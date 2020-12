Kahta veljestä syytetään nuoren miehen murhasta Kaustisella – Yle seuraa

Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa alkaa tänään perjantaina oikeudenkäynti, jossa noin kolmekymppisiä veljeksiä syytetään 21-vuotiaan miehen murhasta Kaustisella viime kesänä.

Seuraamme kello 9 alkavaa istuntoa tässä artikkelissa.

Miesten epäillään surmanneen Jami Petteri Klemolan yksityisasunnossa kesäkuun puolivälissä, yrittäneen hävittää ruumiin ja lopulta upottaneen sen jokeen.

Esitutkinnassa poliisi ei löytänyt motiivia teolle, mutta esimerkiksi raha ja mustasukkaisuus suljettiin tuolloin pois.

Veljekset ovat esitutkinnassa myöntäneet aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin mukaan tekoa on suunniteltu ennalta, siksi syytenimikkeenä on murha.

Veljeksiä epäillään miehen murhasta Kaustisella ja hautarauhan rikkomisesta – ruumis yritettiin hävittää ja upotettiin lopulta painojen kanssa jokeen

Ruumista etsittiin yli kaksi kuukautta

Klemola ilmoitettiin kadonneeksi noin viikko sen jälkeen, kun hänestä oli tehty viimeinen havainto paikallisessa kaupassa 16. kesäkuuta.

Kesäkuun lopulla poliisi aloitti esitutkinnan epäillystä henkirikoksesta. Nyt syytettyinä olevat miehet vangittiin vain pari päivää myöhemmin todennäköisin syin taposta epäiltyinä.

Poliisi arvioi sittemmin, että uhri on surmattu jo katoamispäivänsä iltana. Asunnossa on ollut muitakin, mutta he ovat poistuneet ennen henkirikosta.

Uhrin ruumis löytyi vasta yli kaksi kuukautta myöhemmin joesta naapurikunnan Vetelin alueelta toisen epäillyn kerrottua, mihin uhri oli kätketty. Ruumista oli etsitty tuloksetta muun muassa maavoimien sukeltajien avulla.

Henkilöllisyyden varmistaminen venyi syyskuun lopulle.

Poliisi ilmoitti tutkivansa tapausta murhana. Esitutkinnassa alkoi hahmottua kuva surmaillan tapahtumista, kun pitkään vaienneista veljeksistä toinen alkoi yhteistyöhön. Myöhemmin myös toinen alkoi puhua.

