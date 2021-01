Karvinen on asian ytimessä: Työterveyslaitoksen toteuttaman TYÖ2030-ohjelman tavoitteena on muun muassa vauhdittaa uuden teknologian hyödyntämistä työn teossa. Nuoret on haastettu kampanjaan mukaan, sillä työelämän murros vaikuttaa eniten heihin.