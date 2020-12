Syyttäjä: Helvetin enkeleihin kuuluneet miehet suunnittelivat 25-vuotiaan murhan Espoossa – syytetyt: Ampuminen oli hätävarjelua

Kahden Helvetin enkeleihin kuuluvan 39-vuotiaan miehen murhasyytteiden käsittely alkoi tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan miehet olivat murhanneet ampumalla samasta järjestäytyneestä rikollisryhmästä irti pyrkineen 25-vuotiaan miehen Espoon Suurpellossa.

Syyttäjän mukaan toinen murhasta syytetyistä on Helvetin enkeleissä niin sanottu asekersantti, ja toinen on ryhmän hierarkiassa hänen alapuolellaan käskyvallassa oleva jäsen.

Henkirikoksen uhri oli ollut ehdolla ryhmän jäseneksi, ja niin sanottuna asekersanttina toiminut mies oli ollut hänen suosittelijansa ja vastuuhenkilönsä ryhmässä.

Henkirikoksen uhriksi joutunut mies oli joutunut ryhmässä huonoon valoon tämän vuoden aikana, koska hänen oli katsottu menetelleen ryhmän etujen vastaisesti. Hänet oli päätetty erottaa ryhmän toiminnasta. Viime kesänä häntä oli kehotettu muuttamaan pois pääkaupunkiseudulta, mutta hän ei ollut muuttanut.

Syyttäjä: Miehillä oli suunnitelmana tappaa 25-vuotias

Syyttäjän mukaan murhasta syytetyt miehet olivat 7. heinäkuuta illalla puoli yhdeksän aikaan ajaneet henkilöautolla Espoon Kattilalaaksossa sijaitsevalta Helvetin enkelien kerhotilalta 25-vuotiaan uhrin asunnolle Klariksentielle yhteisenä suunnitelmanaan ja tarkoituksenaan tappaa hänet.

Ennen lähtöään Klariksentielle asekersantin asemassa ollut mies oli soittanut ryhmästä erotetulle 25-vuotiaalle ja kertonut tulevansa tapaamaan häntä ryhmän toiminnasta erottamisen vuoksi. Toinen murhasta syytetty oli ollut puhelun aikana läsnä. Puhelun vuoksi ryhmästä erotettu mies oli saapunut kotinsa edustalle.

Kun ryhmästä erotettu mies tuli murhasta syytettyjen auton luokse, oli toisella miehistä ollut pistooli valmiina piilossa. Murhasta syytetyt istuivat autossa matkustajan ja kuljettajan paikalla.

Ryhmästä erotettu oli auton ulkopuolella ja nojasi etumatkustajan avonaisen ikkunan reunaan, jolloin Helvetin enkeleissä alemmassa käskyvallassa ollut mies ampui häntä. Mies ampui uhria heti perään myös toisen kerran. Sitten he pakenivat autolla paikalta.

Uhri kaivoi tilanteessa housunkaulukseensa piilottamansa pistoolin, jolla hän ampui ennen maahan tuupertumistaan yhden laukauksen murhasta syytettyjen perään. Uhri kuoli saamiinsa ampumavammoihin pian sairaalaan kuljettamisen jälkeen samana iltana.

Syyttäjä: Miehet yrittivät hävittää aseet

Syyttäjän mukaan murhasta syytetyt ajoivat Espoon Kivenlahteen, jossa he hävittivät tekoaseen ja toisen miehen päällä olleen Helvetin enkelit -kerhon paidan. Auton he jättivät läheiselle parkkipaikalle ja kätkivät sen avaimet. Tämän jälkeen he jatkoivat kävellen kohti Helvetin enkelien kerhotiloja.

Poliisi otti miehet kiinni Ruukinsillalla klo 21.41. Kiinnioton yhteydessä uhrin suosittelijana toiminut mies yritti hävittää hallussaan olleen revolverin heittämällä sen alas sillalta.

Syyttäjän mukaan tekoa on pidettävä murhana, koska se on tehty vakaasti harkiten ja suunnitemallisesti. Motiivina teolle on nähty rikollisryhmän etujen vastainen käyttäytyminen tai menettely. Vaihtoehtoisena syytteenä jutussa on toisen syytetyn osalta avunanto murhaan.

Molempia miehiä syytetään myös ampuma-aserikoksesta. Ampujana pidettyä miestä syytetään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeutta, huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta. Asekersantiksi epäiltyä syytetään huumausainerikoksesta.

Järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluminen on peruste tuomion koventamiseen.

Syytetty: En ole tappanut, enkä ollut rikollisryhmän jäsen

Syytettyjen kirjallisista vastauksista ilmenee, että he ovat monista asioista eri linjoilla syyttäjän kanssa. Syyttäjän ampujana pitämä mies kiistää syytteen murhasta. Hän väittää ottaneensa aseen mukaan tapaamisen omaksi ja mukana olleen miehen turvallisuuden vuoksi. Hän oli aavistanut, että uhrillakin olisi ase mukanaan.

Miehen mukaan hän oli lähtenyt tapaamiseen hakemaan avaimia 25-vuotiaalta mieheltä. Toinen syytetty puolestaan väittää sopineensa uhrin kanssa tapaamisen kerhon tunnusten palauttamiseksi. Kumpikin kiistää suunnitelmat uhrin tappamisesta.

Molemmat syytetyt väittävän uhrin ampuneen ensin heitä kohti. Siksi uhria ampunut mies vetoaa toimineensa hätävarjeluksi. Ampuja kiistää teolla olleen mitään tekemistä HAMC-kerhon kanssa.

Syyttäjän mukaan asekersanttina toiminut murhasta syytetty mies kiistää ajaneensa aseella varustautuneena toisen miehen kanssa Klariksentielle. Miehen mukaan hänellä ei ollut mukana asetta eikä hän tiennyt toisen miehen aseesta.

Tekoaseen ja Helvetin enkelit -paidan hän väittää heittäneensä pois, jotta ammuttu mies ei tunnistaisi häntä. Syytetty väittää luulleensa, että ammuttu oli tuolloin heidän perässään.

Asekersantiksi epäilty mies kiistää olleensa teon aikana järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen. Hän myöntää kuuluneensa moottoripyöräkerhoon, mutta ei ole ollut asekersanttina enää 31.12.2019 jälkeen. Mies kiistää, että toinen jengiläinen olisi ollut ryhmän hierarkiassa hänen alapuolellaan ja käskyvallassaan.

Hän myöntää tunteneensa uhrin pitkältä ajalta, mutta kiistää olleensa hänen suosittelijansa tai vastuuhenkilönsä. Syytetyn mukaan uhria ei ole myöskään käsketty muuttamaan pois pääkaupunkiseudulta, vaikka keskustelua aiheesta onkin käyty.

Asekersantiksi epäilty mies kiistää myös syytteen ampuma-aserikoksesta, mutta myöntää huumausainerikoksen.

Ampujaksi epäilty mies myöntää ampuma-aserikoksen, kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksen, mutta kiistää rattijuopumuksen.

Lisää aiheesta:

Helvetin enkelit ampuivat 25-vuotiaan miehen kuoliaaksi Espoossa – poliisi: uhri yritti irtautua rikollisryhmästä

Helvetin enkelit selvittelivät välejään ammuskelussa Espoon Suurpellossa – kahta epäillään murhasta

Katso kartasta, mitkä rikollisorganisaatiot kokoontuvat kotikulmillasi – KRP: jengitilanne voimakkaassa muutoksessa United Brotherhoodin väliaikaisen toimintakiellon vuoksi