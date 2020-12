EU:n budjetti- ja oikeusvaltiokiista voi olla ratkeamaisillaan – Reutersin mukaan Puola ja Unkari ovat hyväksyneet Saksan kompromissiehdotuksen

EU:ssa pitkään hiertänyt kiista oikeusvaltioperiaatteen sitomisesta budjettiin saattaa olla ratkeamassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Puola ja Unkari ovat alustavasti hyväksyneet puheenjohtajamaa Saksan tekemän ehdotuksen EU:n tulevasta budjetista.

Sopimuksen yksityiskohdista ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa. Jonkinlaisesta kompromissiesityksestä lienee kuitenkin kyse. Jäsenvaltioiden budjetista sopimista ovat hiertäneet näkemyserot.

Puola ja Unkari eivät ole alun perin halunneet sitoa budjettia niin sanottuun oikeusvaltioperiaatteeseen, jota muut jäsenvaltiot ovat pitäneet edellytyksenä rahojen jakamiselle EU:n sisällä.

Puolalaisen virkamieslähteen mukaan Saksan ehdotus odottaa nyt hyväksyntää Hollannilta ja "muilta skeptisiltä" jäsenvaltioilta. Lähteen mukaan ratkaisuun yritetään päästä ennen torstaina alkavaa huippukokousta.

Jo aiemmin keskiviikkona Puolan varapääministeri Jaroslaw Govin kertoi toimittajille, että esteet sopimukselle ovat "käytännössä kadonneet". Kommenteista kertoo uutistoimisto AFP.

1800 miljardin euron potti

EU:n budjetti on seitsenvuotinen, ja siihen on nyt liitetty myös koronaelvytysrahasto. Paketissa on kyse yhteensä 1 800 miljardin euron paketista.

Pakettiin on pitkään kestäneiden neuvottelujen aikana sidottu oikeusvaltiomekanismi, jonka perusteella EU-rahat voitaisiin evätä sellaisilta jäsenmailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Sekä Puolaa että Unkaria on syytetty näiden periaatteiden polkemisesta.

Puola näkee oikeusvaltiomekanismin liittämisen budjettipakettiin puuttumisena itsemääräämisoikeuteensa. Unkari puolestaan on väittänyt kyseessä olevan kosto sen maahanmuuttovastaisista linjauksista.

Lähteet: Reuters, AFP