Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: Koronaviruksen leviämisvaiheen kriteerit vahvistuneet edelleen

Koronanäytteiden tuloksissa on esiintynyt viime viikkoina viiveitä Kanta-Hämeessä. Ville Viitamäki / Yle

Positiivista on se, että vain noin viidennes tartuntaketjuista jää selvittämättä ja epäselviä tartuntaketjuja on Kanta-Hämeessä siksi vähän.

Kanta-Häme jatkaa edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on on tällä hetkellä 63 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Sairaanhoitopiirin mukaan kaikkein kiivainta ilmaantuvuus on nyt Hämeenlinnan seudulla.

Leviämisvaiheen yksi kriteeri on se, että otetuista koronatesteistä yli 2 prosenttia on positiivisia. Kanta-Hämeessä luku on viimeisen viikon aikana ollut 2,3 prosenttia.

– Se mistä voimme olla ylpeitä, on epäselvien tartuntaketjujen määrä. Eli vain viidennes jää selvittämättä ja suurin osa saadaan selvitettyä edelleen, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Järvelän mukaan tämä kertoo siitä, että sairaanhoitopiirin jäljitys on oikea-aikaista ja positiivisen testituloksen jälkeen ihmiset saadaan tavoitettua nopeasti.

– Ainut huoli on, että jos vastausviiveet otetuista näytteistä kestää. Voi olla, että altistuneita tulee silloin enemmän. Nyt viimeisen kahden viikon aikana on pieniä vastausviiveitä ollutkin.

Joulu selvittänee sairaanhoitopiirissä "kuivin jaloin"?

Järvelän mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että joulun pyhien viikoilla ennusteet uusien tartuntojen määrissä kääntyisivät hieman parempaan suuntaan.

– Sairaalakuormitus tulee kuitenkin kasvamaan ja sairastuneiden määrä on ollut niin iso, että osa erikoissairaanhoitoonkin joutuu.

Järvelä muistuttaa, että joulusulun aikana keskussairaalassa ei voida siirtää esimerkiksi ajanvaraustoiminnan henkilökuntaa koronapotilaiden hoitoon, koska joulun aikana ajanvaraustoiminta on muutenkin tauolla. Toiveissa onkin, että rajoitustoimet otettaisiin edelleen vakavasti.

– Työkalupakissa on aika vähän enää jäljellä, mitä voisi tehdä, sanoo Järvelä ja viittaa viime viikolla voimaan astuneisiin tiukempiin rajoitustoimiin.

Vielä tiukemmat rajoitukset liittyisivät Järvelän mukaan lähinnä kouluihin ja vieläkin pienempään kokoontumisrajoitukseen.

– Emme ehkä usko, että ne auttaisivat tällä hetkellä. Enemmän auttaa se, että nykyisiä suosituksia noudatetaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valmis auttamaan naapurimaakuntia, mutta omissakin potilaissa riittää tekemistä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi tällä viikolla, että se siirtää koronapotilaita Kuopioon ja Turkuun. Sally Järvelän mukaan vastaavaa pyyntöä ei ole esitetty Kanta-Hämeen suuntaan.

– Totta kai käydään keskustelua yksittäisistä potilaista. Ja aina pyritään naapurimaakuntaa myös auttamaan. Mielestäni on luontevaa, että keskustelut on käyty yliopistosairaaloiden välillä.

Lisäksi Järvelän mukaan on luontevaa siirtää potilaita sellaisille alueille, joissa ei ennusteta merkittävää tartuntojen määrän kasvua tuleville viikoille.

– Joulun aika tulee olemaan nihkeän tiukka meilläkin ja sitten voi olla vaikeampi vastata siihen. Meillä saattaa olla pahimmillaan tekemistä omissakin potilaissa.

Kriisinkestävyyden iskuryhmä aloittaa toimintansa

Järvelä ilmaisee huolensa myös kansalaisten jaksamisesta korona-arjen keskellä. Erityisenä huolenaiheena on se, miten ihmiset jaksaisivat noudattaa suosituksia, sillä rokotekaan ei poista niiden tarvetta välittömästi.

– Jos ihmiset eivät koe noudattavansa rajoituksia itsensä vuoksi, niin miten saataisiin ihmiset toimimaan yhteiskunnan vuoksi. Ajateltaisiin vaan, että se naapurin mummo tai oma mummo tai ystävä, joka on terveydenhuollossa töissä olisi sen verran arvokas, että tehtäisiin vaikka sen vuoksi.

Kanta-Hämeeseen ollaan perustamassa myös kriisinkestävyyden iskuryhmää. Sen puheenjohtajaksi on nimetty johtava sairaalasielunhoitaja Jukka Lehto.

Ryhmän tehtävänä tulee olemaan Järvelän mukaan muun muassa yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun herättäminen. Ryhmän tarkemmasta toiminnasta tiedotetaan lisää ensi viikolla.