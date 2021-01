Juoksuputki sijaitsee eläinhoitolan mailla, mutta sinne saa tulla kuka vain oman koiransa kanssa. Rakennus on 81 metriä pitkä, rata on 210 metriä. Molemmissa päissä on avoimet ympyrät. Toiseen niistä tulee agilityrata ja toiseen grillipaikka.