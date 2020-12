Ihmiset änkeävät sairaalavierailuille kiellosta huolimatta: selittely ja aggressiivinen käytös kuormittavat työntekijöitä

Muun muassa Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa vierailuja on rajoitettu voimakkaasti koronatilanteen takia. Arkistokuva.

Muun muassa Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa vierailuja on rajoitettu voimakkaasti koronatilanteen takia. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Sairaaloiden vierailukielto on aiheuttanut ongelmia Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote kertoo, että sairaaloiden työntekijät ovat joutuneet kohtaamaan epäasiallista ja jopa aggressiivista käytöstä, kun vierailukiellot ja -rajoitukset ovat kuumentaneet tunteita.

Kuntayhtymän mukaan sairaaloissa myös liikkuu päivittäin ihmisiä, jotka eivät piittaa säännöistä ja kertovat vierailuilleen monenlaisia selityksiä.

Kymsote vetoaa tiedotteessaan kymenlaaksolaisiin, jotta kaikki noudattaisivat vierailijakieltoa ja saattajia koskevia rajoituksia.

– Kymsotessa ymmärretään hyvin tilanteen aiheuttamat hankaluudet, mielipaha ja surukin, kun ei pääse omaista tai muuta läheistä tapaamaan tai saattamaan hoitoon. Ensisijaista on nyt kuitenkin potilaiden ja henkilöstön suojeleminen, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo tiedotteessa.

Kymsote muistuttaa myös, että henkilökunnan turvallisuus ja työrauha pitää pystyä takaamaan.

– Kymsotelaiset tarvitsevat nyt kaikki voimavaransa siihen, että saamme hoidettua koronaepidemian torjunnan ja sairastuneet potilaat parhaalla mahdollisella tavalla.

Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisaluetta, ja Kymsote on kieltänyt vierailut sairaaloissaan koronatilanteen vuoksi. Kielto on voimassa 31. joulukuuta 2020 asti. Se koskee Kymenlaakson keskussairaalaa, Pohjois-Kymen sairaalaa, Haminan ja Karhulan sairaaloita sekä kuntoutusyksikkö Hoikua.

Kiellon ulkopuolelle jäävät Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, palliatiivisen hoidon yksiköt Villa Apila ja Villa Meri sekä lastenosasto ja synnyttäjien tukihenkilöt. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat vierailla yksiköissä henkilökunnan kanssa sovitusti.

Hoitoon tulevilla potilailla saa olla saattaja tai tukihenkilö mukana vain erityisestä syystä. Yhden saattajan läsnäolo sallitaan alle 18-vuotiaille lapsille, muistisairaille tai liikuntarajoitteisille henkilöille sekä tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on hoidon onnistumisen kannalta välttämätöntä.

