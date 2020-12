Uteliaat harrastajat jakavat tietoa Ruotsin sotilaskohteista netissä – lehti: kartat ja muut julkiset tiedot auttavat vakoojia ja rikollisiakin

Sotilaskohteissa, esimerkiksi harjoitusalueilla, on liikkunut niin uteliaita kuin eksyneitäkin. Kuva on otettu panssarivaunukomppanian harjoituksesta Gotlannissa marraskuussa 2015.

Ruotsin puolustukseen liittyvissä kohteissa ja sotilasalueilla on parin viime vuoden aikana raportoitu liikkuneen yhä useammin väkeä, jolla ei pitäisi olla sinne mitään asiaa. Osa on mennyt sotilasalueille vahingossa tai välinpitämättömyyttään, mutta moni tietää hyvin, mitä on tekemässä.

Puolustusvoimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi ampuma-alueilla liikkuvat ihmiset ovat yhä suurempi ongelma.

Kasvavana ongelmana ovat viime aikoina olleet myös sotaharrastajat ja sotilasintoilijat, jotka ovat esimerkiksi kuvanneet ja kartoittaneet salaisia kohteita. Näitä tietoja on jaettu erilaisissa netin harrastajaryhmissä.

Tällaisista tapauksista on aloitettu Ruotsissa useita rikostutkintoja. Tuomio on ehditty antaa vuoden aikana jo kahdessa tapauksessa.

Syyttäjä: Voisi pitää pahimmillaan törkeänä vakoiluna

Syksyllä 2019 oikeuteen päätyi tapaus, jossa 41-vuotias göteborgilaismies oli usean vuoden ajan järjestelmällisesti kartoittanut ja kuvannut puolustuskohteita ja jakanut tietoja eteenpäin. Tuomioksi tuli lopulta vuosi vankeutta.

Syyttäjä Mats Ljungqvist kommentoi göteborgilaismiehen tapausta viime syksynä Ruotsin radiolle SR:lle (siirryt toiseen palveluun) sanomalla, että jos syytetyn olisi todettu luovuttaneen keräämiään tietoja vieraalle valtiolle, kysymys olisi voinut olla vakavimmillaan törkeästä vakoilusta. Nyt miehen todettiin syyllistyneen luvattomaan luottamuksellisten tietojen hankkimiseen.

Tänä vuonna oikeudessa on ollut 47-vuotiaan helsingborgilaismiehen tapaus. Miehen hallusta löydettiin lähes 40:ää sotilaskohdetta koskevia salaisia tietoja. Marraskuussa vuoden vankeustuomion (siirryt toiseen palveluun) saanut mies on kertonut olevansa äärimmäisen kiinnostunut puolustusvoimista ja sotilashistoriasta.

Tuorein syytteeseen johtanut tapaus (siirryt toiseen palveluun) koskee 58-vuotiasta miestä, joka on pitänyt hallussaan ja levittänyt netissä salaista tietoa sotilaskohteista.

Asiantuntijat varoittavat, että esimerkiksi aseiden kuljetuksiin liittyvät tiedot kiinnostavat niin ääriryhmiä kuin tavallisia rikollisiakin. Kuva on otettu Vintersol 2016 -sotaharjoituksessa Ruotsissa. Jesper Sundström / Ruotsin puolustusvoimat

Kymmenkunta rikostutkintaa laittomasta kartoituksesta

Uutistoimisto TT kertoi tänä kesänä, että viranomaisten tutkinnassa on kymmenkunta vastaavaa puolustuskohteisiin kohdistunutta kartoitustapausta.

– Nykyisen turvallisuustilanteen huomioon ottaen tietojen jakaminen puolustuskohteista on vakava asia, Ljungqvist painotti tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa.

Tällaisista kohteista kiinnostuneiden on uutisoitu paitsi jakavan tietoja toisilleen, myös tekevän yhteistyötä esimerkiksi salaisten rakenteiden, niille johtavien kulkuväylien ja rakennusten lukitusjärjestelmien kuvaamisessa.

Kuvattujen kohteiden joukossa on esimerkiksi tietoliikennemastoja, tutkajärjestelmiä ja kulkuneuvoja.

Torstaina Ruotsin radio SR (siirryt toiseen palveluun) kertoi turvallisuuspoliisi Säpon tutkinnassa olevan kaksi uutta henkilöä, jotka ovat jakaneet suuren määrän tietoa Ruotsin sotilaskohteista salaisella nettifoorumilla. Henkilöiden roolia salaisista tiedoista käytävissä nettikeskusteluissa kuvaillaan keskeiseksi.

SR:n mukaan Säpon tutkijat ovat löytäneet tietoa kahdesta salaisesta chat-ryhmästä, joissa erikseen mukaan kutsutut henkilöt ovat jakaneet suuria määriä Ruotsin sotilaskohteisiin liittyviä tietoja.

