Hovioikeus antaa Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tuomion – aiemmin käräjäoikeus ei tuominnut, eikä rangaissut varusmieskuljettajaa

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Raaseporin tuhoisassa tasoristeysturmassa. Turma sattui lokakuussa 2017 Skogbyn vartioimattomassa tasoristeyksessä, kun Puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo ja VR:n kiskobussi törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa kuoli kolme ja loukkaantui viisi varusmiestä, mukaan lukien kuljettaja itse.

Tasoristeys poistettiin käytöstä pian onnettomuuden jälkeen.

Kuorma-autoa kuljettanut varusmies välttyi tuomiolta ja rangaistukselta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kuljettajaa syytettiin kolmen varusmiestoverinsa kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja palvelusrikoksesta.

Aiemmin syyttäjä vaati varusmiehelle tuntuvaa sakkorangaistusta tai ehdollista vankeutta, mutta ilmoitti myöhemmin, ettei vaadikaan rangaistusta.

Lue myös Raaseporin tasoristeysturmakuskin syytteet kumoon käräjäoikeudessa: ei tuomiota eikä rangaistusta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe haki Helsingin hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa jutussa. Rappe ilmoitti tiedotteella päätöksestään 8. lokakuuta 2019.

Hovioikeuden jatkokäsittelyä vastustava adressi keräsi viime vuoden puolella 12 000 allekirjoitusta.

Syyttäjän mukaan kuljettajan olisi pitänyt olla varovaisempi

Syyttäjän mukaan kuljettajan olisi pitänyt ymmärtää, että kuorma-auton ohjaamosta ei pysty näkemään oikealta mahdollisesti lähestyvää junaa. Syyttäjän mielestä kuljettana olisi pitänyt pyytää jotain ohjaamossa olevaa katsomaan, ettei juna ole tulossa, tai menemään ulos ohjaamaan ylitystä.

Syyttäjän mukaan yleisen edun kannalta on tärkeää, että hovioikeus ottaa kantaa siihen, mitä tarkoittaa tieliikennelain tienkäyttäjältä edellyttämä erityinen varovaisuus tasoristeyksessä. Tieliikennelain mukaan rautatien tai raitiotien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisista suojalaitteista huolimatta on tarkkailtava, onko radalla jonkinlaista liikennettä.

Syyttäjä ei kuitenkaan hovioikeudessa ottanut kantaa rangaistusvaatimukseen. Hän jätti oikeuden arvioitavaksi mahdollisen rangaistuksen, lieventävät asianhaarat ja perusteet syytetyn tuomitsematta jättämiseen.

Puolustuksen mukaan ei kuulu rangaista

Kuljettajan puolustus on vaatinut käräjäoikeuden tuomion jättämistä voimaan. Aiemmin käräjäoikeus katsoi, että tapahtumissa oli kyse ennemminkin tapaturmasta kuin huolimattomuudesta. Puolustuksen mukaan kyse ei ollut tuottamuksellisesta teosta, vaan tapaturmasta, josta ei kuulu rangaista.

Kuitenkin käräjäoikeus arvioi, että onnettomuus olisi voitu välttää, jos joku olisi seisonut risteyksen vieressä ja antanut merkin kuljettajalle. Oikeus kiinnitti huomiota siihen, ettei varusmieskuljettajia ollut tällaiseen ohjeistettu. Tämän vuoksi oikeus katsoi, että olisi ollut kohtuutonta odottaa kuljettajan tajuavan, miten vaarallinen tasoristeys on ja että hän olisi siksi pyytänyt toista ihmistä varmistamaan turvallisen ylityksen.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että Puolustusvoimissa tasoristeystä käytettiin säännöllisesti. Risteystä ei pidetty sillä tavalla varallisena, että siitä olisi varoitettu.

Turmaristeys todettiin vaaralliseksi

Turman jälkeen Onnettomuustutkintakeskus, Otkes totesi, että tasoristeys oli erityisen vaarallinen radan tien kulman sekä varoituslaitteiden puuttumisen vuoksi. Lisäksi kuorma-auton ohjaamosta oli vaikea nähdä takaviistosta lähestyvää junaa. Risteys poistettiin käytöstä pian onnettomuuden jälkeen.

Ajo-olosuhteet olivat haasteelliset, sillä oli aamuhämärä ja satoi räntää.

Lähteet: Yle, STT