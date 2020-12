Engmanin perhe muutti lumen perässä Vantaalta Sallaan – Itä-Lapissa on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin enemmän tulijoita kuin lähtijöitä

Itä-Lapissa on koettu tänä vuonna historiallinen käänne. Vähäväkiselle alueelle on ollut enemmän tulijoita kuin pois lähtijöitä, eikä esimerkiksi erämaakunta Sallassa tällaista ole nähty vuosikymmeniin.

Nelihenkisen Engmanin perheen Vantaalla pakattu muuttokuorma kaartoi sallalaisen rivitalon pihaan marraskuussa. Ari Engman tunnustaa, että 900 kilometrin muuttomatkalla tuli mietittyä, oliko päätöksessä järkeä.

Kun perille päästiin, ei enää epäilyttänyt.

– Mukava päästä vihdoin talveen, pois sieltä etelän synkkyydestä ja vesisateesta. Kun on lumi maassa, niin se piristää mieltä ihan eri tavalla.

Vuosi Lapissa oli Ari ja Jonna Engmanin pitkän tähtäimen haave. Sen toteutusvuoro olisi sitten, kun lapset ovat muuttaneet omilleen. Kevät etätöineen herätti kuitenkin ajattelemaan, että miksi ei jo nyt?

– Mietin, että voin tehdä etätöitä missä tahansa, kunhan on nettiyhteys. Siitä ajatus lähti, että mehän voimme jo ensi talvena kokeilla, jos vaan lapset haluavat lähteä mukaan, Ari Engman kertoo.

Talvesta pitävä Emilia halusi, ja viidesluokkalaisen Eliaksenkin vastahanka suli lupaukseen pelikonsolista.

– Se riitti hänelle. Sitten ei enää paikkakunnalla ollut merkitystä, Engman nauraa.

Labradorinnoutaja Elmokin näyttää viihtyvän päätellen keskittymisestä, jolla se lipoo lunta pihamaalla piehtaroidessaan.

Keskellä ei-mitään

Itärajan tuntumassa sijaitseva 3400 asukkaan Salla mainostaa itseään sloganilla "In the middle of nowhere". Jonna Engman tietää, että totta mainosnikkarit puhuvat.

– Kun viisi vuotta sitten kävimme talvilomalla täällä, ajattelimme että tämä on ehkä vähän liian rauhallinen paikka lomailulle. Silloin ei tullut vielä mieleenkään, että muutettaisiin tänne.

Näin pääsi kuitenkin käymään ja pitkälti sen vuoksi, että Sallan terveyskeskuksesta luvattiin Jonna Engmanille oitis sairaanhoitajan työtä.

Ari ja Jonna Engman viihtyvät Sallan laduilla. "Etelän talvet on niin nähty", toteaa Jonna Engman Vantaan vesisateista. Antti Mikkola / Yle

Itälappilainen terveyskeskus on toista kuin helsinkiläinen sairaala.

– Täällä on rennompi tyyli, vaikka töitä on täälläkin paljon. On joustavuutta ja kavereita autetaan. Tosi monipuolinen paikka, hoidetaan potilaita vauvasta vaariin, Engman kertoo ensimmäisen työpäivän jälkeen.

Niin terveyskeskus, koulu kuin ruokakauppa ovat kävelymatkan päässä. Mutta jos ostoskeskukseen haluaa, pitää ajaa kaksi tuntia Rovaniemelle ja kaksi tuntia takaisin.

Engmanit ovat jo yhden reissun Rovaniemelle tehneet.

Pikavauhdilla lisää koulutilaa

Muuttoliike on tuonut tänä vuonna Sallaan parikymmentä uutta peruskoululaista. Se on enemmän kuin uusia sallalaisia syntyy vuosittain. Kunnassa on lakkautettu vuosikymmenten varrella nelisenkymmentä koulua ja niitä on jäljellä tasan yksi.

