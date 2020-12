Punastelua ja köhimistä – miksi seksiasioista puhuminen on perheissä yhä niin vaikeaa?

Kukapa meistä ei muistaisi niitä kiusallisia hetkiä, kun vanhempi on yrittänyt murista jotain ehkäisystä ja kukista ja mehiläisistä. Osa vanhemmista saattaa yhä ajatella, että kyllä koulussa sitten käydään tarkemmin nämä asiat läpi, mutta erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström sanoo, että se ei riitä. Seksuaalisuudesta olisi syytä puhua myös kotona.

– Se vaikuttaa ihan valtavasti miten me aikuiset koemme seksuaalisuuden. Onko meillä sanoja puhua siitä ja vastata lapsille ja minkälaisen ilmapiirin me luomme kotona? Onko se sellainen, että lapsi voi kysyä niitä kysymyksiä ja onko hän turvassa? Tietääkö hän, että hänelle ei sanota "ole hiljaa" tai "älä puhu tuosta", Kihlström pohti Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Hän muistuttaa, että aikuisten ei tarvitse aina tietää vastausta.

– Jos lapsi kysyy, että miksi taivas on sininen, niin vastaisin, että en tiedä, mutta otetaan yhdessä selvää asiasta. Tämä on ihan sama asia, mutta sille kysymykselle pitää antaa lupa.

Kihlström kannustaakin vanhempia pohtimaan, onko heidän omassa suhtautumisessa seksuaalisuuteen jotain sellaista, jota olisi syytä päivittää.

– Sillä on ihan valtava merkitys, millaisia arvoja ja asenteita meillä on. Tunnistetaanko me ne ja siirretäänkö me ne meidän lapsille ja nuorille . Voi olla, että me emme ole heidän kanssaan kaikista asioista samaa mieltä, mutta me voimme silti suhtautua asioihin neutraalisti ja puhua asioista asioina.

Ymmärrys nuoren seksuaalisuudesta voi tulla ilmi vanhemmalle myös yllätyksenä. Esimerkiksi niin, että käy ilmi, että nuori on katsonut pornoa.

– Siihenhän ei auta pelkkä kauhistelu ja järkyttyminen ja totaalikieltäminen, sillä se on yhden klikkauksen päässä. Siitä pitäisi pystyä puhua lasten kanssa ihan asiana siitä asti kun heillä on kännykkä kädessä, koska siellä on netti ja se porno.

