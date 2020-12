Kiinasta tilatut halpatuotteet vaihtuivat luksukseen – kotimaisilla verkkokaupoilla ennätysvuosi: "Olisin itkenyt enemmän, jos sitä ei olisi ollut"

Kävelykadun varrella on kauppa, jonka värikäs ulkoasu hyppää ohikulkijan silmille. Kun oven avaa, tuntuu kuin astuisi Peppi Pitkätossun tarinoista tuttuun karkkikauppaan.

Minne katseensa iskeekään, iloiset värit leikittelevät näkökentässä.

Kyseessä ei ole karkkikauppa vaan puoti, jossa myydään pääosin kotimaisia vaatteita, laukkuja, pussukoita, paperitarvikkeita ja keittiötekstiilejä. Kyseessä on Tiina Kärkäs-Sundin oma kivijalkakauppa Virkkukoukkunen Imatralla.

Kivijalkakauppa on ollut olemassa 25 vuoden ajan Imatran keskustassa. Lisäksi Virkkukoukkusella on ollut verkkokauppa reilun kymmenen vuoden ajan.

Koko myynti pysähtyi korona-ajan alussa.

– Maaliskuussa myynti lamaantui täysin. Pariin viikkoon ei tapahtunut mitään verkossa eikä kivijalkakaupassa. Ihmiset olivat varmaan niin järkyttyneitä, kuvailee yrittäjä Tiina Kärkäs-Sund.

Uutena trendinä on se, että paikalliset ihmiset tilaavat tuotteita netistä ja hakevat ne liikkeestä. Ville Toijonen / Yle

Kivijalkakaupan myynti lässähti, verkkokauppa räjähti

Huhtikuussa kauppa alkoi taas käydä Virkkukoukkusen verkkokaupassa. Kesällä kivijalkakauppakin aktivoitui kesälomareissuilla kävijöistä.

Tämä syksy toikin yllätyksen. Verkkokauppa on tahkonut ennätysmyyntejä.

– Verkkokauppa on ollut todella vilkasta huhtikuusta lähtien. Verkkokaupan myynti kasvoi marraskuussa 168 prosenttia viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Joulukaupassa tehdään varmasti ennätysmyynti verkossa, kertoo Virkkukoukkusen yrittäjä Tiina Kärkäs-Sund.

Virkkukoukkusen nettikaupassa parhaiten kaupaksi käyvät Kärkäs-Sundin itse suunnittelemat tuotteet: mekot, pipot ja sisustustavarat. Verkkokaupan hyvä myynti on rauhoittanut yrittäjää ja parantanut unenlaatua.

– Kun kivijalkakaupan ovi ei kilahtele, paniikkia ei tule, koska myyntiä saa tehtyä verkon puolella.

Yrittäjä on todella tyytyväinen, että verkkokauppa oli olemassa jo ennen koronan tuloa. Töitä toki on riittänyt korona-aikanakin, sillä verkkokaupasta on yritetty tehdä entistä parempi.

– Olen itkenyt koronan takia kahdet oikein kunnon itkut. Olisin itkenyt enemmän, jos verkkokauppaa ei olisi ollut. Nyt pitää keksiä, miten ja mitä tuotteita ihmisille tarjoaa.

Yhden hyvän myyntikanavan ovat tuoneet netissä järjestettävät käsityömessut, joihin Virkkukoukkunen on osallistunut syksyn aikana kolme kertaa.

Kynttiläyrittäjä Riia Laitisen yllätti verkkokaupassa tehtyjen ostojen kertatilausmäärät. Mikko Savolainen / Yle

Kotimainen verkkokauppa porskuttaa

Kotimainen verkkokauppa on kasvattanut asiakaskuntaansa koronavuoden aikana. 65 prosenttia netin käyttäjistä haluaa tehdä ostoksia verkossa, koska netissä kauppa on jatkuvasti auki.

Verkko-ostoksille ei lähdetä välttämättä halvempien hintojen vuoksi vaan kotoilun, etätyön sekä liikkumisen välttämisen takia.

Verkko-ostamisen edelläkävijät ovat alkaneet kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota tuotteiden kestävyyteen ja alkuperään. Lisäksi verkosta ostavat ovat alkaneet epäillä aasialaisten verkko-ostosten tuoteturvallisuutta.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Kaupan liiton selvityksistä.

Paahtimoyrittäjä Arttu Muukkonen on investoinut korona-aikana uuteen paahtimeen, että voi vastata verkkokaupassa olevaan kahvin suureen kysyntään. Ville Toijonen / Yle

Paahtimon myynti verkkokaupassa kasvoi jopa 400 prosenttia

Verkkokauppa koitui myös Lappeenrannassa sijaitsevan paahtimon Lehmus Roasteryn pelastukseksi korona-aikana. Lehmus Roasteryn verkkokaupassa myydään kahvia, kaakaota ja teetä.

– Varsinkin keväällä verkkomyynti lisääntyi, kun kaupoissa ei enää niin käyty. Sama juttu kävi nyt syksyllä, kun kaupoissa käyminen vähentyi. Tänä vuonna verkkokaupan osuus liikevaihdosta on ollut isompi kuin aiemmin, kertoo Lehmus Roasteryn yrittäjä Arttu Muukkonen.

Paahtimon verkkokaupan myynti on kasvanut tänä vuonna huimat 300–400 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Kasvu on ollut ihan käsittämätön. Kasvua selittää osaltaan se, että aikaisempina vuosina myynti on ollut pienempää, Muukkonen kuvailee.

