Afganistanilainen juontaja ja naisten oikeuksien puolustaja ammuttiin matkalla töihin – Isis väittää olevansa teon takana

Afganistanissa on Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan kuollut tänä vuonna jo ainakin viisi media-alan työntekijää.

Afganistanissa on jälleen murhattu toimittaja.

Yksityisellä Enikaas TV -asemalla juontajana työskennellyt Malalai Maiwand, 30, ammuttiin häntä kuljettaneeseen autoon torstaina. Maiwand oli matkalla toimistolleen. Välikohtauksessa kuoli myös Maiwandin autonkuljettaja.

AP:n mukaan sisäministeriön tiedottaja Tariq Arian on kertonut poliisin pidättäneen kaksi ampujaa, jotka tunnustivat teot.

Murhat tapahtuivat Nangarharin maakunnassa Itä-Afganistanissa. Alueella on aktiivista sotilaallista toimintaa erityisesi terroristijärjestö Isisin osalta.

Isis on ilmoittanut olevansa vastuussa naisjuontajan murhasta. Sen mukaan Maiwand oli lojaali Afganistanin hallinnolle.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Maiwand oli aiemmin puhunut julkisuudessa siitä, miten vaikeaa naistoimittajan on tehdä työtään Afganistanissa.

Monet afganistanilaiset poliitikot ja kansainväliset diplomaatit ovat tuominneet murhan jyrkästi.

Yksi vaarallisimmista maista toimittajalle

Toimittajat ilman rajoja -järjestö (siirryt toiseen palveluun) pitää Afganistania yhtenä vaarallisimmista maista toimittajille.

Tänä vuonna Afganistanissa on kuollut jo ainakin viisi toimittajaa ja media-alan työntekijää, kertoo järjestö sivuillaan.

Marraskuussa eteläisessä Helmandin maakunnassa tapettiin radiotoimittaja Elyas Dayee. Pääkaupunki Kabulissa puolestaan murhattiin aiemmin juontajana työskennellyt Uama Siawash, kertoo Reuters.

– Malalain murhan myötä naistoimittajien työskentelykenttä kapenee eivätkä toimittajat uskalla jatkaa työssään kuten ennen, afganistanilainen median oikeuksia ajava ryhmä Nai kommentoi lausunnossaan Reutersin mukaan.

Afganistanin sisäministeriön tiedottajan Tariq Arianin mukaan 15 viime vuoden aikana kuolleista toimittajista suurin osa on olleet islamistisen Taliban-liikkeen uhreja.

Naisten asema ahtaalla

Maiwand oli uutistoimistojen mukaan myös tunnettu naisten oikeuksien puolustaja. Viisi vuotta sitten tuntemattomaksi jäänyt aseistettu henkilö tappoi myös Maiwandin aktivistiäidin.

Afganistan on edelleen vaarallinen maa naisille. Esimerkiksi YK on todennut, että naisiin kohdistuva väkivalta maassa on yhä yleistä.

Kansainvälisen yhteisön pelkona on viime aikoina ollut, että Yhdysvaltain päätös vetää joukkoja pois Afganistanista tulee lisäämään Talibanin valtaa ja siten heikentämään niitä pieniä edistysaskelia, joita naisten aseman parantamiseksi on maassa onnistuttu ottamaan.

Talibanin hallinnon aikana vuosina 1996–2001 maassa oli paljon naisia sortavia lakeja.

Afganistanissa on viime aikoina ollut paljon siviileihin ja esimerkiksi kouluihin kohdistuneita hyökkäyksiä. Isis on ottanut suurimman osan iskuista nimiinsä.

Taliban ja Afganistanin hallinto neuvottelevat parhaillaan rauhasta Qatarissa. Vaikeissa neuvotteluissa otettiin vastikään pieni edistysaskel.

Lähteet: Reuters, AP