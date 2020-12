Yhdysvalloissa valitsijat kokoontuvat varmistamaan Joe Bidenin presidentiksi – mutta ketä he äänestävät? Viimeksi Hillary Clintonin valitsija suosi sioux-kansan johtajaa

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa valitut vaalikollegion jäsenet kokoontuvat tänään maanantaina äänestämään maan seuraavasta presidentistä. Periaatteessa äänestystulos on selvä: Joe Biden sai vaaleissa taakseen 306 valitsijaa ja Donald Trump 232 valitsijaa.

Yhdysvaltain perustuslaki antaa kuitenkin valitsijoille itselleen lopullisen päätösvallan siinä, ketä he äänestävät. Trumpin kannattajat ovat myös käyttäneet kaikki keinot vaalituloksen kääntämiseen, joten yllätykset ovat ainakin teoriassa mahdollisia.

Vaalikollegion jäsenet kokoontuvat omissa osavaltioissaan, yleensä osavaltioparlamentin rakennuksessa tai muussa vastaavassa hallintorakennuksessa.

Äänestys tapahtuu perinteisesti paperilipukkeella. Lipukkeet talletetaan sinetöityyn pakkaukseen ja toimitetaan Yhdysvaltain senaatin puheenjohtajalle, joka tällä hetkellä on varapresidentti Mike Pence.

Periaatteessa kaikkien valitsijoiden tulisi antaa äänensä osavaltiossaan eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle. Ainoastaan Mainen ja Nebraskan osavaltioissa on erilainen vaalitapa, ja niiden äänet voivat jakautua useammalle ehdokkaalle.

Vaalikollegion kokoontumisessa ei kuitenkaan ole tavatonta, että joku valitsija äänestää vastoin osavaltionsa äänestäjien tahtoa, joskaan itse vaalitulos ei ole koskaan tämän takia muuttunut.

Yhdysvaltain kongressin virkamiehiä avaamassa vaalikollegioiden lähettämiä sinetöityjä kirjekuoria tammikuussa 2017. Jim Lo Scalzo / EPA

Neljä vuotta sitten tuli yllätyksiä

Äänestyslipukkeet ovat anonyymeja. Siitä seuraa, että jos joku valitsijoista äänestää vaalituloksesta poikkevalla tavalla, häntä ei tunnisteta, ellei hän itse kerro ratkaisustaan.

Yleensä vaalikollegion toiminta on kuitenkin julkista, joten jäsenten äänestyspäätökset tulevat heti yleisön tietoon.

Vastoin osavaltion vaalitulosta äänestävää valitsijaa kutsutaan nimellä "uskoton valitsija" (faithless elector).

Edellisen vaalikollegion aikana vuonna 2016 "uskottomia valitsijoita" oli poikkeuksellisen paljon, kymmenen. Seitsemän heistä onnistui antamaan "uskottoman" äänen. Kolme valitsijaa yritti olla äänestämättä Hillary Clintonia ja hänen varapresidenttiehdokastaan Tim Kainea, mutta heidän osavaltioidensa viranomaiset vaihtoivat henkilöt ennen vaalikollegion kokousta.

Seitsemän muuta "uskotonta" pääsivät äänestämään. Heidän päätöstensä seurauksena uudeksi presidentiksi valittu Trump menetti kaksi ääntä ja Clinton viisi.

Yksikään "uskoton valitsija" ei äänestänyt vastapuolen ehdokasta. Ääniä saivat muiden muassa ulkoministeri Colin Powell, demokraattisenaattori Bernie Sanders sekä sioux-alkuperäiskansan aktivisti Faith Spotted Eagle.

Yksi Washingtonin osavaltion valitsija äänesti Spotted Eaglea vastalauseena Hillary Clintonin ilmoittamalle tuelle Dakota Access -öljyputkelle. Faith Spotted Eaglesta tuli näin ensimmäinen alkuperäiskansan edustaja, joka on saanut äänen Yhdysvaltain presidentistä päättävässä vaalikollegiossa.

Alkuperäiskansa siouxien aktivisteja vesiseremoniassa, jolla he vastustivat Keystone XL -öljyputkea huhtikuussa 2014. Faith Spotted Eagle toinen vasemmalta. Shawn Thew / EPA

Vuoden 2004 vaalikollegiossa huomattiin myös erikoinen tapaus. Eräs Minnesotan valitsija oli ilmeisesti erehdyksessä kirjoittanut presidentin valitsijalippuun varapresidenttiehdokkaan nimen. John Kerryn sijaan äänen saikin John Edwards.

Eniten "uskottomia valitsijoita" kollegiossa oli vuonna 1872. Tuolloin ehdokas Horace Greeleyn 66 valitsijasta peräti 63 äänesti muuta ehdokasta. Tämä johtui siitä, että Greeley oli kuollut vaalien ja kollegion kokoontumisen välisenä aikana.

Vaikka perustuslaki antaa valitsijoille itsenäisen päätösvallan, noin 30 Yhdysvaltain 50 osavaltiosta on hyväksynyt lain, jonka mukaan valitsijan on annettava äänensä osavaltion vaalin voittajalle. Lain rikkomisesta seuraa sakko, joten omapäinen valitsija joutuu sietämään rangaistuksensa.

Miksi vaalikollegio, joka voi horjuttaa demokratiaa?

Yhdysvalloissa käydään jatkuvasti keskustelua siitä, miksi maan presidentin valintaprosessi perustuu vaalikollegioon. Sen säännöthän mahdollistavat, ettei demokratian perusperiaate, eniten kannatusta saaneen ehdokkaan voitto, toteudu.

