Konfliktikartoituksen tulos: Metsähallitus suunnittelee Ylä-Lapin hakkuut nyt porotalouden ehdoilla – paliskunnat odottavat todellisia tekoja

Saamelaisten kotiseutualueen poronhoidon ja metsätalouden välisiä jännitteitä käsittelevä konfliktikartoitus on valmistunut.

Riippumaton ympäristösovitteluun erikoistunut yritys Akordi Oy on tehnyt pitkään jatkuneista Ylä-Lapin metsäkiistoista konfliktianalyysin (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on pohjustaa askeleita konfliktitilanteesta eteenpäin.

Kartoitusraportin mukaan Metsähallitus on valtion maiden haltijana keskeisessä ja vaativassa roolissa konfliktin käsittelyn kannalta. Siltä odotetaan käytännön ratkaisuja, jotka huomioivat sekä poronhoidon käytännön tarpeet että saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet.

Metsähallituksen aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen on iloinen, että kartoitus on saatu tehtyä ja kaikki kriittisetkin näkemykset on saatu kansien väliin. Raporttia on luettu tarkkaan Metsähallituksessa ja yhtiö on uudistamassa toimintatapojaan saamelaisten kotiseutualueella nopealla aikataululla. Paliskuntien kanssa on jo sovittu ensimmäisiä tapaamisia.

– Metsäasioiden ratkaiseminen paliskuntakohtaisten neuvottelujen kautta on ehkä se yksi keskeinen iso asia. Kaikki metsätalouden suunnittelu lähtee nyt vahvasti poronhoidon yhteensovittamisesta. Me olemme vasta aloittamassa sitä, mutta se on ylivoimaisesti suurin muutos siihen, mitä on aikaisemmin tehty. Se tulee suoraan konfliktikartoitus raportin suosituksista, kertoo Korhonen.

Tavoitteena on istua jokaisen metsäpaliskunnan kanssa samaan pöytään ja suunnitella tulevaa valtavien tulostekarttojen äärellä.

– Siinä käydään läpi paliskuntien eri osien ja eri tapojen poronhoidon asiaa ja perehdytään ensin siihen mahdollisimman pitkälle. Eli haetaan niitä tärkeitä asioita, mitkä sitä kautta tulee, ja vasta sen jälkeen lähdetään tunnistamaan metsätalouden mahdollisia menetelmiä ja minkälaisia metsätalous malleja voidaan missäkin käyttää, sanoo Korhonen.

Metsähallituksen aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen on iloinen, että kartoitus on saatu tehtyä. Vesa Toppari / Yle

Korhonen: ”Toivottavasti paliskunnat antavat meille tilaisuuden”

Kartoituksen johtopäätöksenä on, että metsätalouden ja poronhoidon tulevaisuuden kestävyyttä on tarkasteltava yksittäisiä, paikallisia hakkuualueita laajempana kokonaisuutena.

Kartoituksen suositukset yltävät myös luonnonvarasuunnitelmaan, jota on työstetty kuluneen syksyn aikana.

– Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen on ihan lakisääteinen asia, mutta sitä ei ole meidän aiemmissa luonnonvarasuunnitelmissa niin voimakkaasti nostettu esille. Se on sellainen asia, jonka me olemme ihan oikeasti ehtineet toteuttamaan, kun luonnonvarasuunnittelu alkoi, kertoo Korhonen.

Myös hakkuusuunnitelmiin on tulossa muutoksia.

– Aiemmin alueiden hakkuusuunnitelmat on määritelty luonnonvarasuunnitelmassa. Nyt ne sovitaan paliskunnittain ja sitten lopputulos kootaan yhteen ja se viedään luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmään, sanoo Korhonen.

Kartoitus osoittaa, että Metsähallituksen ja paliskuntien välillä vallitsee paikoin syvä epäluottamus. Metsähallituksen aluejohtaja ymmärtää, että paliskunnilla saattaa olla epäilyksensä Metsähallituksen uusista toimintamalleista. Korhonen kuitenkin toivoo, että paliskunnat lähtisivät avoimesti yhteistyöhön mukaan.