Lehti: Puolustusvoimien omilla sivuilla paljastavia karttoja

Ruotsin puolustusvoimat on omalta osaltaan ollut helpottamassa salaisten kohteiden löytämistä, väittää Dagens Nyheter -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan sadat tällaiset paikat ovat olleet löydettävissä puolustusvoimien omilla nettisivuillaan julkaisemista kartoista. Arkaluontoisia kohteita on Ruotsin kaikkien 21 läänin alueella.

Lisäksi tarkkoja karttoja löytyy Asuntoviraston (siirryt toiseen palveluun) sivuilta. Karttojen ja muiden internetsivuilta löytyvien tietojen avulla on DN:n mukaan mahdollista päätellä esimerkiksi, missä on asevarastoja.

Julkisia tietoja yhdistelemällä voi lehden mukaan saada selville jopa varastotilojen muodon ja koon.

Turvallisuusasiantuntijat varoittavat lehden haastattelussa, että tiedot ampuma-aseiden ja räjähteiden sijainnista kiinnostavat myös vieraita valtioita, erilaisia ääriryhmiä ja tavallisia rikollisiakin. Tällaisen tiedon avulla vaikkapa järjestäytynyt rikollisuus voisi iskeä puolustusvoimien asekuljetuksiin.

Puolustusvoimien toimintaa asiantuntijat pitävät naiivina.

Ruotsalaisia sotilaita harjoituksissa Gotlannissa 14. syyskuuta 2016. Soren Andersson / EPA

Avoimuuden aika alkoi kylmän sodan päättyessä

Ruotsin puolustusvoimat sanoo tasapainoilevansa tiedon julkisuuden suhteen avoimen yhteiskunnan vaatimusten kanssa. Puolustusvoimien verkkosivuilla tai internertin karttapalveluissa julkaistu tieto ei puolustusvoimien näkemyksen mukaan paljasta yksityiskohtaista tietoa kohteiden käyttötarkoituksesta tai merkityksestä.

Puolustusvoimien mukaan salaista tietoa ei ole julkaistu, eikä kaikkia sotilaskohteita löydy kartoista.

– Kartat eivät anna koko kuvaa, Ruotsin puolustusvoimat kommentoi (siirryt toiseen palveluun) DN:n uutista.

DN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan harjaantunein silmin ja tietoja yhdistelemällä voidaan kuitenkin tehdä paljastavia johtopäätöksiä. Lehden mukaan tämän osoittaa myös sen tekemä testi, jossa avoimesti saatavilla olevien tietojen perusteella liikkumalla päädyttiin varoituskyltein varustetulle alueelle, jossa on betoninen rakennus.

Ruotsin Maanmittauslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) ilmaisesta karttapalvelusta pystyi puolestaan hakemaan tällä alueella olevien betonirakenteiden muodot ja mitat. Kyseisen sotilasvarustuksen rakennusvaiheisiin vuosina 1960–75 taas pystyi tutustumaan tarkasti julkisten ilmavalokuvien avulla.

DN kertoo varoittaneensa puolustusvoimia hyvissä ajoin tulossa olevasta jutustaan, jotta arkaa tietoa paljastavat kartat voitaisiin poistaa netistä.

Karttoja on julkaistu avoimuuden nimissä ja etenkin sen jälkeen, kun Ruotsi päätti keskittyä kansainvälisiin tehtäviin ja ajoi parin vuosikymmenen ajan alas omaa puolustustaan. DN:n mukaan erityisen avointa tietojen julkaiseminen oli kylmän sodan päättymisestä aina vuoteen 2013 asti.

Ukrainan sodan puhjettua vuonna 2014 Ruotsi teki täyskäännöksen puolustuspolitiikassaan, ja omaa puolustuskykyä on viime vuosina taas ryhdytty kasvattamaan.

Lisää aiheesta: Gotlannissa on alettu kouluttaa asevelvollisia vuosien tauon jälkeen – "Vähän jännittää mutta tuntuu siltä, että tällä on tarkoitus"

Suomessa kuvaaminen ei ole suuri ongelma

Suomen puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, ettei Ruotsin tapaista ongelmaa julkisuuteen päätyneiden luvattomien kuvien suhteen ole havaittu Suomessa.

Luvatonta oleskelua sotilasalueilla ja lennokkien luvatonta lennättämistä esiintyy silloin tällöin. Puolustusvoimilla on tarvittaessa oikeus puuttua tällaiseen lennokkien käyttöön voimakeinoilla yhteistyössä poliisin kanssa.

Suomen puolustusvoimien mukaan julkisissa kartoissa ei näytetä salaisiksi luokiteltuja kohteita. Sotilaskäytössä olevat operatiiviset kartat eivät ole julkisia, eikä niitä siten myöskään löydy julkaistuina internetistä.

Salaisiksi luokitellut kartat varustetaan Suomessa turvaluokitteluleimalla, ja kartat hävitetään käytön loppuessa.

Meneekö Ruotsin puolustusvoimat avoimuudessaan liian pitkälle? Vai voiko puolustusvoimien alueita oikeasti edes salata internetin ja satelliittien aikakaudella? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 12.12. klo 23.00 asti.

