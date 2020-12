Teinipojan epäillystä murhasta järkyttyneille koululaisille järjestetään Helsingissä kriisiapua – kirkkoherra: "Mietteille väkivallasta tulisi olla aikaa"

16-vuotiaan pojan epäilty murha on koskettanut alueen asukkaita Helsingin Koskelassa. Tapahtumapaikalle on keskiviikkoillan ja torstain aikana tuotu lukuisia kynttilöitä.

Helsingin kaupunki on järjestänyt Käpylän kouluille kriisi- ja keskusteluapua alueella paljastuneen nuoren pojan kuoleman ja murhaepäilyn vuoksi.

Poliisi tiedotti eilen keskiviikkona Koskelan sairaala-alueella tapahtuneesta surmasta, jossa kolmea 16-vuotiasta poikaa epäillään saman ikäisen pojan murhasta. Tapaus on järkyttänyt alueen asukkaita laajasti ja puhuttaa myös kouluissa.

Kouluilla on tänään torstaina voinut tavata kuraattoreita ja psykologeja, myös opettajat ja koulujen muu henkilökunta ovat valmiita auttamaan.

– Meillä ei ole tietoa tapauksesta, mutta voimme kuunnella lasten ja nuorten ääntä, sanoo Käpylän peruskoulun rehtori Sirpa Kopsa.

Kopsan mukaan oppilaita kuunnellaan nyt heidän ehdoillaan, valmiita vastauksia ei ole olemassa.

– Mitä oppilaat haluavat itse puhua, sitä kuunnellaan. Opettajat ja muu koulun henkilökunta seuraavat aktiivisesti sitä, ketkä erityisesti tarvitsisivat tukea, ja heille sitä tarjotaan. Kodeissakin pitäisi antaa lasten puhua, se auttaa, Kopsa sanoo.

Lasten ja nuorten huoltajille on viestitty asiasta Wilman kautta jo eilen keskiviikkona ja kerrottu, mistä apua saa. Tänään yhteyttä otetaan myös Käpylän päiväkotien vanhempiin.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on samoilla linjoilla rehtori Kopsan kanssa: lapsia pitää kuunnella herkällä korvalla.

– Tapaushan on järkyttävä. On tärkeää kuulla lapsia ja ehkä myös tarkkailla, ovatko he järkyttyneitä. Tärkeää on myös yrittää palauttaa lasten turvallisuuden tunnetta, Pohjolainen pohtii.

Seurakunta valmiina tukemaan

Oulunkylän seurakunta on varautunut auttamaan käpyläläisiä. Käpylä-Koskelan alueen pastori, nuorisotyöntekijä ja diakoni ovat varautuneet kohtaamaan eri-ikäisiä ihmisiä jouluun saakka.

– Tämä murha on hyvin traaginen ja koskettaa alueen ihmisiä. Se herättää paljon kysymyksiä ja jopa turvattomuuden tunnetta asuinalueella, sanoo kirkkoherra Ulla Kosonen.

Hän on itsekin asunut lähellä surma-paikkaa ja tuntee laajalti alueen ihmisiä.

– On tärkeää, että seurakunta omalta osaltaan on tukemassa ihmisiä. Kaikkiin kysymyksiin ei ehkä heti edes saada vastauksia. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, keskustelu- ja kuunteluapua on tarjolla, Kosonen sanoo.

Kososen mukaan keskustella voi puhelimessa ja sosiaalisen median eri kanavissa, mutta myös henkilökohtaisesta tapaamisesta voi sopia. Seurakunta on valmistautunut olemaan myös koulujen ja kaupungin käytettävissä kriisiavun antamisessa.

Kirkkoherra muistuttaa, että järkyttävä tapahtuma lähialueella ja oman arjen keskellä koskettaa kaikkia.

– Kunnioitetaan niiden läheisten surua ja menetystä, joita tämä erityisesti koskettaa. Ettei kukaan omalta osaltaan levitä perättömiä huhuja. Tämä koskettaa kaikkia asianosaisia, niin kuolleen läheisiä kuin tekijöitä ja heidän läheisiään.

Monen voi olla vaikea ymmärtää, miksi nuori ihminen lähtee tästä ajasta väkivaltaisesti.

– Erityisesti lasten ja nuorten mietteille väkivallasta tulisi olla aikaa, turvallisten aikuisten läsnäoloa, tilaa heidän kysymyksilleen ja tunteille tässä tilanteessa, Kosonen sanoo.

