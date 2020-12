"On tärkeää, että saa puhua!" – Aino Lehtonen, 99, ja Anna Oikarinen, 21, tapaavat joka maanantai, ja heistä on tullut ystäviä

– Laitetaanko tähän hirvikuppiin? Tämähän on sinun lempimukisi, vai mitä.

21-vuotias Anna Oikarinen kaataa kahvia 99-vuotiaan ystävänsä Aino Lehtosen mukiin, johon on kuvioitu hirven jalat.

Iloinen jutustelu täyttää valoisan kerrostalokaksion, joka on sisustettu vanhoilla esineillä ja valokuvilla. Oikarinen vierailee Lehtosen luona joka maanantai.

Aino Lehtoselle on tärkeää, että hän saa jutella jonkun kanssa. Niko Mannonen / Yle

Ystävykset tapasivat ensimmäisen kerran reilut kaksi kuukautta sitten, kun Oikarinen haki töihin vanhuksille ystäväpalvelua järjestävään yritykseen. Hän halusi vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja tuoda elämään iloa ja läsnäoloa.

– Nyt tuntuu, kuin olisimme tunteneet Ainon kanssa pidempäänkin. Kuin olisi näkemässä jotakin kaveria tai ystävää. Olen saanut itsekin paljon iloa Ainon tapaamisesta.

Korona nosti yksinäisyyden pintaan

Yli 75-vuotiaat kokevat Suomessa eniten yksinäisyyttä (siirryt toiseen palveluun) (Tilastokeskus). Koronavirus ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet nostivat ongelman jälleen esiin.

Myös yksin asuvalle Aino Lehtoselle nuoren ihmisen seura on tullut kovin tärkeäksi, etenkin korona-aikana.

Lehtonen ja Oikarinen katsovat usein yhdessä vanhoja suomalaisia elokuvia. Niko Mannonen / Yle

– Kyllä minulla tavallisesti käy lotta- ja sotaveteraaniystäviä, mutta nythän he eivät käy, kun on tämä tautinen aika, Lehtonen kertoo.

– On oikein mukava, että on seuraa. Ja että Anna on kiinnostunut minun asioistani. Me olemme käyneet ulkona tai tehneet pieniä askareita. Vaatteita on laitettu kuntoon ja kaappiin ja sellaista. Anna on oikein hyvä seuralainen.

"Yritän olla mahdollisimman vastuullinen"

Vanhuksille ennaltaehkäisevää ja aktivoivaa ystäväpalvelua järjestävä Gubbe maksaa Oikariselle kahden tunnin viikoittaisista tapaamisista noin 11 euron tuntipalkkaa. Oikarisen mukaan tuntuu hassulta ajatella, että hänelle maksetaan Lehtosen tapaamisesta.

– Tämä ei tunnu työltä, enkä todellakaan tee tätä siksi. En koskaa sano, että lähden töihin, sanon, että lähden tapaamaan Ainoa.

Ystäväpalvelu on luokiteltu välttämättömäksi palveluksi myös koronan aikana. Niko Mannonen / Yle

Koulutusta tai kokemusta vanhustyöstä ei ystäväpalvelussa vaadita, mutta ennen työn aloittamista käydään läpi perehdytys. Koronavirus huomioidaan käyttämällä maskia, huolehtimalla käsihygieniasta ja pitämällä etäisyyttä.

– Omassa elämässä otan sen myös huomioon niin, että en pyöri missään isoissa väkijoukoissa, koska tiedän, että viikoittain tapaan ikäihmistä. Yritän olla mahdollisimman vastuullinen siinä, Oikarinen sanoo.

Kokeilu päättyy keväällä, ellei jatko järjesty

Maksullista ystäväpalvelua ikäihmisille tarjoaa Suomessa usea yritys. Maksutonta, vapaaehtoistyöhön perustuvaa ystäväpalvelua järjestävät muun muassa SPR, evankelisluterilainen kirkko ja Vanhustyön keskusliitto.

Lottana Suomen sodissa palvellut Lehtonen sai ystäväpalvelun Keski-Suomen sotaveteraanipiirin kautta. Palvelun maksavat Sotiemme veteraanien ja Sotiemme naisten keräys sekä Me-säätiö.

Anna Oikarinen kertoo saaneensa paljon iloa Ainon tapaamisesta. Niko Mannonen / Yle

Keski-Suomen sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Mikko Mäntykankaan mukaan ystäväpalvelu otettiin muutaman kuukauden kokeiluun. Valtavasti positiivista palautetta keränneen kokeilun rahoitus kestää näillä näkymin maaliskuun loppuun.

– Veteraanit ja lotat ovat olleet älyttömän kiitollisia. He ovat saaneet seuraa ja apua siivoamiseen, leipomiseen, haravointiin, valokuvien katseluun ja maailman tilanteesta keskustelemiseen. Ystäväpalvelun työntekijöistä on tullut todella odotettuja vieraita, Mäntykangas kertoo.

Hän toivoo, että palvelun rahoitukseen saadaan jollain keinolla jatkoa, ja se saadaan laajennettua koskemaan koko maan veteraaneja.

Oikarisen mukaan olisi tärkeää, että korona-aikana läheiset soittelisivat vanhuksille usein. Niko Mannonen / Yle

Myös Aino Lehtonen tietää, että moni ikäihminen olisi seuran tarpeessa. Lehtoselle on tärkeää, että hän saa puhua jonkun kanssa.

– Etenkin vanhoista asioista on mukava jutella. Seura on aina hyvä asia, varsinkin tällaiselle vanhalle. Elämän virkeys pysyy vielä tallella.

