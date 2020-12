Kriminologi 16-vuotiaiden murhaepäilystä: Traaginen, murheellinen ja poikkeuksellinen tapaus

Alaikäisten tekemät henkirikokset ovat harvinaisia Suomessa. Vuosina 2017–2019 Suomessa ei ole yhtään tapausta, joissa alaikäistä olisi epäilty murhasta. Kolmen viime vuoden aikana alaikäisiä on epäilty vain kahdesta henkirikoksesta, jotka olivat tappoja.

Vuosina 2010–2019 alaikäisiä epäiltiin 16 henkirikoksesta, joista hieman yli puolet oli murhia. Helsingin poliisi tiedotti tänään tapauksesta, jossa kolmea 16-vuotiasta poikaa epäillään samanikäisen pojan murhasta.

– Tapaus on traaginen, murheellinen ja poikkeuksellinen. Tilanne, jossa kolmea 16-vuotiasta epäillään murhasta eli väkivalta on poikkeuksellisen raakaa, on hyvin harvinainen, toteaa tohtorikoulutettava Karoliina Suonpää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Myös poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta pitää tapausta erittäin poikkeuksellisena ja huolestuttavana.

– Tällainen kertoo nuorten pahoinvoinnista. Usein vastaavissa tilanteissa on taustalla monenlaisia ongelmia, Heikkinen sanoo.

Alaikäisten henkirikokset tehdään usein ryhmässä

Suonpään mukaan alaikäisten henkirikoksille on tyypillistä, että ne tehdään ryhmässä, ja niihin voi liittyä poikkeuksellista raakuutta tai suunnitelmallisuutta. Yli puolet alaikäisten tekemistä henkirikoksista arvioidaan poliisin esitutkinnassa murhiksi.

– On huomattu, että nuorten tekemiä tekoja aletaan aikuisia epäiltyjä useammin tutkia murhaepäilyinä, mutta oikeudessa rikosnimike voi toki muuttua, Suonpää sanoo.

Suonpään mukaan alaikäiset, jotka syyllistyvät henkirikoksiin, ovat yleensä monin tavoin syrjäytyneitä ja valtaosa heistä on päihteiden käyttäjiä. Henkirikostilanteessa ovat myös useimmiten päihteet mukana. Hän ei kuitenkaan ota yksittäiseen tapaukseen kantaa.

Poliisin mukaan Koskelan murhasta epäillyt eivät ole poliisin aiempia tuttuja. Kyseisiltä henkilöiltä ei löydy tuomioita Helsingin käräjäoikeudesta.

Poliisin mukaan Koskelankin tapauksessa 16-vuotiaat olivat käyttäneet alkoholia juhliessaan yhden murhasta epäillyn syntymäpäivää.

Rikollinen elämä siirtyy suvussa

Huono-osaisuus siirtyy monesti sukupolvelta toiselle. Suurella osalla vakavaan väkivaltaan syyllistyvistä alaikäisistä päihteiden käyttö on ollut ongelmallista myös perhepiirissä. Henkirikoksetkin vaikuttavat tutkimusten mukaan siirtyvän suvussa.

Vuosina 1980–2007 niistä nuorista, jotka olivat syytettyinä henkirikoksista, joka kymmenennellä oli henkirikoksesta tuomittu isä, äiti, veli, eno tai setä. Monella oli myös henkirikoksen uhriksi joutuneita lähiomaisia.

– Kun ajatellaan, kuinka harvinaisia henkirikokset väestötasolla ovat tämä kertoo, että tässä on kyse monella tavalla poikkeuksellisesta ryhmästä, jolla on monenlaista huono-osaisuutta, sanoo Suonpää.

Tänä vuonna alaikäiset ovat syyllistyneet henkirikoksiin aiempaa enemmän. Poliisin tilastoihin oli marraskuussa kirjattu viisi tappoa, ja nyt tilastoon voidaan lisätä yksi murhaepäily. Esimerkiksi viime vuonna alaikäisiä ei epäilty yhdestäkään murhasta tai taposta.

Viimeksi ihmisiä järkytti kahden 16-vuotiaan ja 14-vuotiaan epäillyn tekemä epäilty tappo Vallilassa lokuun lopussa.

– Kun puhutaan näin harvinaisista rikoksista, pienikin muutos näyttää isolta. Onko syrjäytyneiden nuorten ryhmä laajentunut tai teot raaistuneet, sitä monet tutkijat nyt miettivät. Teot täytyy ottaa vakavasti. Yhteiskunnassa tulee miettiä, miten tällaisia tekoja voidaan estää tapahtumasta, Suonpää toteaa.

