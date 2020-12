Oululaispoliisi poseerasi yhdessä Soldiers of Odinien kanssa, päällikkö perustelee: kyseessä oli neuvottelutilanne, ei tuen ilmaus

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuva, jossa virkapukuinen poliisi poseeraa yhdessä Soldiers of Odiniin kuuluvien henkilöiden kanssa. Soldiers of Odin on äärioikeistolainen katupartiojärjestö.

Kuvan on alun perin jakanut Mika Ranta, joka on Soldiers of Odinin perustaja. Kuvassa on ilmeisesti Ranta itse sekä useita henkilöitä, joiden pipossa on Soldiers of Odiniin viittaava lyhenne S.O.O.

Jakotekstissään Ranta kirjoittaa "Pohjois-Suomen poliisit ovat vielä suhteellisen järkeviä päästään. Näiden kanssa vielä tullaan toimeen"

Kyseessä on oululainen poliisi, ja kuva on otettu itsenäisyyspäivän soihtukulkueen aikaan, vahvistaa Oulun poliisilaitoksen päällikkö Mika Heinilä.

Hänen mukaansa kyse oli siitä, että poliisi oli suorittamassa tehtävää eli valvomassa muun muassa korona-ajan rajoitusten säilymistä mielenosoituksessa.

– Kyseessä oli neuvottelutilanne, jossa neuvoteltiin yleisen järjestyksen ylläpitämisestä. Minulla on se tieto, että oli pyydetty yhteiskuvaa ja poliisi olisi tähän suostunut.

Oulun poliisi on perustellut asiaa samalla tavalla myös Twitter-vastauksissaan:

Kuvanottotilanne liittyy #oulunpoliisi'n suorittamaan virkatehtävään Oulussa Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020. Kyseessä oli neuvottelutilanne, jossa keskusteltiin kokoontumiseen liittyvistä rajoituksista ja yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Selvitämme asiaa. — Poliisi Oulu (@oulunpoliisi) 10. joulukuuta 2020

Heinilän mukaan kyse ei ole siitä, että poliisi osoittaisi tukeaan odineille tai heidän ideologialleen.

– Jälkikäteen on helppo todeta, että ehkä olisi voinut pidättäytyä kuvasta. Tietysti kuva antaa ulkopuoliselle väärän käsityksen. Mistään sellaisesta ei ole kysymys, että poliisi veljeilisi odinien kanssa.

Heinilän mukaan asiasta on keskusteltu kuvassa olevan poliisin kanssa.

Poliisin ja Odinien yhteiskuvasta kertoi aiemmin Kaleva. (siirryt toiseen palveluun)