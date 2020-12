Rajaseudun asukkaat kertovat mitä ostoskorista löytyy, kun kauppaan tullaan Norjasta Suomeen – kinkku ja suklaa ovat joulun ykköstuotteet

Majoneesia, kylmäsavustettua lohta, joululimsaa, katkarapusalaattia, perunasalaattia, kalakakkuja, mätitahnaa, silliä, ruskeaa juustoa, leipää, jogurttia, suklaata ja marjahilloa...

Lista voi kuulostaa tutulta, jos on tottunut käymään ruokakaupassa Norjassa. Mutta mitä Norjasta lähdetään hakemaan Suomen ruokakaupoista? Otimme siitä selvää.

Pandemian aikana naapurimaan herkut ovat nousseet arvoon arvaamattomaan, sillä rajoja on suljettu ja taas jälleen avattu jo useaan otteeseen.

Norjalaiset ostavat kolminkertaisesti tavalliseen verrattuna

Kilpisjärvellä kauppiaana toimiva Mikko Rousu on valmistautunut tänä vuonna jouluun eri tavalla kuin aikaisempina vuosina. Norjan raja on ollut vuorotellen auki ja kiinni, eikä tulevia päätöksiä voi ennustaa. Tilanne on vaikuttanut kaupan valikoimiin ja Rousu on poikkeuksellisesti joutunut peruuttamaan isot ennakkotilaukset porsaankyljestä. Tavallisesti se on ollut tarjouksessa joulun tienoilla, sillä se maistuu Norjasta saapuville asiakkaille.

Rousun mukaan norjalaiset ostavat porsaankyljen lisäksi joulukinkkua. Lisäksi Norjassa asuvat suomalaiset ja suomensukuiset ostavat suomalaisen joulupöydän antimia.

– Myös makeisia menee paljon joulun aikaan, sanoo Rousu.

Karigasniemeläinen kauppias Seppo Härkönen kertoo hänkin, että suomalainen joulukinkku menee kaupaksi norjalaisasiakkaille joulun alla. Syynä tähän voi olla esimerkiksi hinta.

– Se on kuitenkin halvempaa muihin lihoihin, kuten poronlihaan verrattuna, kertoo Härkönen.

Ennen joulua Norjasta tullaan ostamaan Härkösen mukaan jopa kolminkertainen määrä ruokatarvikkeita tavalliseen arkeen verrattuna. Härkösenkin mukaan makeiset tekevät kauppansa ja siihen hän on varsin tyytyväinen. Myös karkit ja muut herkut ja juomat, joita ei saa Norjasta, katoavat hyllystä.

Kauppias Seppo Härkösen mukaan norjalaiset ostavat joulun aikaan kolminkertaisen määrän elintarvikkeita. Yksi suklaamakeinen on ylitse muiden. Vesa Toppari / Yle

Härkönen mainitsee yhden suklaamakeisen, joka on suosituin norjalaisten asiakkaiden keskuudessa.

– Tupla on kova sana, se suklaamakeinen. Se on sellainen, että meillä tyhjenee hylly hyvin nopeasti, Härkönen naurahtaa.

Kinkkua vai ei?

Utsjoelta kotoisin oleva Jenna Rasmus asuu perheensä kanssa Norjan Koutokeinossa. Rasmus kertoo käyneensä hiljattain Utsjoella ostamassa torttutaikinaa ja luumuhilloa. Hänen mukaansa Norjassa monet pitävätkin suomalaisista joulutortuista. Myös Rasmus on vahvasti sitä mieltä, että suklaa on Suomessa parempaa.

Vaikka Rasmus asuu Norjassa, eivät Norjan jouluperinteet ole ainakaan vielä hänelle tarttuneet. Sen sijaan pöytä katetaan saamelaisin perintein.

– Meillä on tietysti enemmän saamelaisia jouluruokia. Poronliha on hyvin keskeisessä osassa, Rasmus kuvailee.

– Lapsuudesta asti olen tottunut Suomen joulusalaatteihin ja esimerkiksi lanttu- ja porkkanalaatikoihin. Joinakin vuosina paistamme myös joulukinkkua, mistä erityisesti lapset pitävät. Ne ovat sellaisia ruokia, mitä me haemme Suomen puolelta, kertoo Rasmus.

Porsaankylkeä (no. ribbe) löytyy monen norjalaisen joulupöydästä. Kauppiaiden mukaan sitä haetaan ahkerasti myös Suomen puolelta. Vesa Toppari / Yle

Suvi Länsman on kotoisin Nuorgamista Suomen puolelta, mutta hän asuu Skiippagurrassa Tenon kunnassa. Heidänkin joulupöytäänsä kuuluu joulukinkku.

– Suomen lanttu- ja porkkanalaatikkoa on oltava. Myös paistettua poronlihaa ja suolattua lampaankylkeä pitää olla, sanoo Länsman.

Länsmanin mukaan Norjassa on hyviä makeita leivonnaisia, eikä hän kaipaa suomalaisia joulutorttuja.

– Makealle olen enempi perso, mutta ne ovat parempia täällä Norjan puolella, kertoo Länsman.

Tenon kunnassa asuva Anne-Bergitte Henriksen sen sijaan ei kaipaa porsaanlihaa joulupöytäänsä. Henriksenin perheen joulupöytään kuuluu suolattu lampaankylki.

– Minä suolaan itse luonnonlampaan ja poron kylkeä ja ripustan ne kuivumaan. Ne roikkuvat ulkona kuivumassa kaamoksena jouluun asti.

Omasvuonolainen Sten Nystad käy Suomen puolella ostoksilla tavallisesti kerran kuukaudessa. Tänä syksynä se ei ole ollut aina mahdollista rajojen kiinni oltua. Vesa Toppari / Yle

Jännittävää ja eksoottistakin

Rajakuntalaiset voivat ylittää rajan ilman karanteenia perjantain keskiyöhön 11.12. asti. Seuraavasta päivästä lähtien Lapin sairaanhoitopiiristä Norjaan tulevat henkilöt joutuvat karanteeniin Norjan kansanterveysinstituutin (FHI) suositusten mukaisesti.

Omasvuonolainen (no. Storfjord) Sten Nystad on tullut käymään kaupassa Kilpisjärvellä rajojen jälleen hetkeksi auettua rajakuntalaisille.

– Seuraamme norjalaista perinnettä, mutta on hyvin jännittävää ja eksoottista katsoa, mitä löytyy rajan toiselta puolelta, kertoo Nystad.

Tavallisesti Nystad käy kaupassa Suomessa kerran kuussa, silloin kun se on mahdollista. Suomessa Nystad kertoo pääsevänsä tapaamaan tuttuja ostosten tekemisen lisäksi.

– Me asumme rajakunnassa, joten on selvää, että tulemme tänne kun rajat ovat avoinna.