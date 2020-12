Iso joukko ei saa kokoustaa etänä, koska laki kieltää – esteenä yksi sana

Koronarajoitusten takia Suomessa käytännössä kaikki kokoukset on siirretty etäkokouksiksi. On kuitenkin yksi ryhmä, joka myös haluaisi pitää etäkokouksia, mutta laki ei sitä heille salli.

Evankelis-luterilaisen kirkon toimielimien, kuten seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston on kirkkolain mukaan edelleen pakko kokoontua perinteisellä tavalla yhteen tilaan.

Kirkkolaki määrää (siirryt toiseen palveluun) sanatarkasti: "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla".

Juuri sana saapuvilla edellyttää, että kokoukseen osallistuvien tulee olla fyysisesti paikan päällä. Etäkokous ei näin olen lain mukaan ole mahdollinen. Laki koskee kaikkia evankelis-luterilaisen kirkon toimielimiä, kuten seurakuntaneuvostoa ja kirkkovaltuustoa.

Kokoukset pakko pitää

Keskikokoisen seurakuntayhtymän valtuustossa voi olla viitisenkymmentä jäsentä, mutta esimerkiksi Helsingissä liki sata.

Juuri tähän aikaan vuodesta kirkkovaltuustot kokoontuvat päättämään muun muassa ensi vuoden talousarviostaan. Kokoukset on käytännössä pakko pitää.

Kouvolassa kirkkovaltuuston talousarviokokous on tänään torstai-iltana.

– Tämä on vähän hankala tilanne. Nykyinen voimassa oleva kirkkolaki ei mahdollista sähköistä kokoustamista, sanoo Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Matti Ilmivalta.

Kouvolan keskuskirkkoon kokoontuvat valtuuston jäsenet yritetään pitää mahdollisimman kaukana toisistaan. Antro Valo / Yle

Kokouspaikkana kirkkovaltuustolla on Kouvolan keskuskirkon sali, jonne normaalistikin mahtuu 800 ihmistä. Yhteisessä viiden seurakunnan Kouvolan kirkkovaltuustossa on noin 50 jäsentä.

Hallintojohtaja Matti Ilmivalta kertoo, että kokouksen jäseniä on pyydetty tulemaan ajoissa paikalle, jotta ruuhkilta vältyttäisiin. Jokaiselle on myös määrätty saliin paikka ja kasvomaski on pakollinen.

– Myöskään takkeja ei jätetä yhtä aikaa naulakoihin ja kaikki tarjoilu on peruttu, kertoo Ilmivalta.

Valtioneuvosto esittää lakimuutosta

Etäkokousten tai sähköisten kokousten estävä lakipykälä on ollut tiedossa jo kauan. Laki piti uudistaa uuden kirkkolain käsittelyssä viime vuonna. Eduskunta kuitenkin palautti lain uudelleen valmisteluun, minkä takia myös etäkokoukset mahdollistava lain kohta jäi uudistamatta.

Nyt tuosta lakiuudistuksesta on irrotettu osuus, joka mahdollistaa etäkokoukset. Valtioneuvosto on tänään antanut esityksen (siirryt toiseen palveluun)Kirkkolain uudistamisesta etäkokousten osalta.

Laki tullee eduskunnan käsittelyyn vielä tänä vuonna, mutta on mahdollista, ettei eduskunta sitä ennen joululomaa ehdi käsitellä.

Muutos koskisi evankeli-luterilaisen seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielimiä.

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että myös ortodoksisen kirkossa toimielinten jäsenten on lain mukaan (siirryt toiseen palveluun) oltava kokouksessa läsnä.

– Se tarkoittaa, että heidän on oltava fyysisesti läsnä. Sähköinen kokous ei ole mahdollinen, kertoo Kiiskinen.

Ortodoksinen kirkko ei Kiiskisen mukaan ole ainakaan vielä tehnyt esitystä lain muuttamisesta.

Jouluateria peruttu

Seurakunnan pääsivät tutustumaan etäkokouksiin viime keväänä. Tuolloin voimassa ollut valmiuslaki salli etäkokoukset myös kirkon toimielimille.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän noin 50 hengen kirkkovaltuusto valmistautuu omaan kokoukseensa ensi viikolla.

– Lappeenrannan Lauritsalan seurakuntakoti on iso tila, jossa pystymme olemaan hajautetusti. Siellä piti myös olla valtuuston jäsenille jouluruokailu, mutta se on peruttu, jotta voimme olla tilaisuudessa mahdollisimman vähän aikaa, kertoo Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Haikonen.

Haikosen mukaan mitään muuta mahdollisuutta kokouksen järjestämiseen ei ole.

– Turvallisuudesta huolehdimme mahdollisimman tarkasti, mutta tällä tapaa me joudumme toimimaan.

Yleisesti uskotaan, että etäkokouksia tulee olemaan myös sen jälkeen, kun korona joskus on selätetty.

Läsnäolo tärkeää

Uusi etäkokoukset mahdollistava kirkkolain kohta tulee mitä todennäköisimmin voimaan vasta ensi vuoden puolella. Kirkkoherra Hannu Haikonen toivoo, että kirkon kokoukset voisivat koronan taltuttamisen jälkeenkin olla paikkoja, joissa kokoonnuttaisiin saman pöydän ääreen.

– Varmasti osa kokouksista voidaan pitää etänä, mutta kokouksissa on mukava nähdä ja kohdata kokouksen osallistujia, sanoo Haikonen.

Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Matti Ilmivalta suhtautuu uuteen tekniikkaan ja etäkokouksiin avoimesti.

– Pitää kuitenkin miettiä, minkä tyyppisissä kokouksissa se toimii. Keväällä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa meitä oli vajaat 20 ihmistä ja niissäkin asiat saatiin hoidettua.

Matti Ilmivalta korostaa, että uusi tekniikka mahdollistaa kokouksen osallistumisen myös niille, jotka eivät esimerkiksi pysty liikkumaan hyvin.

– Kunnat ovat hoitaneet kokouksiaan jo pitemmän aikaa etänä, joten kyllä se etäkulttuuri sieltä tulee, sanoo Ilmivalta.