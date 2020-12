Katso suorana klo 12: Koronavirus sairastuttaa vanhuksia ja hoitajia Tampereella – onko mitään tehtävissä? Yle seuraa

Koronavirus on sairastuttanut kymmeniä vanhuksia ja heidän hoitajiaan Tampereella. Lisää tapauksia tulee päivittäin.

Tartuntoja oli löytynyt keskiviikkoon mennessä yhteensä 35 Rauhaniemen sairaalasta, jossa potilaat ovat vanhuksia. Hallintoylilääkäri Arto Lemmetyn mukaan tapausten määrä on lisääntynyt vielä tästäkin.

Yksi koronavirustartunnan saanut Rauhaniemen potilas on menehtynyt. Koronaviruksen tiedetään olevan vaarallisempi vanhuksille kuin nuoremmille.

Yle seuraa suorana kello 12. alkaen, miten koronatilanne saadaan kuriin Tampereella.

Haastateltavina ovat Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri ja palvelujohtaja Arto Lemmetty, sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen sekä ikäihmisten palvelujen palvelujohtaja Mari Patronen.

Koronavirus on altistuttanut niin monia hoitajia, että osa heistä on määrätty karanteenin aikana töihin. Hoitajat eivät saa käydä kaupassa ja heidät on määrätty muutoin karanteeniin, mutta heidän pitää käydä töissä. Tehy on kannellut käytännöstä.

Tartunnan saaneet ja altistuneet potilaat on hoidettu erillään muista potilaista ja tartunnan saaneille on perustettu oma osasto.

Vierailut Rauhaniemen sairaalan osastoilla on kielletty lukuun ottamatta saattohoidossa olevia ja kriittisesti sairaita potilaita. Samoin vierailut on kielletty myös muilla Tampereen kaupungin sairaalaosastoilla ja Oriveden terveyskeskussairaalassa.

Pirkanmaalla kerrottiin torstaina peräti 43 uudesta koronavirustartunnasta. Luku sivuaa uutta ennätystä.

TAYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa koronaviruksen takia yhteensä nyt 46 potilasta, määrä on kasvanut. Heistä yksi on tehohoidossa. Kuolleita on 20. Tilanne TAYSin erityisvastuualueella on toiseksi pahin Suomessa Uudenmaan jälkeen.

Lue lisää:

Tampereen Rauhaniemen sairaalassa yksi menehtynyt koronan seurauksena – tartuntoja on löytynyt yhteensä 35

Koronalle altistuneita ollut töissä Suomessa myös vanhusten sairaalassa – taustalla on THL:n poikkeusohje