Tarja Filatov nousee eduskunnan varapuhemieheksi Antti Rinteen tilalle

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) on nousemassa eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi Antti Rinteen (sd.) tilalle.

Asiasta päätti SDP:n eduskuntaryhmä torstaina. Valinta oli yksimielinen.

SDP:n tehtäväkierto käynnistyi, koska perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä jää sairauslomalle.

Filatov on toiminut kansanedustajana vuodesta 1995. Hän on uransa varrella toiminut pitkään ministerinä ja erilaisissa SDP:n avaintehtävissä. Filatovilla on aiempaa kokemusta myös eduskunnan toisen varapuhemiehen tehtävistä vuosilta 2010–2011.

Varapuhemiehen valitsee eduskunnan täysistunto. Käytännössä Filatovin valinta on varma, koska eduskunnan enemmistön sopimuksen mukaan ensimmäisen varapuhemiehen paikka kuuluu SDP:lle.

Antti Lindtman kieltäytyi Sanna Marinin tarjouksesta

SDP:n puoluejohto puheenjohtaja Sanna Marinin johdolla esitti varapuhemiehen tehtävään nykyistä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania. Marin sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona aamupäivällä, että hän olettaa, että Lindtman on tehtävään käytettävissä.

Lindtman kuitenkin kieltäytyi tehtävästä. Hän kirjoitti keskiviikkona iltapäivällä Facebook-sivuillaan, ettei ole valmis varapuhemieheksi, vaan pitää tärkeänä jatkaa töitä SDP:n ryhmäpuheenjohtajana.

– Eduskunnalla on käsittelyssä paljon keskeneräisiä asioita. On hyvin mahdollista, että uusia asioita tulee taloon kiireellisesti hoidettavaksi myös istuntotauon aikana. Pidän tärkeänä olla saattamassa näitä maaliin nykyisessä tehtävässäni eduskuntaryhmän puheenjohtajana, Lindtman perusteli keskiviikkona.

SDP:n eduskuntaryhmä esittää eduskunnan nykyistä varapuhemiestä Antti Rinnettä perustuslakivaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Arkistokuva viime tammikuulta. Petteri Sopanen / Yle

Antti Rinne perustuslakivaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi

SDP:n eduskuntaryhmä esittää varapuhemies Antti Rinnettä perustuslakivaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Esitys on yksimielinen.

SDP vaihtaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan, koska nykyinen puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä jää sairauslomalle aivokasvaimen leikkauksen vuoksi.

Noin vuosi sitten Antti Rinne joutui luopumaan pääministerin tehtävästä, kun keskusta menetti luottamuksensa häneen. Rinteen tilalle pääministeriksi nousi Sanna Marin.

SDP:n eduskuntaryhmän tiedotteen mukaan Filatov ja Rinne palaavat aiempiin tehtäviinsä, kun Ojala-Niemelä palaa sairauslomalta.

