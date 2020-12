Katso suorana: Viime viikkojen aikana koronakuolemat lisääntyneet Suomessa – syynä tartunnat hoitokodeissa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käyvät läpi tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan hallituksen käyttöön laadituista epidemian mahdollisia kehityskulkuja ja niiden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tarkastelevista skenaarioista.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan epidemiatilanne Suomessa on huolestuttava, mutta hyvä verrattuna moniin Euroopan maihin.

Uusia tapauksia kirjataan tänään 840 uutta, mutta niistä suurin osa on todettu jo aiemmin. Tietojärjestelmävirheiden takia tilanne päivittyy jälkikäteen.

Viime viikkojen aikana tautiin menehtyneiden määrä on kasvanut. Puumalaisen mukaan syynä on hoitokotitartuntojen lisääntyminen.

Puumalaisen mukaan epidemia ole vain Uudenmaan ongelma, vaan tauti leviää kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä kuusi sairaanhoitopiiriä on leviämisvaiheessa.

Tehohoidon kuormitus pienempää kuin keväällä

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan sairaalahoidon tarve on nyt suurempi kuin viime keväänä.

Tehohoidon kuormitus on kuitenkin ollut pienempää kuin keväällä. Syynä on Voipio-Pulkin mukaan se, että tartuntoja on nuoremmilla ikäryhmillä, ja tauti ei ole nyt tullut yhtä yllättävänä.

Helsingin yliopistollisesta sairaalasta on siirretty muutamia potilaita muihin yliopistosairaaloihin kuormituksen välttämiseksi.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta – Jatkuvasti päivittyvään artikkeliin kootaan koronauutiset Suomesta ja maailmalta

Yläkoulut etäopetukseen pääkaupunkiseudulla vielä ennen joulua? HUSin johtajalääkäri suosittelee, koronakoordinaatioryhmä päättää huomenna