Muovittomasta kahvikuppikartongistaan tunnettu metsäyhtiö Kotkamills siirtymässä ulkomaalaisomistukseen – ostajana itävaltalainen kartonkiyhtiö

Itävaltalainen kartonkiyhtiö Mayr-Melnhof ostaa metsäyhtiö Kotkamillsin.

Mayr-Melnhof ja Kotkamillsin omistajat ovat sopineet kaupasta. Mayr-Melnhof kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että Kotkamillsin myyntiarvo on noin 425 miljoonaa euroa.

Nykyisin Kotkamillsin suurin omistaja on suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot. MB Rahastot osti yhdessä muiden sijoittajien ja yhtiön johdon kanssa Kotkamillsin vuonna 2015.

Yrityskaupan jälkeen Kotkamills investoi 180 miljoonaa euroa Kotkassa sijaitsevan paperikoneen muuntamiseen kartonkikoneeksi, joka tuottaa pakkauskartongin lisäksi täysin kierrätyskelpoista muovitonta elintarvikekartonkia.

Uusi kartonkikone käynnistettiin vuonna 2016. Sen vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia.

Kotkamills työllistää noin 500 työntekijää. Vuoden 2020 ennustettu myynti on noin 380 miljoonaa euroa.

Mayr-Melnhof Group on Euroopan suurin kartongin ja pakkauskartongin tuottaja. Konserni työllistää noin 10 000 henkeä, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa. Yhtiöllä on kuusi kartonkitehdasta Euroopassa, joiden vuosikapasiteetti on yli 1,7 miljoonaa tonnia.

Kaupan voimaantulo edellyttää tavanomaisten voimaantuloehtojen täyttymistä ja viranomaislupia. Kaupan arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

Lue lisää: Muovittomien kahvikuppien piti valloittaa maailma – sitten kaikki pysähtyi seinään: "Asiakkaat sanoivat, että palataan asiaan"

Italialaisen kahvijätin kanssa sopimuksen tehnyt suomalaisyhtiö palkkaa rutkasti lisää väkeä – tulossa "isompia ja pienempiä sopimuksia"

Italialainen kahvijätti Lavazza teki kaupat suomalaisesta take away -kupista – muovittomasta pahvikupista juodaan pian kahvit ympäri Eurooppaa

Muovittoman pahvimukin keksinyt yritys pelaa nyt upporikasta ja rutiköyhää: Pisti kaiken peliin, investoi lisää – eikä murehdi tulevia

Suomeen vireillä ensimmäinen paperikoneinvestointi 20 vuoteen – Paperiliitto riemuissaan: "Tätä lisää"

Markkinat ovat nyt auki Suomessa kehitetylle muovittomalle kahvikupille – viimeinenkin testi meni läpi: "Odotukset ovat korkealla"

Suomalainen yritys tekemässä tieteellisen läpimurron - ratkaisee take away -mukien maailmanlaajuisen ongelman