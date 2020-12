Tästä joukosta yksi voi olla ensimmäinen nainen Kuun kamaralla – Nasa nimesi Artemis-ohjelman 18 ensimmäistä astronauttia

Stephanie Wilson on yksi kokeneimmista Artemis-ohjelmaan nimetyistä astronauteista. Hän on osallistunut kolmelle avaruuslennolle. Kuvassa Wilson on lähdössä ensimmäiselle lennolleen 1. heinäkuuta 2006. Takana on Euroopan avaruusviraston EPA:n saksalainen astronautti Thomas Reiter. Gary I. Rothstein / EPA