesien hoitoyhdistykseen, Virhoon. Vanhemmat tekivät kampanjalle myös omat nettisivut.

Tavoitteeksi otettiin 50 paidan myynti.

– Kiinnostus ylitti odotukset ja tavoite täyttyi muutamassa tunnissa, Kaisa-Maria Juliander kertoo.

Kaikkiaan paitoja tilattiin määräaikaan mennessä 350 kappaletta. Perhe pisti takarajan marraskuun loppupuolelle, jotta paidat ehditään tilaamaan ja toimittamaan perille ennen joulua.

Jokaisesta paidasta luovutetaan viisi euroa Virholle ja Mikael saa noin 4,5 euroa. Yhdistykselle kertyy paidoista näin 1 750 euron potti.

Seuraavaksi edessä onkin paitojen postitus. 350 t-paidan hoitaminen matkaan tietää perheelle melkoista pakkausurakkaa, mutta apuun on hälytetty myös läheisiä. Mikael kirjoittaa paketteihin pienet kiitoskortit.

Paitoja on kyselty edelleenkin, mutta alun perin perheen ajatuksissa on ollut kertaluontoinen hyväntekeväisyystempaus. Silti jatkoa voi olla luvassa, koska kysyntää vaikuttaa olevan edelleen.

Jokaisella on mahdollisuus auttaa

Virtavesien hoitoyhdistys Virhon hallituksen puheenjohtaja Esa Lehtinen on tyytyväinen Wandet taimen -tempauksesta.

Lahjoitukset ja hyväntekeväisyys ovat Lehtisen mukaan yksi tärkeä osa vapaaehtoispohjalla toimivan yhdistyksen rahoituspohjaa. Rahan lisäksi tempaus on tuonut yhdistykselle näkyvyyttä ja myös he ovat kertoneet siitä omissa somekanavissaan.

Kertyvät rahat voidaan Lehtisen mukaan käyttää suoraan toimintaan, esimerkiksi purojen ja kalojen kutupaikkojen kunnostamiseen.

Kaisa-Maria Juliander toteaa, että hanke on myös tärkeä muistutus siitä, että jokaisella on mahdollisuus auttaa.

– Ei tarvitse olla aikuinen, että alkaa tekemään jotain.

Perhokalastuvälineet itselle ja velipojille

Mikael itse on hyväntekeväisyysprojektista mielissään. Se on ollut paitsi kivaa, myös samalla melkoinen pikakurssi talouselämästä ja rahasta. Yhteistä tekemistä on riittänyt kaikille.

– Tämä on ollut ihan mieletön oppi koko perheelle, Kaisa-Maria Juliander sanoo.

Ja jotakin kouriintuntuvaakin on tulossa. Suunnitelmissa on hankkia Mikaelille ja hänen kahdelle nuoremmalle veljelleen myös uudet kalastusvälineet.

– Pojilla on ollut virvelit jo aikaisemmin, mutta nyt olisi tarkoitus hankkia perhokalastusvehkeet.

Pehmolelua ei ole edelleenkään löytynyt. Mikael sai uuden, isomman taimenen kesäreissulta Rukalle, mutta alkuperäinen pikkutaimen on edelleen teillä tietymättömillä.

Etsintäkuulutus on siis edelleen voimassa. Wandet taimen.

Mikael Juliander on innokas kalamies. Tähän mennessä suurin saalis on hauki, joka tarttui koukkuun kalareissulla mökillä. Kuvaus ja editointi: Hanna Juopperi / Yle

