Ulla Järven kolumni: Piittaavatko terveysneuvojen antajat oikeasti meistä ihmisistä?

Parhaillaan ilma on sakeana pelkoa. Toiset pelkäävät koronatartuntaa linnoittautuen koteihinsa. Toiset taas pelkäävät kuollakseen koronaan kehitettyjä rokotteita.

Valmiiksi pelokkaisiin ihmisiin on helppo vaikuttaa tarjoamalla helppoja ratkaisuja. Helpointa on olla tekemättä mitään. Kun se vielä kerrotaan sinulle videon välityksellä, ja puhuja väittää itse päätyneensä ratkaisuun ”ottamalla asioista selvää”, puhe kuulostaa suorastaan lohdutukselta. Kunpa olisikin totta, että ”tuleva rokote tulee torjua”, koska "pandemiaa ei ole (siirryt toiseen palveluun)".

Monimutkaisista ongelmista ei kuitenkaan selviä yksinkertaisilla ratkaisuilla. Niiden avulla voi korkeintaan siirtää vaikeiden ratkaisujen tekemistä.

Rokotuksiin kohdistuvan pelottelun ja huuhaan vastaiseen torjuntaisteluun onkin jo käyty. Helsingin yliopistollinen sairaala esimerkiksi julkaisi joulukuun alussa tiedotteen, joka vakuutti HPV-rokotteen olevan turvallinen (siirryt toiseen palveluun).

Tiedotteessa puhuttiin häveliäästi ”sosiaalisessa mediassa esitystä väärästä tiedosta”, mutta sillä tarkoitettiin etenkin marraskuisen TerveysSummit-tapahtuman videota (siirryt toiseen palveluun), jossa toistettiin ulkomaisilta rokotevastaisilta sivuilta lainattuja väitteitä oudoista sivuvaikutuksista.

Jos sairastut, TerveysSummit ei sinua hoida, mutta HUS hoitaa.

Mutta kun vastakkain ovat paperinmakuinen lehdistötiedote ja vetoava lääkärin videohaastattelu, kumman puoleen mielesi kääntyy? Välittämättä siitä, että jos sairastut, TerveysSummit ei sinua hoida, mutta HUS hoitaa.

Kaikki rokotustenvastustajat eivät ole salaliittoihin uskovia helppoheikkejä. He kutsuvat itseään rokotuskriittisiksi, ja vastenmielisyys rokotuksia kohtaan selitetään terveeksi kriittisyydeksi.

Rokotevastaisuus esimerkiksi terveysblogissa saatetaan verhoilla epäilyksiin ja kysymyksiin, joita kirjoittaja kertoo itselläänkin olevan. Bloggari voi olla kaltaisesi, lasten vanhempi tai muuten helposti samaistuttava. Hän asettuu samalle viivalle, kanssakulkijaksi, kuten tässä Vaikuttajamedian julkaisemassa ReadySteadyFlow-blogissa: (siirryt toiseen palveluun) ”…tekstissä väitteet on referoitu The Truth About Vaccines -dokumentista. Ne eivät ole kirjoittajan omia väitteitä tai mielipiteitä. Tämän tekstin tarkoitus on herättää kysymyksiä ja keskustelua rokotteiden turvallisuudesta ja hyödyistä vs. haitoista”.

”Itseoppinut oman tiensä kulkija” saadaan sosiaalisessa mediassa kuulostamaan uskottavammalta kuin ”koululääketieteen edustaja.”

Usein nämä bloggarit ja tubettajat vakuuttavat ihmisiä puolelleen kuvailemalla omaa ”pitkää tietään kohti oikeaa tietoa”, jolloin kaikkien ei tarvitsisi nähdä yhtä paljon vaivaa. Jostain syystä heidän oma vaivannäkönsä on aina arvokkaampaa kuin vaikkapa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääkärin, joka on ensin opiskellut lääketiedettä kuusi vuotta, sitten erikoistunut viisi vuotta, ja usein tehnyt vielä vuosikymmeniä tieteellistä tutkimusta.

”Itseoppinut oman tiensä kulkija” saadaan sosiaalisessa mediassa kuulostamaan uskottavammalta kuin ”koululääketieteen edustaja” ja ”terveysviranomainen”. Ikään kuin jälkimmäiset vain toistaisivat ulkoa opittuja fraaseja verrattuna niihin tienraivaajiin.

Suomalaiset ovat koulutettuja ja medialukutaitoisia ihmisiä, jotka arvostavat koulutusta ja tiedettä. Silti joka viides Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyyn vastanneista ei aio ottaa koronarokotetta. Nuorista aikuisista vain 48 prosenttia ottaisi rokotteen (siirryt toiseen palveluun). Aiempi Helsingin Sanomain kysely (siirryt toiseen palveluun) osoitti yhtä alhaisia lukemia.

Päällisin puolin fiksulta näyttävä, mutta pinnan alla tiedettä kyseenalaistava ja pelkoja lietsova terveyspuhe on vallannut pienempiä kaupallisia mediafirmoja.

Ovatko sosiaalisen median väitteitään toitottavat pelonlietsojat ja riidankylväjät saamassa meitä sittenkin otteeseensa?

Isot somejätit kuten Facebook ja Youtube ovat jo ilmoittaneet siivoavansa rokotevalheita (siirryt toiseen palveluun). Sen seurauksena kaikkein hörhöimmät ovat siirtyneet hiljaisempiin jakamispalveluihin. Päällisin puolin fiksulta näyttävä, mutta pinnan alla tiedettä kyseenalaistava ja pelkoja lietsova terveyspuhe on vallannut pienempiä kaupallisia mediafirmoja ja ennen kaikkea blogiyhteisöjä.

Samaan aikaan kun suomalaiset tiedotusvälineet aina iltapäivälehtiä myöten ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita, tunnustamaan ja korjaamaan virheensä sekä torjumaan tekstimainontaa, blogifirmat ilmoittavat ”vastuurajoituksista”.

Esimerkiksi rokotuksia vastustavia blogitekstejä julkaiseva Vaikuttajamedia kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), ettei se vastaa palvelussa olevan ”virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä ja siitä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista”. Palvelussa annettavia ”tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Vaikuttajamediaa millään tavalla sitoviksi tiedoiksi, neuvoiksi tai ohjeiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Vaikuttajamediaa kohtaan vaatimuksia.”

Hurjan kätevää!

Ulla Järvi

Kirjoittaja harjoittaa terveysviestinnän kritiikkiä, jossa vastuuta ei jätetä yksin lukijalle.

Kolumnista voi keskustella 15.12. klo 23:00 asti.

Lue lisää:

MOT: Meitä ette rokota

Ulla Järven kolumni: Hyvä uutinen koronasta on huono uutinen