Hoitajat saavat koronarokotteen ensimmäisten joukossa, kysyimme miltä se tuntuu – teho-osaston sairaanhoitaja: "Vastuu painaa"

Koronavirusrokotteen antaminen aloitetaan Suomessa ensi vuoden alussa. Ensimmäisenä rokotteen saavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä suosittelee rokotteen tarjoamista ensimmäisenä koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon sekä hoivakotien henkilöstölle.

Sairaanhoitopiirit valmistautuvat nyt kiivaasti koronarokotteen antamiseen. Koronarokotteen ottamista suositellaan työntekijöille vahvasti. Myös esimerkiksi Tehy ja Super suosittelevat rokotteen ottamista.

Koronarokotteiden kehittäminen on kestänyt vain vähän aikaa, mutta ne on todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi.

Osa suomalaisista pelkää koronarokotetta ja moni seuraakin mielenkiinnolla hoitoalan työntekijöiden suhtautumista rokotteeseen. Mitä ensimmäisinä rokotteen saavat terveydenhuollon työntekijät ajattelevat koronarokotteesta? Pyysimme neljää hoitoalan työntekijää pohtimaan omia näkemyksiään.

Sairaanhoitaja Lotta Ojala työskentelee teho-osastolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Antti Karhunen / Yle

Lotta Ojala, sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Alkuun minua huolestutti koronarokotteiden valmistuminen niin nopeasti ja minulla oli epäilyksiä rokotetta kohtaan. Nyt olen perehtynyt sen kehittämistapoihin ja tekniikkaan enemmän, ja olo on huojentuneempi.

Uusi tapa tehdä rokotteita on ollut kehitteillä jo pidemmän aikaa. Nyt ei pelota enää, että tämä olisi vaarallista tai hätiköidysti tehtyä. Itselläni pelko kumpuaa sikainfluenssarokotteeseen liittyvistä muistoista. Yritän luottaa siihen, että kaikki tehdään asianmukaisesti.

Olen valmis ottamaan rokotteen, vaikka hirveästi vaihtoehtoja ei taida olla. Vastuu painaa ja se on yksi syy rokotteen ottamiselle. Toivon kuitenkin, että päätös jäisi jokaiselle henkilökohtaisesti päätettäväksi.

Hoitoalalla työskentelevänä haluan suojella potilaita, läheisiä ja itseäni. Työskentelen teho-osastolla ja rokotteen myötä toivon, että tämä hulina helpottaisi ja koronaan sairastuneita potilaita olisi vähemmän.

Tero Nikkanen työskentelee Kuopion kaupungin kotihoidossa lähihoitajana. Antti Karhunen / Yle

Tero Nikkanen, lähihoitaja, Kuopion kaupunki

Koronarokote herättää minussa kahdenlaisia ajatuksia. Tiedostan, että meidän hoitajien pitäisi se ottaa itsemme ja asiakkaidemme suojaksi. Mietin kuitenkin, onko rokotetta tutkittu tarpeeksi, tuleeko siitä allergisia reaktioita ja onko se turvallinen.

Rehellisesti sanottuna en olisi innokas ottamaan rokotetta ihan ensimmäisten joukossa. Koen hoitajana velvollisuudekseni ottaa rokote, koska työskentelen ikäihmisten ja sairaiden parissa. Pieni paine siitä tulee.

Työporukan kesken olemme käyneet keskusteluja siitä, uskaltaako rokotteen ottaa ja tuleeko siitä jotain oireita. Mielipiteet jakautuvat hoitajien keskuudessa. Ihmisiä ja yksilöitä mekin vain olemme ja reagoimme asioihin eri tavalla.

Sairaanhoitaja Heidi Purdy työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa gastrokirurgisella osastolla. Antti Karhunen / Yle

Heidi Purdy, sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Koronarokotetta on kehitelty niin lyhyen aikaa, että se aiheuttaa minussa ristiriitaisia ajatuksia. On hyvä, että saamme sen tähän hankalaan tilanteeseen. Tiedämmekö sen pitkäaikaisista vaikutuksista kuitenkaan tarpeeksi? Minulle tulee mieleen sikainfluenssarokote, joka tuli myös nopeasti ja sen vaikutukset on mielessä.

Aion ottaa rokotteen, jos se on pakollinen. Muutoin en vielä tiedä. Ajattelen, että minulla olisi työni takia velvollisuus ottaa se. Haluaisin toisaalta odottaa ja nähdä, tehoaako rokote ja miten rokottaminen muualla maailmalla etenee.

Tähän mennessä informaatio rokotusjärjestyksestä on ollut ristiriistaista. Puhutaan, että etulinjassa olevat rokotetaan ensin. Ovatko kaikki hoitajat etulinjassa vai ne, jotka hoitavat koronapotilaita?

Kannan enemmän huolta potilaista ja läheisistä kuin itsestäni. En silti vähättele, etteikö koronavirus voisi olla myös minulle vaarallinen.

Lähihoitaja Juuso Arkko työskentelee Kuopion kaupungin kotihoidossa. Antti Karhunen / Yle

Juuso Arkko, lähihoitaja, Kuopion kaupunki

Pidän hyvänä asiana sitä, että koronarokote saatiin ja nyt on jo päästy rokottamaan ihmisiä. Minua jännittää ja pelottaa kuitenkin se, miten tehokas ja toimiva rokote on ja seuraako rokotteesta itselle jotain. Tunteet ovat ristiriitaiset, koska rokote tuli markkinoille niin nopeasti.

Aion ottaa rokotteen, vaikka itsellänikin on kysymysmerkkejä ilmassa. Täytyy vain luottaa terveydenhuollon ammattilaisiin ja viranomaisiin, että rokote on turvallinen.

