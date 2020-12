Päätösluonnos: EU lisäämässä pakotteita Turkin Välimeren porausten takia

Kaasun- ja öljynetsintä on rieponut erityisesti Kreikkaa ja Kyprosta, mutta pakotteet jakavat EU-maita.

EU saattaa asettaa lisää pakotteita turkkilaisia henkilöitä ja yrityksiä vastaan Välimeren kiistaan liittyen. Tämä käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä luonnoksesta, joka on laadittu torstaina alkavaa EU-huippukokousta varten.

Turkki on kesästä lähtien etsinyt itäisellä Välimerellä kaasua ja öljyä. Se on Kreikan ja Kyproksen kanssa eri mieltä siitä, mille maalle kuuluvilla merialueilla etsintöjä on tehty.

Jos pakotteiden laajentamisesta päätetään torstaina alkavassa huippukokouksessa, viime vuonna laadittua pakotelistaa voidaan täydentää ja tarpeen vaatiessa laajentaa. Toistaiseksi listalla on vain Turkin valtion öljy-yhtiön johtajia.

Tuleeko Yhdysvalloilta tukea vallanvaihdon jälkeen?

Luonnoksessa myös kehotetaan EU:n johtoa valmistelemaan jatkotoimia maaliskuun huippukokousta varten. Toimia aiotaan myös koordinoida Yhdysvaltojen kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan viittasi keskiviikkona kintaalla mahdollisille uusille pakotteille. Erdoğanin mukaan EU ei ole koskaan ollut pitänyt lupauksiaan Turkille.

– Suojelemme kaikkia oikeuksiamme itäisellä Välimerellä. Mutta jos Kreikka ryhtyy rehelliseksi naapuriksi, voimme palata pöytään, Erdoğan sanoi.

Turkkilaisalus Oruç Reis on tehnyt useita tutkimusmatkoja itäisellä Välimerellä viime kesän ja syksyn aikana. EPA

Turkki kuitenkin veti tunnetuimman tutkimusaluksensa satamaan viime viikolla. Niin se tosin teki ennen edellistäkin EU-huippukokousta lokakuussa ja lähetti sen uudestaan Välimerelle kokouksen jälkeen.

Välimeren kiista vain yksi juonne vaikeassa suhteessa

Lokakuun huippukokouksessa EU-maiden johtajat sopivat, että Turkkia aiotaan estää kaikin keinoin etsimästä öljyä ja kaasua Kreikan ja Kyproksen rannikoilta. Turkin mukaan se toimii vain omilla merialueillaan sekä Kyproksen turkkilaisväestölle kuuluvilla alueilla.

Kiistaan kietoutuu myös Nato-jäsen Turkin ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä Kyproksen kahtiajako. Turkki on pyrkinyt viime aikoina lyömään kiilaa syvemmälle kreikkalaisen ja turkkilaisen osan väliin.

Turkki ei ole tunnustanut Kyproksen valtiota, ja Kyproksen saaren turkkilaisosaa taas ei ole tunnustanut valtioksi mikään muu maa kuin Turkki.

Kyproksenturkkilaiset juhlivat lokakuussa uuden johtajansa Ersin Tatarin vaalivoittoa Kyproksen jaetussa pääkaupungissa Nikosiassa. Bilge Bebek / EPA

Turkkiin kohdistuvat pakotteet jakavat EU-maiden mielipiteitä. Kreikka ja Kypros ovat vaatineet Ranskan tukemana tiukkoja toimia. Esimerkiksi Saksa, Espanja ja Italia taas näkevät, että liian kireät pakotteet työntäisivät kumppanimaan lähemmäs Venäjää.

Myös EU:n ja Turkin pakolaissopimus hidastanee EU:n vastatoimia. Turkin presidentti on uhannut useaan otteeseen päästää maassa oleskelevat pakolaiset ja siirtolaiset Eurooppaan.

