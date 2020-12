"Ei koskea saa, ei halata saa" – hitiksi nousseen joululauluvideon takaa löytyy ylilääkäri, joka huolestui ikäihmisten terveydestä

Suomalaiset ovat ihastuneet laulavaan joulupukkiin, joka latoo tutun joululaulun keinoin tiskiin koronatotuuksia: ei koskea saa, ei halata saa, joulupukin kirjaan merkataan lasten nimien sijaan altistusketjut ja lahjojen tilalla jaetaan karanteenikäskyjä.

Joulupukki matkaan ei käy -nimistä videota (siirryt toiseen palveluun) on katsottu jutun julkaisun aikaan Facebookissa huimat 370 000 kertaa ja jaettukin noin 9 000 kertaa. Youtubessa katsomiskertoja on reippaat 67 000.

– Arvelin, että tämä saattaa joitakin kiinnostaa, mutta tämähän on levinnyt suorastaan viruksen lailla, kertoo laulava pukki Tatu Kemppainen.

Tämä pukki tietää, mistä puhuu: valkoisen parran takaa löytyy Kuopion yliopistollisen sairaalan operatiivisen keskuksen palvelukeskusjohtaja ja vastaava ylilääkäri.

Kemppaisen mukaan videon inspiraationa oli huoli joulupukin sekä varsinkin vanhempien ihmisten terveydestä joulun aikaan.

– Pukki on kuitenkin vanhempi herrasmies ja vatsakas. En tunne häntä tarkemmin, mutta hänellä voi olla myös verenpainetautia tai sokerit ja rasvat vähän koholla. Hänellä voi olla riski sairastua vakavampaankin koronainfektioon, Kemppainen pohtii.

– Huumori on hyvää lääkettä monessa tilanteessa, varsinkin, jos maailman meno on huolestuttava tai ahdistavakin. Huumorin kautta me pystymme katsomaan asioita vähän etäämpää ja hakemaan yhteisöllisyyttä.

Kummalliselle joululle voi ehkä nauraa

Kemppainen on saanut videosta valtavasti palautetta, pääasiassa positiivista sellaista.

– Minulle on välittynyt kuva, että ihmiset ovat saaneet laulusta juuri sitä mitä toivoinkin: he ovat voineet nauraa tälle kummalliselle joulun ajalle, joka meillä on nyt edessä, ja kaikelle huolelle, mitä siihen liittyy.

Pieni osa kommenteista on ollut kriittisiäkin. Niissä on lähinnä oltu huolissaan siitä, mitä lapset oikein videosta ajattelevat. Kemppainen itse uskoo, että lapset osaavat suhtautua erilaiseen jouluun hyvin.

– Luulen, että nykylapset ovat jo niin diginatiiveja, että eiköhän heille mene oikein hyvin läpi sellainen etäpukkipalvelukin.

Entisen ammattimuusikon joulu meni uusiksi

Ennen lääkärinuraansa Kemppainen tunnettiin muun muassa Leningrad Cowboys -yhtyeen kitaristina.

Vaikka ammattimuusikon arki on takanapäin, musiikki on edelleen iso osa Kemppaisen elämää. Hän soittaa eri kokoonpanoissa ja säveltää musiikkia.

Kemppaisen omat joulusuunnitelmat ovat menneet uusiksi koronatilanteen takia. Alun perin Kuopioon joulunviettoon oli tulossa läheisiä eri puolilta Suomea, muun muassa alueilta, joissa koronaepidemia on leviämisvaiheessa.

Nyt tapaamiset on siirretty myöhemmäksi ja joulut toivotellaan etäyhteyksin.

– Välillä pitää tehdä raskaita ja ikäviäkin päätöksiä, mutta tämä on vain yksi joulu muiden joukossa, Kemppainen toteaa.

Joulunaikaa on kuitenkin piristänyt muun muassa se, että Kemppaisen 20-vuotias muusikoksi opiskeleva poika on viettänyt paljon aikaa kotona, koska opinnot järjestetään nyt pääosin etänä.

Poika ja hänen muusikkokaverinsa ovat viettäneet paljon aikaa Kemppaisen kotistudiossa, ja isäkin on päässyt mukaan.

– Siinä saa sellaista uudenlaista nuoruuden intoa, kun näkee, miten nuoret touhuavat musiikin kanssa. Seuraan sitä siinä sivussa ja yritän välillä antaa jonkun setämäisen vinkin.

Lääkäri toivoo turvallista joulua

Suomalaisille Kemppainen lähettää lääkärin terveiset: pidetään turvavälejä, pestään kädet, käytetään kasvomaskeja.

– Koetetaan järjestää asiamme niin, että meillä kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olla – erityisesti meidän mummoilla, ukeilla ja muilla, joilla on suurempi riski sairastua, Kemppainen toivoo.

– Ehkäpä tätäkin joulua voi myöhemmin muistella tietyllä tavalla hyvällä, jos me olemme omalta osaltamme tehneet siitä turvallisen. Vaikka emme ole naamakkain tapaamassa isovanhempia, niin ehkä siitä jää parempi muisto kuin siitä, jos infektio pääsee leviämään hallitsemattomasti. Sitä olisi ikävämpi muistella.

