Ex-puheenjohtajat eivät lämpene presidentin ehdotukselle perustuslakivaliokunnan työn kehittämisestä – Sasi varoittaa instituutioiden välisestä jännitteestä

Perustuslakivaliokunnan ja valiokunnan entiset puheenjohtajat eivät lämpene presidentti Sauli Niinistön ehdotukselle, jonka mukaan (siirryt toiseen palveluun)perustuslakivaliokunta voisi jatkossa hankkia halutessaan lausunnon korkeimmalta oikeudelta.

Niinistön mukaan kyse olisi yhteistyöjaostosta, jossa olisi edustajia niin korkeimmasta oikeudesta kuin korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosituhannen vaihteen jälkeen toiminut Kimmo Sasi (kok.) sanoo, että idea loisi jännitteitä eri instituutioiden välille.

– Silloin jos korkein oikeus antaa lausunnon ja sitten perustuslakivaliokunta ottaakin toisen kannan, syntyy helposti instituutioiden välinen jännite. Olisin jonkin verran varautunut siitä, että korkeimmalta tuomioistuimelta pyydettäisiin lausuntoja, Sasi sanoo.

Perustuslakivaliokunnan on saanut lausuntoja aiemmin esimerkiksi korkeimman oikeuden presidentiltä.

Yleensä ne ovat kuitenkin olleet henkilökohtaisia asiantuntijaesityksiä eikä instituution esittämiä kantoja.

Brax: roolit eivät saa mennä sekaisin

Perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja ja nykyinen varajäsen Johannes Koskinen (sd.) on Sasin kanssa samaa mieltä.

– Presidentti on ehkä hakenut mallia siitä, että hän voi Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa pyytää lausuntoa korkeimmalta oikeudelta. Se on kyllä hankalampi sen takia, että perustuslakivaliokunta on ylin tulkitsija ja me koitamme hakea aina parhaan mahdollisen asiantuntemuksen auttamaan tulkinnan teossa, Koskinen toteaa.

Entinen oikeusministeri ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax (vihr.) kiinnittäisi lähinnä huomiota siihen, miten korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenten asiantuntijuus saadaan perustuslakivaliokunnassa käyttöön.

– Minusta on aina hyvä miettiä, tuleeko oikeudellinen osaaminen aina käyttöön. Samalla pitää olla erittäin tarkka, etteivät eri roolit mene sekaisin, Brax sanoo.

Uskaltaisiko valtakunnanoikeus tehdä itsenäistä päätöstä ministerin toiminnasta, jos taustalla olisi korkeimman oikeuden linjaus asiasta?

– Se on hyvä kysymys. Ja sitten pitää kysyä, millainen epävarmuuden tunne tulee, jos valtakunnanoikeuden pitää tehdä toisenlainen päätös. He vastaavat perustuslaillisesti omasta arviostaan, Brax sanoo.

Valtakunnanoikeus käsittelee lähinnä syytteitä, jotka nostetaan ministeriä, oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan virkatoimissaan.

Valtakunnan oikeuden jäsenet ovat korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit sekä kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä. Heidän lisäkseen eduskunta valitsee viisi jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Haaviston tapauksen käsittely ei saa puhtaita papereita

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) asian käsittely perustuslakivaliokunnassa ei saa entisiltä puheenjohtajilta puhtaita papereita.

Erityisesti puheenjohtajat kiinnittävät huomiota keskeneräisten asioiden vuotamiseen julkiseen ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) sähköpostiin, jonka hän lähetti (siirryt toiseen palveluun)osalle valiokunnan hallituspuolueiden edustajista.

Sähköpostissa Alanko-Kahiluoto pyysi, että valiokunnan muut jäsenet voisivat tukea Haavistolle suopeampia muotoiluja.

Sasi pitää Alanko-Kahiluodon toimintaa yksiselitteisesti tuomittavana.

– Tämä oli hyvin poikkeuksellista ja kaikkien sääntöjen vastaista, että joku valiokunnan jäsenistä lähettää hallitusryhmien edustajille paimenkirjeen. Sitä on pyritty välttämään, että valiokunnassa olisi hallituksen ja opposition välinen rintama, Sasi sanoo.

Sasi nostaa esille viime hallituskausien sote-esitykset. Ne ovat kaatuneet valiokunnassa, koska esitykset eivät ole saaneet enemmistön tukea.

Tietovuodot perustuslakivaliokunnasta ovat harvinaisia, mutta eivät täysin poikkeuksellisia asioita.

Keskeinen sisältö Haaviston tapauksesta tuli julkisuuteen jo ennen mietinnön julkaisua.

– Pari kertaa muistan, että puheenjohtajakaudellani valiokunnan asioita vuodettiin julkisuuteen. Silloin asia otettiin vakavasti esille ja käytäntöjä muutettiin kaikista arkaluontoisemmissa asioissa, Koskinen sanoo.

Mietinnön tekeminen ei ole matematiikkaa

Perustuslakivaliokunnan vihreät jäsenet Bella Forsgrén ja Mari Holopainen tekivät Haaviston asiassa vastalauseen, vaikka valiokunta pyrkii mietinnöissään yksimielisyyteen.

Vihreät perustelivat vastalausetta lasten oikeuksilla ja sillä, että puolue halusi mahdollisimman nopeasti saada suomalaiset lapset kotimaahan al-Holin pakolaisleiriltä.

Forsgrén, Holopainen ja Haavisto vetosivat myös siihen, että enemmistö asiantuntijoista ei pitänyt ulkoministerin toimintaa oikeudellisesti ongelmallisena.

– Sitä ei voida matemaattisesti laskea, minkä lausunnon mukaan pitäisi mennä, jotta valiokunta olisi oikeudellisesti mahdollisimman kestävällä pohjalla, Koskinen sanoo.

Johannes Koskisen mukaan valiokunnan mietintö ei voi perustua pelkästään sille, mitä valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö sanoo. Jani Saikko / Yle

Koskinen on itse ollut perustuslakivaliokunnassa mukana laatimassa mietintöä Haaviston asiasta. Hän on myös mietinnön allekirjoittajista.

Sasi on Koskisen kanssa samaa mieltä. Hänen mukaansa Haaviston ja vihreiden olisi pitänyt ottaa valiokunnan moitteet vastaan, eikä perustella konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtämistä pois tehtävistään lasten oikeuksilla.

– Siitä olin varsin yllättynyt vihreiden viestinnässä, että kun hyvä tarkoitus, niin silloin voi myös lakia rikkoa. Se ei ole oikeusvaltioperiaatteiden mukaista.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan Haavisto toimi hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti.

