Pitäisikö rajavartijoiden nimet muuttaa numeroiksi? Rajalla uhkaillaan aiempaa enemmän, ja työntekijöiden turvallisuudesta ollaan huolissaan

Osa Rajavartiolaitoksen työntekijöistä haluaisi piilottaa nimensä työtehtävissä. Ajatus on, että jatkossa työntekijän rinnassa koreilisi sukunimen sijaan numerosarja. Nimen saisi selville numeroa vastaan kysymällä, mutta vain siinä tapauksessa, että on asioinut kyseisen henkilön kanssa.

Rajavartiolaitoksen suurin ammattiliitto Rajaturvallisuusunioni haluaa, että rajavartioille tulisi ainakin mahdollisuus nimen peittämiseen, koska se on huolissaan rajavartioiden turvallisuudesta.

Taustalla vaikuttavat muun muassa poliisiin kohdistuneet maalitukset. Lokakuusta lähtien poliisin virkapuvussa on voinut olla nimilaatan sijaan jokin muu yksilöivä tunniste (siirryt toiseen palveluun) (Valtioneuvosto).

Numerosarjaa käyttämällä voitaisiin vaikeuttaa esimerkiksi virkahenkilön tunnistamista valokuvista tai videoilta.

Rajaturvallisuusunionin varapuheenjohtaja Jussi Kämppi kertoo, että suurin yksittäinen uhkaava tilanne on ollut Torniossa viime kesänä sattunut pommi-isku. Siinä iskettiin rajavartijoilla käytössä olleeseen siviiliautoon.

Virkahenkilöitä on kuitenkin Kämpin mukaan uhkailtu enenevissä määrin rajanylityspaikoilla ympäri Suomea, itärajalla ja esimerkiksi Helsinki-Vantaalla.

– Suurin osa on katteettomia uhkauksia. Kun viranomainen on kohdistanut toimenpiteitä asiakkaisiin, moni on joutunut jonkinlaisen uhkauksen kohteeksi.

Kämppi kertoo, että esimerkiksi rajavartijoiden nimikylttiä on osoiteltu uhkaavasti tai suusanallisesti uhattu palata asiaan.

Vallankäytön tulee olla läpinäkyvää

Lippueamiraali Tom Hanén Rajavartiolaitokselta kertoo, että nimilappu on sisäministeriön asetuksen mukainen rintamerkki.

– Oikeusvaltion peruslähtökohtana on se, että julkisen vallan käytön tulee olla läpinäkyvää ja valvottavissa, jotta se myös koetaan yleisesti hyväksytyksi.

Hanén kertoo, että henkilöstö käyttää tehtävissään usein merkittävää julkista valtaa, ja virkatoimen suorittanut rajavartija pitää olla tarvittaessa yksilöitävissä.

– Omalla nimellä toimimisen on koettu myös vaikuttavan positiivisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa.

Rajavartiolaitoksessa seurataan säännöllisesti virkahenkilöihin kohdistuneita väkivalta- ja uhkatilanteita. Esimerkiksi tänä vuonna ei ole tapahtunut yhtään suoraan virkahenkilön henkilöllisyyteen tai persoonaan kohdistuvia uhkailuja.

Hanén kertoo, että tiukat tilanteet eivät kuitenkaan ole vieraita.

– Rajaturvallisuusunionin esittämää havaintoa ei ole syytä millään tavalla väheksyä. On hyvin uskottavaa, että hankalien tilanteiden määrän on koettu tehtävissä kasvaneen. Tämä pätee erityisesti tänä vuonna, kun valvomme ulkorajojen lisäksi myös Suomen sisärajoja jo yhdeksättä kuukautta.

Esimerkiksi Kainuun rajavartiostosta on ollut henkilöstöä vartioimassa Länsi-Suomen sisärajaa. Kuhmon ja Vartiuksen rajavartioasemien työsuojeluvaltuutettu Ville Lyytinen kertoo, että huolta omasta turvallisuudesta on tullut muutamilta henkilöiltä.

– Nämä liittyy keskeisesti siihen, kun ollaan oltu melkein vuosi Torniossa uudessa toimintaympäristössä.

Lyytisen mielestä nimen muuttaminen numeroksi olisi hyvä vaihtoehto.

– Maailma muuttuu, ja minun mielipiteeni on se, että kyllä sitä mahdollisuutta meilläkin olisi tarkasteltava.

Pitäisikö sinusta rajavartioiden nimi olla näkyvillä vai riittäisikö numerosarja? Aiheesta voi keskustella perjantaihin kello 23:een asti.