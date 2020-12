Syyttäjäviranomaiset tutkivat Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin veroasioita – "Olen vakuuttunut toimineeni laillisesti"

Yhdysvaltojen tulevan presidentin Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin veroasioista on aloitettu tutkinta, Hunter Biden kertoi keskiviikkona. Lausunnon asiasta julkaisi hallinnon siirtoa valmisteleva kanslia.

Lausunnossaan Hunter Biden kertoo saaneensa tiistaina tiedon, että Delawaren osavaltion korkeimmat syyttäjäviranomaiset tutkivat hänen verotietojaan.

– Suhtautudun tähän asiaan erittäin vakavasti, mutta olen vakuuttunut toimineeni laillisesti ja asiaankuuluvalla tavalla, Hunter Biden sanoi lausunnossaan.

Hunter Biden oli presidentinvaalikampanjan aikana presidentti Donald Trumpin ja hänen liittolaistensa tähtäimessä. He väittävät Hunter Bidenin pyrkivän hyötymään taloudellisesti poliittisista yhteyksistään.

– Tuleva presidentti Joe Biden on erittäin ylpeä pojastaan, joka on taistellut tiensä useiden haasteiden läpi. Näihin lukeutuvat viime kuukausien useat häijyt henkilökohtaiset hyökkäykset, joista Hunter on selvitynyt entistä vahvempana, kerrotaan hallinnon siirtoa valmistelevan kanslian lausunnossa.

Lähteet: AP, AFP