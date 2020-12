Anna Myyryläinen, 23, ja Reetta Isomäki, 24, ovat intohimoisia joulumusiikkifaneja – korona-aikana joulumusiikkia on julkaistu ennätysmäärä etenkin nuorille

“Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away”

Anna Myyryläinen, 23, ja Reetta Isomäki, 24, laulavat antaumuksella Wham-yhtyeen Last Christmas -jouluklassikkoa vuodelta 1986.

Laulu on niin rakastettu, että moni törmää siihen joulun alla kyllästymiseen asti. Siksi muutama vuosi sitten netissä alkoi Whamageddon-peli, jossa kilpaillaan siitä, kuka pystyy olemaan kuulematta Whamin kappaleen alkuperäistä versiota koko joulukuun ajan.

Myyryläinen kertoo hävinneensä tämänvuotisen kisan heti alkumetreillä.

– Kuulin biisin joulukuun ensimmäisenä päivänä, ja olin niin pettynyt. Mutta nyt vain fiilistelen kappaletta, Myyryläinen nauraa.

Sekä Myyryläinen että Isomäki kertovat olevansa todellisia joulumusiikkifaneja. He aloittavat kappaleiden ja joulun tunnelmoinnin hyvissä ajoin ennen joulua.

– Kaverini ovat jo vähän kyllästyneet, kun kuuntelen joulubiisejä jo lokakuun puolella. Mutta tällainen minä olen, Isomäki kertoo.

Molemmat pitävät seesteisistä jouluklassikoista, sillä ne vievät muistoissa lapsuuteen. Mutta he kuuntelevat paljon myös uudempia popversioita joulukappaleista.

– Kuuntelen klassikkobiisejä ja niistä elektronisen tanssimusiikin versioita. Ne ovat aika villejä. Suosikkini on Antti Tuiskun joululevy, Isomäki paljastaa.

Anna Myyryläinen ja Reetta Isomäki tulkitsevat Mariah Careyn jouluklassikon All I want for Christmas is you.

Tiktok innostaa tekemään uutta joulumusiikkia

Joulumusiikista on tullut trendikästä viime vuosina, ja yhä useammat klassikkokappaleet ovat nousseet listojen kärkeen.

Koronavuonna joulukappaleet ovat ottaneet jopa varaslähdön. Ne ovat alkaneet soida normaalia aikaisemmin.

Ensimmäisiä uusia kappaleita julkaistiin jo syyskuun lopulla, ja biisit ovat nousseet listoille entistä aiemmin.

– Ihmisillä on aikaa olla kotona. He haluavat luoda sinne joulumieltä musiikin keinoin, sanoo Warner Music Finlandin kansainvälisen musiikin markkinointipäällikkö Karoliina Kanerva.

– Joulumusiikista on tullut muodikasta kuin ihan mistä tahansa muustakin genrestä, kertoo Warner Music Finlandin kansainvälisestä musiikista vastaava markkinointipäällikkö Karoliina Kanerva. Katriina Laine / Yle

Suoratoistopalvelu Spotifyn koko maailman soitetuimpien kappaleiden joukossa valtaosa on joulumusiikkia tällä hetkellä. Sieltä löytyvät tuoreemmat klassikot kuten Mariah Careyn All I want for Christmas is you ja Whamin Last Christmas.

Mukana on myös 1950-luvulla julkaistuja jouluhittejä kuten Brenda Leen Rockin’ around the Christmas tree ja Bobby Helmsin Jingle bell rock.

Tällä hetkellä Suomen kuunnelluin kappale on kolme vuotta sitten julkaistu Sian joulukappale Snowman.

Vanhojen joulukappaleiden uutta suosiota selittää etenkin nuorten suosima videopalvelu Tiktok, jonne käyttäjät tekevät tanssivideoita. Sitä kautta vanhat joulukappaleet päätyvät suoratoistopalveluiden listoille.

Joulusta on tullut amerikkalaislaulaja Mariah Careylle vuoden tärkein aika esiintyä vuonna 1994 julkaistun All I want for Christmas is you -kappaleen uuden suosion myötä. Greg Pace/REX/All Over Press

Tiktok tarjoaa myös uusille joulukappaleille mahdollisuuden saada suosiota. Artistit esittelevät videopalvelussa uusia joulukappaleitaan, ja he tekevät niitä nyt etenkin nuorelle yleisölle.

Korona-aikana etenkin kansainväliset poptähdet ovat innostuneet kirjoittamaan uusia joulukappaleita aiempia vuosia enemmän. Joulumusiikkia ovat loppuvuoden aikana julkaisseet nuorison suosikkiartistit kuten Justin Bieber, Miley Cyrus, Meghan Trainor, Ava Max , Twenty one pilots sekä Shawn Mendes yhdessä Camilla Cabellon kanssa.