Presidentinvaaleissa on käynyt usein niin, että valituksi tullut ehdokas on saanut vähemmän ääniä kuin hänen kilpailijansa. Esimerkiksi Hillary Clinton sai vuonna 2016 lähes kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Tästä huolimatta Trump voitti valitsijoiden enemmistön selvällä erolla.

Järjestelmän taustalla on Yhdysvaltain perustuslaki, joka hyväksyttiin vuonna 1787. Perustuslain laatijoiden mielessä ei ollut suora kansanvaali eivätkä he myöskään toivoneet, että presidentti valittaisiin parlamentissa.

Perustuslain laatijat halusivat, että presidentin saisivat itsenäisesti valita vaalikollegioon osavaltioittain nostetut ansioituneet kansalaiset.

Suora kansanvaali olisi myös 1700-luvulla ollut vaikea järjestää maan valtavan koon ja heikkojen yhteyksien vuoksi.

Pienet osavaltiot hyötyvät

Osavaltion valitsijoiden määrä riippuu asukasluvusta. Pienet osavaltiot saavat vaalikollegioon kuitenkin vähintään kolme edustajaa, mikä kasvattaa suhteettomasti niiden painoarvoa. Tästä syystä pienet osavaltiot haluavat säilyttää järjestelmän.

Eteläiset osavaltiot taas katsoivat alkuvuosikymmeninä hyötyvänsä järjestelmästä, koska orjat kasvattivat niiden asukaslukua. Orjat eivät saaneet äänestää, mutta heidät huomioitiin väestönlaskennassa siten, että viisi orjaa vastasi kolmea vapaata kansalaista.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmän muuttaminen esimerkiksi suoraksi kansanvaaliksi vaatisi perustuslain muuttamista. Tämä taas edellyttäisi kongressin määräenemmistöpäätöksen lisäksi, että kolme neljäsosaa osavaltioista, eli 38 maan 50:stä osavaltiosta hyväksyisi muutoksen.

Washingtonin Valkoinen talo. Brendan Smialowski / AFP

Presidentin valinta voi mennä vielä solmuun kongressissa

Vaalikollegion tulos vahvistetaan 6. tammikuuta kongressin yhteisistunnossa, jossa äänestystulokset luetaan.

Vaalitulosta on mahdollista haastaa vielä tässäkin vaiheessa. Jos yksi edustaja kongressin kummastakin kamarista, senaatista ja edustajainhuoneesta, yhdistää voimansa, he voivat yrittää mitätöidä tietyn osavaltion vaalikollegioäänet.

Tämä tapahtuu siten, että he ilmoittavat asiasta kirjallisesti ja perustelevat kantansa. Tuolloin kongressin istunto keskeytetään ja senaatin ja edustajainhuoneen jäsenet vetäytyvät omiin tiloihinsa.

Seuraa neuvottelutauko, joka kestää korkeintaan kaksi tuntia. Koska äänestystulokset käsitellään osavaltio kerrallaan, kapinallisilla on monta tilaisuutta yrittää muuttaa vaalitulosta.

Senaatti ja edustajainhuone päättävät tahoillaan, hyväksytäänkö kyseisen osavaltion vaalikollegio vai ei.

Koko valtakunnallisen vaalin tulos ei ole koskaan tässä vaiheessa muuttunut, mutta osavaltioiden tulosten muuttamista on yritetty. Viimeksi vuonna 2004 demokraatit yrittivät saada Ohion osavaltion vaalikollegion hylättyä, koska vaalien aikaan tiettävästi tapahtui hallinnollisia kömmähdyksiä ja äänestäjiä painostettiin. Lopulta Ohion tulos kuitenkin hyväksyttiin.

Yritetäänkö vaalitulos muuttaa vielä kongressissa?

Yhdysvallat on nyt äärimmäisen jakautunut poliittisesti, ja Trumpin kannattajat ovat yrittäneet muuttaa vaalin tulosta kaikin mahdollisin keinoin. Jo nyt eräät Trumpin kannattajat ovat ilmoittaneet haastavansa vaalituloksen.

Yksi haastajista on alabamalainen edustajainhuoneen jäsen Mo Brooks, kertoo Business Insider (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Tällä kertaa on mahdollista, että demokraattien hallitsema edustajainhuone ja republikaanienemmistöinen senaatti päätyvät eri kannoille. Näin ei ole koskaan tapahtunut.

Jos niin kävisi, seurauksena olisi perustuslaillinen hämminki, koska säädökset ovat epäselvät.

Presidentti Donald Trump matkalla vannomaan virkavalaansa tammikuussa 2017. Win McNamee / EPA

Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun) on edustajapaikkojen perusteella päätellyt, etteivät senaatin republikaanit kykene muuttamaan tuloksia.

Republikaaneilla on nyt senaatissa enemmistö paikoin 52–48. Uusi senaatti kokoontuu 3. tammikuuta. Tuolloin republikaaneilla on todennäköisesti yksi edustaja vähemmän, koska Georgiassa vaali on vielä kesken. Senaattori David Perduen kausi päättyy ja hänellä on mahdollisuus uusia paikkansa 5. tammikuuta käytävässä uusintavaalissa. Tulos tuskin ehtii seuraavana päivänä pidettävään kongressin yhteisistuntoon.

Tässä tilanteessa republikaaneilla on kolmen paikan enemmistö. Politicon mukaan se ei riitä enemmistön muodostamiseen vaalituloksen kumoamiseksi, koska republikaanien joukossa on edustajia, jotka hyväksyvät Bidenin voiton.

