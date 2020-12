Yli 20 ehdokasta halusi ostaa metsäyhtiön, joka kehitti muovittoman take away -kupin Suomessa – "Ei tapahdu ihan joka viikko", sanoo analyytikko

Metsäyhtiö Kotkamillsin toiminta jatkuu ennallaan yrityskaupasta huolimatta, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

– Näiden porttien sisäpuolella ei tapahdu mitään muutosta. Kun olen keskustellut asiasta ostajafirman edustajien kanssa, niin heillä on vahva tahto kehittää tätä.

Hän arvioi, että tulevien viiden vuoden aikana yhtiö palkkaa noin 20 uutta työntekijää, jos suunnitellut hankkeet etenevät. Hämäläinen jatkaa edelleen toimitusjohtajana.

Kotkamills ja sen omistaja, suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot ilmoittivat tänään, että yhtiö myydään kartonkiyhtiö Mayr-Melnhofille Itävaltaan.

Mayr-Melnhof kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että kaupan arvo on noin 425 miljoonaa euroa.

– Tarkka hinta selviää vasta sitten, kun omistuksen vaihtuminen on saanut lainvoiman. Siihen voi mennä 6–7 kuukautta, Markku Hämäläinen sanoo.

"Tyypillistä pääomasijoittajien toimintaa"

Yrityskauppojen neuvontapalveluita johtava Kalle Nurminen konsulttiyhtiö KPMG:stä pitää luonnollisena, että sijoittajayhtiö myy Kotkamillsin eteenpäin.

– Tämä on hyvin tyypillistä pääomasijoittajan toimintaa. Siellä on investoitu paljon, joten nyt oli hyvä aika antaa pallo seuraavalle omistajalle, Kalle Nurminen sanoo.

Toimitusjohtaja Markku Hämäläisen mukaan Kotkamillsin myyntiä alettiin valmistella noin vuosi sitten. Pyry Sarkiola / Yle

Toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo, että yhtiön myyntiä alettiin valmistella noin vuosi sitten. Ostajaehdokkaita oli viime kesänä kaikkiaan 21, joista jäljelle jäi yksi.

Hämäläinen uskoo, että nyt oli hyvä hetki myydä, koska kartonki on hyvässä nousukiidossa.

– Jos tämä myynti olisi tapahtunut vuoden kuluttua, hinta olisi varmaan ollut korkeampi ja kaupankäynti tavallaan vaikeampaa.

Metsäteollisuutta seuraava OP:n analyytikko Henri Parkkinen pitää yrityskauppaa hyvin merkittävänä.

– Ihan joka viikko eikä kuukausi tehdä tämän mittakaavan yritysjärjestelyitä, että suomalainen yritys ostettaisiin. Tämä tuo Suomeen uuden toimijan metsäteollisuuteen ja kartonkituotantoon.

"Aika näyttää"

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kiistää jyrkästi, että iso yhtiö ostaisi kilpailijan pois markkinoilta.

Myöskään metsäteollisuutta seuraava OP:n analyytikko Henri Parkkinen ei tunnista tällaista pelkoa, koska kartongin kasvunäkymät ovat hyvät.

Onko tämä hyvä uutinen Kotkamillsille ja Kotkalle?

– Aika sen näyttää. Mielestäni lähtötilanne on ihan hyvä, mutta korostan, että nämä ovat aina yksittäisen yhtiön päätöksiä jatkossa, mitä he tekevät. Toimialan sisältä on hyvä todeta sellainen asia, että kartonkimarkkinoita ja -liiketoimintaa koskevat päätökset ovat alan yhtiöillä keskimäärin olleet hyvin pitkäjänteisiä, Henri Parkkinen sanoo.

Kotkamills on aiemmin kertonut suunnittelevansa tehtaalle kolmannen paperikoneen rakentamista laminaattipaperin tuotantoa varten.

Toimitusjohtaja Markku Hämäläisen mukaan suunnitelmista on puhuttu uuden omistajan kanssa.

– Tietenkään he eivät voi ottaa mitään kantaa asioihin ennen kuin lupamenettelyaika on ummessa. Alustavat signaalit ovat olleet erittäin myönteisiä.

Hän uskoo siihen, että viiden vuoden päästä tehtaassa pyörii kolmas paperikone. Suunnitelmissa on myös saada lisättyä suojakerroskartongin tuotantoa siten, että se kattaisi vähintään puolet kartonkikoneen kapasiteetista.

OP:n analyytikko Henri Parkkinen sanoo, että Kotkamillsillä on markkinoiden näkökulmasta hyvät näkymät.

– Uusi omistaja tietenkin linjaa omat strategiansa, mutta markkinoiden näkökulmasta ensikuituun perustuvien kartonkien kysyntänäkymät ovat tämänhetkisten ennusteiden mukaan hyvät. Markkinoiden arvioidaan keskimäärin kasvavan.