– Nuoret ovat tähän mennessä kuunnelleet isovanhempiensa ja vanhempiensa lempilauluja. Nyt he haluavat kuunnella omia suosikkejaan, sanoo Kanerva.

Jouluradio tavoittaa nuoret

Nuoren kuulijakunnan joululaulubuumi näkyy ja kuuluu myös Suomessa.

Jouluradio oli Suomen neljänneksi kuunnelluin radiokanava viime vuoden joulukuussa. Tekijöille on tullut yllätyksenä, että kanava tavoittaa paljon 15–24-vuotiasta yleisöä.

Ikäryhmän tavoittaminen on erittäin haastavaa kaikille perinteisille medioille. Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvonen pohtii kanavan onnistumisen syitä:

– Se johtuu varmaan osittain siitä, että jouluradio on perheissä perinne. Jouluradio on 18-vuotias. Siinä on ehtinyt jo muutama sukupolvi mennä.

– Uusissa suomalaisissa joulukappaleissa tuodaan aiempaa enemmän esiin arjen suruja ja iloja. Joulu on kuitenkin joka vuosi, olipa elämäntilanne mikä tahansa, kertoo Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvonen. Katriina Laine / Yle

Joulumusiikki on soinut Jouluradion aalloilla jo 18 vuoden ajan. Jouluradiota ylläpitää joukko Suomen luterilaisen kirkon seurakuntia.

Myös Neuvonen uskoo, että nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia joulumusiikista siksi, että sitä tarjoilevat heille omat popidolit.

– Esimerkiksi poptähti Sia teki kolme vuotta sitten joululevyn, joka on ollut hyvin suosittu. Tuoreet julkaisut nostavat joulumusiikin uudelle tasolle. Se ei ole enää vain kuorokonsertteja ja joulujuhlia.

Suomessa joulumusiikkiperinne pohjaa pitkälti koulujen ja päiväkotien joulujuhliin. Niissä on laulettu kappaleita, joista suurin osa on peräisin 1900-luvun alusta. Tuoreimmat klassikot kuten Sydämeeni joulun teen on 1980-luvulta.

Suomalaisten enemmistö alkaa kuunnella jouluista musiikkia pari viikkoa ennen joulua, mutta joulua voi tunnelmoida ympäri vuoden. Jouluradion pääkanava soi verkossa jatkuvasti.

Pääkanavan lisäksi radio pyörittää netissä yhdeksää erilaisiin musiikkityyleihin erikoistunutta joulumusiikkikanavaa joulun aikaan.

Ihmiset ovat olleet harvinaisen kiitollisia ja onnellisia joulumusiikista. Aura Neuvonen

Korona-aika on näkynyt myös radiokanavalle tulleessa uudessa joulumusiikissa. Sitä on tehty aikaisempia vuosia enemmän, kun muusikoilla ei ole ollut keikkoja.

– Meille on tullut levytyksiä joulukappaleista aiempaa isommalta isommalta määrältä artisteja. Kappaleet eivät ole olleet pelkästään versioita vanhoista vaan mukana on uutta, tänä vuonna sävellettyä musiikkia.

Neuvosen mukaan artistit ovat olleet varovaisia ja suorastaan konservatiivisia versioidessaan jouluklassikoita aiemmin. Nyt kappaleissa uskalletaan revitellä enemmän.

Musiikkipäällikkö nostaa esimerkiksi Mariskan uuden joululevyn Navidadii, jolla twerkataan. Uutta joulumeninkiä ovat tuoneet myös Vain elämää -ohjelmassa parina vuotena tehdyt joulujaksot, joissa vanhoihin kappaleisiin ovat tarttuneet myös räppärit kuten VilleGalle ja Elastinen.

Kauneimpia joululauluja on tänä vuonna laulettu poikkeuksellisesti kotona, sillä tapahtumat on pidetty verkossa. Tampereen seurakunnat ovat kuitenkin tehneet Kauneimmat joululaulut -vihkoja. Tampereen seurakunnat

Tänä vuonna kanavalle on kysyntää enemmän kuin aikaisemmin, musiikkipäällikkö Neuvonen sanoo. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa se, että monen suomalaisen jouluperinteisiin kuuluvia konsertteja tai kauneimpien joululaulujen yhteislaulutilaisuuksia ei järjestetä kuin korkeintaan verkossa. Monelta jää nyt korona-aikana joululaulut kuulematta myös kaupoissa.

– Ihmiset ovat olleet harvinaisen kiitollisia ja onnellisia joulumusiikista. Palaute on ollut sellaista, että ihanaa kun tämän pimeyden ja ankeuden keskellä on iloa tuottavaa musiikkia, ja se on tarjolla kotona ja eikä tarvitse lähteä minnekään.

