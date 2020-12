Katso video ja upeat kuvat: Kilpisjärven peilijää lumosi retkiluistelijat – "Meditatiivinen kokemus", hehkuttaa Mikko Myller

Vähäluminen alkutalvi Käsivarren Lapissa loi joulukuun alkupäivinä Kilpisjärvelle jääolosuhteet, joita ei usein nähdä. Peilikirkas jää oli tasainen ja kiiltävä kuin flyygelin kansi, mikä houkutteli joukon Suomen retkiluisteluseuran aktiiveja Kilpisjärvelle nauttimaan ainutlaatuisista olosuhteista.

Videon kuvannut Mikko Myller kertoo, että seurueen jäsenet ovat kaikki aktiivisia retkiluistelun harrastajia ja kulkeneet alkukauden luistelureissuilla Lapissa vuosia. Käsivarsikin on tuttua seutua, tosin ei luistelupaikkana, sillä yleensä lumi peittää jäät jo alkutalvesta.

Tällä kertaa näin ei ollut ja olosuhteet olivat muutenkin lumoavat.

– Kaikki se valo, ja miten sininen voi olla sinistä ja punainen punaista... Tämä menee kyllä omien luistelukokemusten top kolmoseen, kehuu kymmenkunta vuotta aktiivisesti lajia harrastanut Myller.

Ohutta lumipeitettä kuljetteli joinakin päivinä kova tuuli. Mutta, kuten Myller muistuttaa, jos tuuli puhaltaa navakasti vastaan, se on toiseen suuntaan luisteltaessa hyvä myötäinen.

– En muista että olisimme koskaan tuolla porukalla olleet luistelemassa ja puhuneet niin vähän. Se oli jopa meditatiivinen kokemus, Myller kuvailee.

Lumen vähyys ihmetyttää

Retkiluisteluolosuhteet ovat tänä alkutalvena Pohjois-Lapissa olleet mainiot, sillä lunta on Käsivarressa vähän. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että Kilpisjärven kyläkeskuksen mittauspisteen tuorein lukema torstailta oli 16 senttimetriä.

– Keskimääräinen lukema tuolle mittauspisteelle on 39 senttiä, eli voi sanoa, että lunta on siellä poikkeuksellisen vähän, Siiskonen vahvistaa.

Luistelujäille turvallisesti Älä lähde jäille yksin

Parempi vaihtoehto suksisauvoille on kunnollinen jääsauva, jolla voi koputella jäätä

Naskalit helposti saataville

Reppuun vesitiiviisti pakattu, täydellinen vaihtovaatekerta

Pelastusliivejä ei suositella, sillä niissä nouseminen avannosta jäälle voi olla vaikeaa

Heittoliina on hyvä apu avantoon pudonneen kaverin vetämisessä jäälle

Turvallisuusohjeita löytyy myös Suomen retkiluistelijoiden internet-sivuilta (siirryt toiseen palveluun) .

Samaa sanoo kilpisjärveläinen matkailuyrittäjä Ilkka Leinonen, joka kävi viemässä verkot pyyntiin peiliksi jäätyneelle järvelle.

– Harvoin jää on noin paljas. Potkurilla oli hyvä liikkua, Leinonen sanoo.

Tilanne on sama muuallakin Pohjois-Lapin alueella: lunta on ajankohtaan nähden niukalti. Samaan aikaan kuitenkin pakkasia on jo ollut, jolloin järvet ovat saaneet retkiluistelijoita kantavan jääpeitteen.

Alkutalvi on ollut Pohjois-Lapissa erikoisen lämmin. Kilpisjärven joulukuun alkupäivien keskilämpötila on -4,9 astetta, mikä on 4,4 astetta keskimääräistä korkeampi.

Tasainen jää sopii luistelun lisäksi myös vaikkapa maastopyöräilyalustaksi, kunhan pitoa renkaissa vain riittää. Ilkka Leinonen

Selviytymispakkauksessa naskalit ja vaihtovaatteet

Retkiluistelija Mikko Myllerin mukaan Kilpisjärvi ei tavallisesti kuulu retkiluistelijoiden alkukauden suosikkikohteisiin lumisuutensa vuoksi. Moni pääkaupunkiseudunkin aktiivi toki suuntaa alkukaudesta Lappiin, mutta tavallisesti esimerkiksi Rovaniemen seudun pienille järville.

– Tänä vuonna kausi alkoi Jerisjärvellä jo pari–kolme viikkoa sitten. Ja nyt on jo pääkaupunkiseudullakin kausi avattu.

Hanne Junnilaisen taustalla kohoaa Saanatunturi. Peilijäät ovat Kilpisjärvellä harvinainen ilmiö, sillä seutu on talvisin runsaslumista. Ilkka Leinonen

Pitkän sulan ajan jälkeen kauden ensimmäiset jäät houkuttavat aktiivisia retkiluistelijoita. Jään kestävyyttä oppii lukemaan, mutta Myllerin mukaan lajissa on tärkeää pitää huoli turvallisuudesta ja opetella miten toimitaan siinä tapauksessa, että jäät pettävät alta.

– Olen itsekin plutannut [pudonnut jäihin], mutta nousin avannosta, vaihdoin vaatteet ja jatkoin vielä luistelua 25 kilometrin matkan, kertoo Myller.

Tärkeimmät varusteet retkiluistelijalle ovat jääsauva, naskalit ja kuivapussiin pakattu vaihtovaatekerta.

