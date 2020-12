Vakava häiriötilanne Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa – TVO: Ei vaaraa ympäristölle eikä ihmisille

Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa Eurajoella on häiriötilanne. Laitoksen omistaja Teollisuuden Voima (TVO) kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että Olkiluoto 2:n ydinvoimalaitosyksiköllä on tapahtunut tänään kello 12.22 häiriö, jossa päähöyryputken eristys on lauennut ja suojarakennus on eristetty.

TVO:n mukaan laitoksella on tapahtunut automaattinen reaktorin pikasulku. TVO tutkii parhaillaan tapahtunutta. Se valmisteli alkuvaiheessa laitoksen ajamista kylmäseisakkiin, mutta on luopunut tästä suunnitelmasta.

Pikasulun tapahtuessa laitos on toiminut suunnitellusti, TVO kertoo.

TVO:n mukaan laitokselta ei ole tapahtunut päästöä eikä tilanteesta ole aiheutunut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. TVO sanoo tiedottavansa asiasta lisää heti tilanteen tarkentuessa.

Säteilyturvakeskus (STUK) kertoo (siirryt toiseen palveluun) saaneensa tiedon häiriöstä tänään noin kello 13. Se kuvailee tilannetta vakavaksi, vaikka säteilyä ei päässytkään ympäristöön.

– Laitoksen häiriötilanne käynnistyi säteilymittausjärjestelmien mitattua kohonneita säteilytasoja laitoksen sisällä, STUKin tiedotteessa todetaan.

Se selvittää tilannetta ja kertoo myös tiedottavansa asiasta lisää mahdollisimman pian.

Uutinen päivittyy.