Kirkonkylän koulukeskuksen tiloissa toimii alakoulu, yläkoulu ja lukio, mutta muuttajien myötä tilat ovat käyneet ahtaaksi. Sivistysjohtaja Marja Myllykangas havahtui tilanteeseen toukokuussa, kun perhe toisensa jälkeen kertoi muuttoaikeistaan.

– Siinä vaiheessa, kun puhuttiin, että on 15 tulijaa niin alettiin miettiä, että eihän me sovita näihin tiloihin. Sitten lähti pohdinta, että hyvänen aika, mistä uusia tiloja.

Kesällä tehtiin pikavauhtia suunnitelmat tyhjilleen jääneen kehitysvammaisten toimintakeskuksen muuttamisesta lukion tiloiksi ja nyt remonttityöt ovat käynnissä.

– Kyllä tämä mieleenpainuva vuosi tulee olemaan, Myllykangas sanoo, eikä tarkoita koronapandemiaa.

Nyt kunnassa mietitäänkin, oliko tämä väliaikainen heilahdus vai peräti Sallan uutta normaalia. Muuttohaluisten kyselyjä tulee Myllykankaalle yhä.

Engmanin perhe harrastaa hiihtoa ja laskettelua, joten lumiset maastot vetivät etätöihin Lappiin.

Muuttoliike jarruttaa syöksykierrettä

Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet yhdistettynä toimiviin peruspalveluihin ovat keskeisiä, kun alueet kilpailevat asukkaista, toteaa aluekehitystä tutkiva Timo Aro.

– Esimerkiksi Sallassa suunnitelma kansallispuiston perustamisesta on iso valttikortti jatkoa ajatellen, Aro aprikoi.

Myös Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen muuttotilastot näyttävät plussaa tammi-syyskuun ajalta. Se on Lapissa harvinaista ja Itä-Lapissa täysin poikkeuksellista. Aro kertoo, että Sallan kohdalta ei löydy tällaisia lukuja vuoteen 1972 ulottuvissa tilastoissa.

Korona-ajan etätöillä on epäilemättä vaikutusta, mutta Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari nostaa esiin myös vapaan metsästysoikeuden, jonka uskoo selittävän osaltaan muuttovoittoa. Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen toteaa, ettei uskalla vetää vielä minkäänlaisia johtopäätöksiä.

Vaikka muuttoliike on tänä vuonna kulkenut vastavirtaan, väkiluku ei Itä-Lapissa kuitenkaan kasva. Kuolleisuus ylittää syntyvyyden selvästi.

– Pienetkin muuttovoitot ovat sillä tavalla merkittäviä, että ne saavat kulmakerrointa taittumaan. Uskon että tilanne voi muuttoliikkeen osalta säilyä positiivisena tai ainakin sellaisena, että syöksykierre alaspäin päättyisi, Aro sanoo.

Suunnitelmissa hiihtoa ja laskettelua

Engmanien suunnitelma on palata Vantaalle ensi kesänä, mutta aivan varmaksi tulevaisuudesta ei tiedä.

– Aika näyttää, ei kannata suunnitella liian pitkälle, Ari Engman toteaa.

Sallassa asuu noin 3400 ihmistä, mikä on kolmasosa kunnan asukasluvusta 60-luvun väkirikkaimpina vuosina. Antti Mikkola / Yle

Nyt perheen odotukset ovat valkoisessa talvessa.

– Että pääsee kunnolla hiihtämään ja laskettelemaan, toteaa kahdeksasluokkalainen Emilia suurimmaksi toiveekseen.

Engmanit etsivät asuntoakin aluksi Sallatunturin laskettelurinteiden kupeesta, mutta yritys ei tuottanut tulosta.

Hiihtoladut ovat tulleet tutuiksi ja Jonna Engman kertoo pohdiskelleensa, mahtaako suosikkilajiin kyllästyä, kun sitä voi harrastaa joka päivä aina vappuun saakka.

– Tällä hetkellä ei tunnu siltä. Innolla odottaa taas, että laduille pääsee.