Paahtimon verkkokaupassa tarvitaan monin kertainen määrä pakkaajia aikaisempaan verrattuna. Ville Toijonen / Yle

Kahvilasta tuli pakkaamo

Lehmus Roasteryn aloitti verkkokaupan samaan aikaan, kun yritys perustettiin eli vuonna 2016. Muukkonen kertoo, että alussa verkkokauppa oli enemmänkin yrityksen markkinointia kuin liiketoimintaa. Verkkokauppaan alettiin panostaa enemmän viime vuonna.

Tällä hetkellä Lehmus Roasteryn paahtimon liikevaihdosta kolmannes tulee verkkokaupasta. Aiemmin verkkokauppaan oli kiinnitetty puolikas henkilötyövuosi. Nyt työntekijöitä verkkokaupassa tarvitaan neljä.

Paahtimon kahvila Satamatie 6 joutui sulkemaan ovensa keväällä koronatilanteen vuoksi. Sulun ajaksi kahvilasta tehtiin nettikaupan pakkaamo.

Verkkokaupan etu yrittäjille on myös se, että netistä tilataan enemmän kuin ostettaisiin paikan päältä tai marketista.

– Ihmiset tilaavat pikkasen enemmän kerralla. Tilausmäärät ovat kilosta ylöspäin, kun normaalisti meiltä ostetaan 220 gramman peruspussi. Pikkupusseja menee nyt vähemmän, paahtimoyrittäjä Arttu Muukkonen kertoo.

Premium- ja luksustuotteiden myynti kasvoi

Lehmus Roasteryn tuotteiden lisäksi muutkin premium- ja luksustuotteet myivät aiempaa paremmin koronakeväästä alkaen. Tämä käy ilmi Kaupan liiton selvityksessä. Kuluttajien kasvanut panostus premium- ja luksustuotteisiin näkyi eniten alkoholeissa, elintarvikkeissa, älypuhelimissa sekä ulkoilu- ja urheilutarvikkeissa.

Kaupan liitosta arvioidaan, että laadukkaina pidettyjen alkoholien ja elintarvikkeiden lisääntynyttä myyntiä selittää se, että ravintoloissa käyminen väheni.

Ulkoiluharrastusten lisääntyminen kasvatti myös laadukkaiden varusteiden myyntiä. Kaupan liitossa pohditaankin, onko kuluttajan valinnoissa laadun merkitys kasvamassa. Tästä johtopäätöksiä voitaneen tehdä, kun joulukauppa on käyty.

Kynttiläyrittäjä Riia Laitinen kertoo, että joulumarkkinoiden jäädessä tänä vuonna välistä tuloja paikataan verkkokaupan myynnillä. Mikko Savolainen / Yle

Joulumarkkinat ja messut korvaa nyt kynttiläkauppa netissä

Uusiakin nettikauppoja perustetaan. Kynttiläyrittäjä Riia Laitinen perusti verkkokaupan lokakuun alussa. Koronatilanteen takia peruuntuneet messut ja muut myyntitapahtumat antoivat viimeisen sykäyksen nettipuodin perustamiseen.

– Normaalit myyntikanavat messut ja markkinat hiljenivät, sitten piti keksiä korvaavaa tilalle, kertoo Laitinen.

Verkkokaupan myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka Laitisella on vielä täysi työ tehdä uutta verkkokauppaansa tunnetuksi. Vaikka myyntikanava on tuore, silti uusia asiakkaitakin on löytynyt. Ruuhkaa ei vielä ole.

– Ei siellä mitään ruuhkaa ole, mutta vilkkaampaa kuin odotin.

Yllätyksenä Laitiselle tuli se, että ihmiset tilaavat isompia määriä tuotteita kerralla. Hän oli varustautunut etukäteen verkkokauppaan kahdella pienellä laatikkokoolla, mutta ne ovat jääneet lähes käyttämättä. Nyt on tarvittu lähettämiseen isompia pahvilaatikoita.

Virkkukoukkusella moni paketti odottaa postitusta uuteen kotiin. Ville Toijonen / Yle

Verkkokauppa on tämän hetken ykkösprioriteetti

Imatralaisen Virkkukoukkusen verkkokaupan myynti on ollut nousujohteista koko historiansa ajan. Myynnin kasvusta huolimatta verkkokauppauudistukset eivät ole aina menneet putkeen.

– Välillä verkkokaupassa on taaplailtukin. Välillä kun on yritetty tehdä parempaa verkkokauppaa, niin ollaankin tehty vielä huonompaa. Nyt meillä on hyvä verkkokauppa, joka oikeasti toimii, kertoo yrittäjä Tiina Kärkäs-Sund.

Kärkäs-Sund kertoo, että korona-aikana uutena piirteenä on tullut se, että lähitienoon asukkaat tilaavat imatralaisesta verkkokaupasta tuotteen ja hakevat sen sitten kivijalkaliikkeestä. Tähän syynä lienee se, ettei kaupoissa haluta viettää ylimääräistä aikaa. Tämä on huomattu isompana trendinä myös Kaupan liiton selvityksissä.

– Tässä hyvää on se, että kun asiakkaat hakevat nettiostoksensa liikkeestä, niin siinä saattaa tarttua jotain muutakin mukaan kaupasta, toteaa Tiina Kärkäs-Sund.