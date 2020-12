Test Worldin omistaja fuusioituu – Millbrook ja Utac Ceram yhdistyvät

Ivalossa toimivan testausyhtiö Test Worldin omistaja brittiläinen Millbrook-konserni yhdistyy ranskalaisen Utac Ceram -konsernin kanssa.

Test Worldin toimitusjohtaja Janne Seurujärvi sanoo yhdistymisen olevan myönteinen asia Ivalon kahdelle testikeskukselle.

– Järjestely avaa kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa meidän toimintaamme. Kun on isompi toimija taustalla, asiakkaille voi tarjota monipuolisemmin erilaisia testausalan palveluja. Liiketoimintaan tulee lisää asiantuntemusta, osaamista ja näkemystä, Seurujärvi kertoo.

Test Worldilla on 35 vakituista työntekijää ja lisäksi töissä on sesonkityöntekijöitä.

– Talvella meillä on kova kiire. Koronaviruksesta huolimatta meillä on töissä nyt yhteensä 70 työntekijää.

Seurujärvi kertoo, että poikkeusoloista huolimatta Test Worldin ei ole tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa ketään, vaan toimintaa on sopeutettu muilla keinoin.

Millbrook on omistanut Test Worldin vuodesta 2015.

Millbrook ja Utac Ceram ovat kertoneet torstaina sopineensa toimintojensa yhdistämisestä. Tarkoitus on luoda markkinoiden johtava ajoneuvotestaukseen keskittyvä konserni. Kaupan odotetaan varmistuvan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä viranomaiskäsittelyn jälkeen. Sulautuminen kaksinkertaistaa konsernin liikevaihdon. Järjestelyn hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Millbrookilla on noin 700 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 82 miljoonaa puntaa. Utac Ceramilla työntekijöitä on noin 580 ja liikevaihtoa noin 83 miljoonaa euroa.

Konserni toimii useissa testikeskuksissa eri puolilla maailmaa: Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomen Ivalossa sekä Marokossa ensi vuonna avattavassa testikeskuksessa, joka tarjoaa mahdollisuudet testata äärimmäisessä kuumuudessa.