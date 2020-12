Herätys: Koronataistelu vaarassa, jos hoitajat kieltäytyvät rokotteesta, Britannian ja EU:n neuvottelujen jatkosta päätetään loppuviikosta, pilvisyys lisääntyy

Koronataistelu vaarantuu, jos sairaanhoitajat kieltäytyvät rokotteesta

Suomessa ensimmäiset koronavirusta vastaan rokotettavat henkilöt ovat todennäköisesti sairaanhoitajia, jotka hoitavat koronapotilaita.

Yliopistolliset keskussairaalat ja monet sairaanhoitopiirit suosittelevatkin vahvasti henkilöstöään ottamaan koronarokotteen. Mitä käy työntekijälle, joka ei suostu ottamaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla valmistettua rokotetta?

Koirasusien kasvatus ja myynti kiellettiin lailla, mutta kauppa käy yhä

Suden ja koiran risteytyksien kasvattaminen, myyminen ja maahantuonti on Suomessa laitonta. Koirasuden pennut kuvattiin kasvattajan tarhalla. Mari Jäntti / Yle

Koirasusien eli suden ja koiran risteytyksien kasvattaminen, myyminen ja maahantuonti on Suomessa lailla kielletty. Ylen toimittaja päätti ottaa selvää, miten helposti laittoman eläimen kuitenkin pystyy hankkimaan ja esiintyi koirasuden ostajana.

Britannia ja EU päättävät neuvotteluiden jatkosta sunnuntaihin mennessä

Ursula von der Leyen toivotti eilen Boris Johnsonin tervetulleeksi EU:n päämajaan Brysseliin. Olivier Hoslet / AFP

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat päättäneet eilisillan tapaamisessaan, että osapuolten välisten kauppaneuvottelujen jatkamisesta päätetään viimeistään sunnuntaina. Osapuolten välillä on yhä erittäin suuria näkemyseroja. Asiaa puidaan myös tänään alkavassa EU-huippukokouksessa.

SpaceX-yhtiön prototyyppi-raketti räjähti laskeutumisyrityksen aikana

SpaceX-yhtiön Starship-prototyyppi räjähti laskeutumisyrityksen aikana Texasin Boca Chicassa keskiviikkona paikallista aikaa. AFP

Yhdysvaltalaisen SpaceX-yrityksen Starship-raketin prototyyppi on räjähtänyt kesken testilennon. Yhtiön Boca Chicassa, Texasissa sijaitsevasta laukaisukeskuksesta paikallista aikaa keskiviikkona laukaistu raketti räjähti laskeutumisyrityksen aikana. Räjähdyksen aikaan testilento oli kestänyt noin 6,5 minuuttia. Ensimmäisen testilennon aikana prototyypin tarkoituksena oli käydä noin 12 kilometrin korkeudessa ja laskeutua hallitusti takaisin.

Yle tapasi fysiikan nobelistin, joka löysi supermassiivisen mustan aukon linnunratamme keskeltä

Andrea Ghez on yksi tämän vuoden fysiikan nobelisteista. Arkistokuva vuodelta 2015. Elena Zhukova

Professori Andrea Ghez on jo 25 vuotta tutkinut supermassiivista mustaa aukkoa. Tänään hän saa yhdessä kahden muun fyysikon kanssa fysiikan Nobel-palkinnon Tukholmassa järjestetyssä etäseremoniassa. Ghez on vasta neljäs naisfyysikko, joka on saanut Nobel-palkinnon ja hän toivookin palkintonsa kannustavan naisia tieteentekijöinä.

Pilvisyys lisääntyy

Yle

Sateet ovat torstaina vähäisiä, mutta pilvisyys lisääntyy. Idässä on paikoitellen vielä aurinkoista. Päivällä lämpötilat pysyttelevät pakkasella.

