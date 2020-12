Miehelle ja naiselle vaaditaan elinkautista vankeutta 35-vuotiaan miehen murhasta Vantaan Koivukylässä

Miestä ja naista syytetään murhasta Vantaan Koivukylässä Paatsamakujalla viime maaliskuussa. Syyttäjä vaatii molemmille elinkautista vankeusrangaistusta. Asian käsittely alkoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Rikoksen uhrina kuoli 35-vuotias mies. Vuokranantaja löysi ruumiin kaksi viikkoa henkirikoksen jälkeen mennessään tarkastamaan asuntoa.

Henkirikoksen esitutkinta oli monivaiheinen. Aluksi teosta epäiltynä vangittiin kolme henkilöä. Myöhemmin poliisi kuitenkin vapautti heistä yhden. Ilmeni, että kaksi muuta olivat yrittäneet lavastaa hänet osalliseksi henkirikokseen.

Tänään käräjäoikeudessa syytetyt vuonna 1987 syntynyt nainen ja 1994 syntynyt mies olivat syyttäjän mukaan yhdessä tappaneet 35-vuotiaan miehen lyömällä häntä teräaseella useita kertoja.

Teko oli erityisen julma ja raaka, jota kuvaa se, että uhria on isketty ja viilletty ainakin 42 kertaa. Teko oli ollut pitkäkestoinen.

Syyttäjä: Nainen sopii tapaamisen tarkoituksenaan tappaa

Rikoksen uhri ja molemmat murhasta epäillyt tunsivat toisensa ennalta. Syyttäjän mukaan murhasta epäilty nainen oli sopinut tapaamisen uhrin kanssa tämän asunnolle tarkoituksenaan tappaa hänet.

Nainen oli lähtenyt uhrin asunnolle mukanaan murhasta syytetty mies ja kaksi teräasetta sekä ketamiinia. Puhelimet he olivat jättäneet murhasta syytetyn miehen asuntoon.

Syytetyt olivat syyttäjän mukaan tarjonneet uhrille ketamiinia tarkoituksenaan lamauttaa hänet. Näin ollen uhri ollut puolustuskyvytön.

Syyttäjän mukaan kysymys on murhasta, koska teko on tehty vakaasti harkiten ja erityisen julmalla ja raa’alla tavalla. Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska se tapahtui uhrin omassa kodissa, tekijöitä oli kaksi ja teko tuli yllätyksenä uhrille.

Mies ja nainen kiistävät syytteet

Syyttäjän toissijaisissa syytteissä naista syytetään yllytyksestä murhaan tai avunannosta murhaan. Näiden syytteiden teonkuvauksessa murhasta syytetyn miehen katsotaan suorittaneen murhan naisen pyynnöstä.

Syytettyjen kirjallisista vastauksista ilmenee, että he kiistävät murhan. Nainen kiistää myös toissijaiset syytteet.

Murhasta syytetty mies myöntää menneensä uhrin asunnolle murhasta syytetyn naisen kanssa mukanaan huumausaineita. Tämän myös nainen myöntää.

Kumpikaan heistä ei myönnä, että mukana olisi ollut teräaseita. Mies kiistää osallistuneensa henkirikokseen yhdelläkään tahallisella teräaseen iskulla, vaikka hän olikin teon aikaan asunnossa. Mies kiistää, että hänellä olisi ollut naisen kanssa yhteisymmärrys henkirikoksen tekemisestä.

Myös nainen kiistää taivuttaneensa ketään tappamaan uhrin. Nainen myöntää havainneensa asunnossa väkivaltaa, jota hän ei pysty tarkasti kuvaamaan. Mies ja nainen kuitenkin myöntävät osallistuneensa asunnon siivoukseen veriteon jälkeen.

Oikeudenkäynti jatkuu perjantaina. Syytetyt ovat olleet vangittuina maaliskuun lopusta lähtien.

Lisää aiheesta:

Vantaan Koivukylän murhasta epäillyt mies ja nainen määrättiin mielentilatutkimukseen – yrittivät lavastaa tuttunsa henkirikoksesta

Vantaan Koivukylän murhatutkinnassa uusi käänne: 26-vuotias mies yritettiin lavastaa syylliseksi – nyt kahta epäillään murhasta

Vantaan Koivukylän murhasta epäillyillä nuorilla miehillä vakava rikostausta – tuomiot tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä

Poliisi: kolme henkilöä vangittu epäiltynä murhasta Vantaan Koivukylässä