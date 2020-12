Ehdota juttua Ylen digikirjeenvaihtajalle – Mikko Leppänen lensi ensitöikseen Intiaan ja seurasi, kun koehenkilöihin ruiskutettiin koronarokotetta

Ylen uusi digikirjeenvaihtaja Mikko Leppänen on parhaillaan juttumatkalla Intiassa.

Kun toimittaja Mikko Leppänen sai tietää tulleensa valituksi Ylen digikirjeenvaihtajaksi, halusi hän ensimmäiseksi suunnata Intiaan.

– Monilla teknologiatyypeillä on täällä todella kovat visiot. Tapasin esimerkiksi yhden startupin perustajan, joka aikoo ratkaista maan valtavan muovijäteongelman, Leppänen kertoo.

Digikirjeenvaihtajuus on uusi Ylen ulkomaantoimitukseen luotu tehtävä, jossa toimittaja erikoistuu teknologisen kehityksen seuraamiseen.

Leppänen perehtyy esimerkiksi siihen, miten tekoäly, robotisaatio ja digitalisaatio muuttavat elämäämme nyt ja tulevaisuudessa. Myös somejättien jatkuvasti kasvava valta on Leppäsen tarkkailussa.

Intiassa Leppänen on tutustunut myös koronarokotteiden tuotantoon maan “seuraavaksi Piilaaksoksi" pyrkivässä Hyderabadin kaupungissa.

Hän pääsi seuraamaan, kuinka esimerkiksi yhdessä sairaalassa tuikattiin koehenkilöihin intialaisen valmistajan Bharat Biotechin testivaiheessa olevaa koronarokotetta.

Leppäsen rokotejuttu julkaistaan ensi viikolla.

Mutta minkä muun jutun digikirjeenvaihtajamme voisi tehdä? Tätä haluamme kysyä sinulta.

Leppänen on työskennellyt Ylellä pitkään. Hän on erikoistunut jutuissaan aikaisemmin muun muassa digitaalisiin valuuttoihin, kryptoalaan ja teknologiayhtiöihin. Digikirjeenvaihtajan tehtävä on lyhytaikainen teemakirjeenvaihtajuus, ja se kestää kevääseen 2021 asti.

Yleisön toivejuttu julkaistaan kevään aikana.