– Toivon, että paliskunnat antaisivat meille tilaisuuden näyttää, että meillä on uudet ajatukset ja uudella lähtökohdalla lähdetään liikkeelle. Uskon, että kun me pääsemme tässä käyntiin ja yhä useampi paliskunta näkee, mitä me olemme tekemässä, niin pikkuhiljaa sitä luottamusta pyritään kasvattamaan, sanoo Korhonen.

Kartoituksen mukaan Metsähallituksen ja paliskuntien välillä vallitsee paikoin syvä epäluottamus. YLE

Paliskunnat odottavat Metsähallitukselta todellisia tekoja

Konfliktikartoitus on lähtenyt käyntiin saamelaisalueen metsäpaliskuntien, saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja Metsähallituksen yhteisestä tahdosta. Kartoituksen keskeisenä aineistona on 54:n eri osapuolia ja tahoja edustavien henkilöiden haastattelut.

Saamelaispaliskuntien yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio oli laittamassa kartoitusta alulle toimiessaan vielä saamelaiskäräjien johdossa. Sanila-Aikion mielestä kartoituksesta nousee selvästi esille, että osapuolet eivät ole ymmärtäneet tai kuunnelleet toisiaan.

– On todella tärkeää, että me olemme käyneet läpi sen tien, mistä olemme kulkeneet ja mihin se on johtanut. Tämä on jo askel eteenpäin, että Metsähallitus on nyt kuullut meidän kantamme, sanoo Sanila-Aikio.

Metsäpaliskunnissa ei liioin luoteta Metsähallitukseen. Sanila-Aikio on kuitenkin huomannut, että viimeisien vuosien aikana jokin on muuttunut Metsähallituksessa uudempaan suuntaan. Tulevaisuus näyttää, muuttavatko Metsähallituksen uudet toimintatavat poronhoidon ja metsätalouden välisiä suhteita Ylä-Lapissa.

– Tietenkin seuraavat askeleet näyttävät, että millaisin aikomuksin ja todellisin teoin Metsähallitus on liikkeellä meidän suhteemme, sanoo Sanila-Aikio.

Saamelaispaliskuntien yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion mukaan epäluottamuksesta päästään vain puhumalla ja käymällä asioita läpi. Vesa Toppari / Yle

Sanila-Aikio: ”Meidän täytyy tarkastella myös omaa käyttäytymistämme”

Konfliktikartoituksen mukaan metsätalouden ja poronhoidon väliset ristiriidat ovat olleet näköpiirissä Ylä-Lapissa ainakin yli 50 vuoden ajan. 2000-luvulla metsäkiistat ovat kärjistyneet saamelaisalueella.

Raportin mukaan yhtäältä on kyse maankäytöstä ja siihen kohdistuvista metsätalouden, poronhoidon, metsien suojelun ja matkailuelinkeinon eriävistä tarpeista. Toisaalta on kyse saamelaisten oikeuksiin liittyvästä kamppailusta, jossa saamelaisten elinkeinojen, erityisesti poronhoidon kohtalo nähdään olennaisena saamelaisten alkuperäiskansan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Kartoituksessa tuodaan esille, että tilanteen käsittely edellyttää monia muutosprosesseja henkilökohtaisella tasolla, toimijoiden välisissä suhteissa, rakenteissa sekä konflikteja ruokkivissa kulttuurisissa käytännöissä. Sanila-Aikion mukaan myös paliskuntien pitäisi miettiä omaa käytöstään.

– Omasta puolestamme meidän täytyy kiinnittää huomiota omaan käytökseemme ja toimintatapoihimme. Historian tuloksena epäluottamusta kuitenkin löytyy. Siihen täytyy käyttää aikaa ja voimavaroja, että voisimme ratkoa ja puhua niitä asioita läpi. Jos asioita ei käsitellä, ne jäävät sinne taka-alalle kummittelemaan ja ovat mukana koko ajan, miettii Sanila-Aikio.