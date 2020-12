Yle sai JSN:ltä langettavan päätöksen Rajavartiolaitokseen kohdistuvaa arvostelua käsitelleestä jutusta

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 10 ja 21 ja antaa sille huomautuksen.

Yle on saanut Julkisen sanan neuvostolta (JSN) langettavan päätöksen Rajavartiolaitokseen kohdistuvaa arvostelua käsitelleestä jutusta. Juttu on julkaistu 21.5.2020 otsikolla Rajavartiolaitosta arvostellaan toimivaltuuksien ylittämisestä – viranomaisen mukaan rajanylityksistä on luovuttu vapaaehtoisesti, mutta moni suomalainen kokee tulleensa käännytetyksi.

Julkisen sanan neuvostoon tehdyn kantelun mukaan jutun alkuperäisessä versiossa julkaistiin kantelijasta tarkat tunnistetiedot. Kantelija oli pian julkaisun jälkeen yhteydessä toimitukseen. Kantelijaa ei kuultu alkuperäisessä jutussa, vaan hänen kommenttinsa lisättiin siihen viisi päivää jutun julkaisun jälkeen.

Kantelun mukaan Yle julkaisi kantelijan nimen ilman lupaa ja häntä kuulematta. Jutussa oli myös aluksi virheellinen tieto kantelijan työpaikasta, jonka Yle korjasi kantelijan yhteydenoton jälkeen. Kantelun mukaan Yle korjasi virheitä hitaasti ja jätti osan virheistä korjaamatta.

Ylen vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen vastauksessa todetaan, että toisin kuin kantelija väittää, jutussa ei ollut useita asiavirheitä. Jutussa oli yksi asiavirhe, joka koski kantelijan työpaikkaa. Toimitus korjasi virheen heti sen havaittuaan eli julkaisupäivänä 21.5.2020.

Päätoimittajan mukaan Yle on virheen korjaamisessa noudattanut Journalistin ohjeita. Lisäksi Yle on kuullut jutussa kritisoitua osapuolta ja poistanut jutusta jo julkaisupäivänä hänen nimensä yksityisyyden suojaamiseksi. Näillä perustein Yle ei ole päätoimittajan mukaan rikkonut Journalistin ohjeita, vaan pyrkinyt noudattamaan hyvää journalistista tapaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo Ylen rikkoneen Journalistin ohjeiden kohtia JO 10 Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu sekä JO 21 Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa päätöksessään, että jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaista asiavirhettä, jonka kantelija olisi tuonut toimituksen tietoon.

Neuvosto kuitenkin katsoo, että jutussa esitetty tapahtumien kulku asetti kantelijan erittäin kielteiseen julkisuuteen. Ylen olisi tullut kuulla kantelijaa samanaikaisesti, jotta hän olisi voinut kertoa näkemyksensä tapahtumista. Julkisuus oli erittäin kielteistä, koska jutussa nimeltä mainittu kantelija liitettiin osalliseksi kyseenalaiseen tapahtumaketjuun.

Julkisuus oli niin kielteistä, etteivät nimen poistaminen jutusta sekä viisi päivää jutun julkaisemisen jälkeen juttuun lisätty kantelijan jälkikäteinen kuuleminen olleet riittäviä toimenpiteitä.

Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa, koska siinä ei julkaistu yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja. Kantelija vetoaa turvakieltoon, mutta se koskee vain osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatietoja, joita Yle ei julkaissut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 10 ja 21 ja antaa sille huomautuksen.